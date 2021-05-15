Опубликовано 15/05/2021 в 20:49 GMT | Обновлено 15/05/2021 в 20:55 GMT

Англия

«Ливерпуль» просматривает 23-летнего полузащитника «Вольфсбурга» Боте Баку. На счету игрока 11 голов и 5 ассистов в этом сезоне. Баку – воспитанник «Майнца», поэтому Юрген Клопп отлично осведомлен о его способностях и хотел бы забрать его на «Энфилд». Liverpoolecho сообщил, чтопросматривает 23-летнего полузащитника. На счету игрока 11 голов и 5 ассистов в этом сезоне. Баку – воспитанник «Майнца», поэтому Юрген Клопп отлично осведомлен о его способностях и хотел бы забрать его на «Энфилд».

А еще в Англии:

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Источники, близкие к полузащитнику «Боруссии» Джейдону Санчо, уверены, что этим летом футболист точно перейдет в «Манчестер Юнайтед». Другого исхода быть не может.

Джейдон Санчо, «Боруссия» Дортмунд Фото: Getty Images

«Саутгемптон» готов выложить 23 млн евро за полузащитника «Челси» Рубена Лофтус-Чика , который этот сезон отбегал за «Фулхэм», сообщил Daily Express.

готов выложить 23 млн евро за полузащитника , который этот сезон отбегал за «Фулхэм», сообщил Daily Express. «Сити» обратился в «Спортинг» по поводу покупки 18-летнего защитника Нуну Мендеша . Daily Mail считает, что сделка может быть закрыта за 60 млн евро.

обратился в по поводу покупки 18-летнего защитника . Daily Mail считает, что сделка может быть закрыта за 60 млн евро. «МЮ» может усилить защиту Рафаэлем Вараном. Manchester Evening News доложил, что англичане уже ведут переговоры с «Реалом».

Испания

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Аякса» Райану Гравенберху. По данным Mundo Deportivo, каталонцы уже интересовались игроком во время оформления покупки Фрэнки де Йонга. Transfermarkt оценивает голландца в 28 млн евро.

«Атлетико» созрел для очередной большой покупки. Todofichajes сообщил, что Диего Симеоне попросил руководство выложить 45 млн евро за вингера «Удинезе» и сборной Аргентины Родриго де Пауля. Пару лет назад этого парня хотел «Зенит».

А еще в Испании:

«Вильярреал» договорился с «Барсой» о покупке бразильского защитника Эмерсона , на правах аренды игравшего за «Бетис». Цена сделки – 22-24 млн евро.

договорился с о покупке бразильского защитника , на правах аренды игравшего за «Бетис». Цена сделки – 22-24 млн евро. Журналист SkySport Маттео Моретто сообщил, что «Барселона» продаст Антуана Гризманна, если получит выгодное предложение.

Россия

Самый громкий слух дня в РПЛ – возможный переход полузащитника «Локомотива» Максима Мухина в ЦСКА. По данным Eurostavka, 19-летний футболист уже подписал с армейцами предварительный контракт на 5 лет. Красно-синие заплатят «Локо» 15 млн евро – сумму отступных.

Максим Мухин, «Локомотив» Фото: Getty Images

В обратном направлении – из ЦСКА в «Локо» – может проследовать защитник Наир Тикнизян. Клубы ведут переговоры о сумме компенсации, которая может составить 5 млн евро.

А еще в России:

«Краснодар» продлил контракт с 26-летним эквадорским защитником Кристианом Рамиресом . Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

продлил контракт с 26-летним эквадорским защитником . Новое соглашение рассчитано до 2025 года. Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич может оказаться в ЦСКА. По данным журналиста Ивана Карпова, гендир армейцев Роман Бабаев связывался с представителями туляков.

А еще в мире:

19-летний нападающий «Аякса» Брайан Бробби просится обратно...в «Аякс». У футболиста заканчивался контракт с амстердамцами, и он уже подписал соглашение с «Лейпцигом» . Однако после ухода из клуба Юлиана Нагельсманна хочет вернуться в Нидерланды. «Аякс» готов его выкупить, только вот за сколько?

просится обратно...в «Аякс». У футболиста заканчивался контракт с амстердамцами, и он уже подписал соглашение с . Однако после ухода из клуба Юлиана Нагельсманна хочет вернуться в Нидерланды. «Аякс» готов его выкупить, только вот за сколько? «Интер» намерен избавиться от Алексиса Санчеса. Клуб не хочет платить резервисту Лукаку и Лаутаро 10 млн евро.

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