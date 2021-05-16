Полузащитник «Брентфорда» Бриан Мбемо вышел в эфир французского телевидения из барбершопа. Пока игрока стригли, он рассказывал об игре команды в плей-офф Чемпионшипа.

Парикмахерские открылись в Англии только 12 апреля, и из-за плотного графика у Мбемо не находилось времени подстричься. Поэтому прямо во время разговора с ведущими RMC Sport футболиста стриг барбер.

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«Брентфорд» финишировал в таблице Чемпионшипа на третьем месте – до прямой путевки в АПЛ не хватило четырех очков.

В плей-офф команда сыграет с «Борнмутом», а в случае прохода в финал – с победителем пары «Суонси» – «Барнсли».

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