Один из последних уикендов в Европе получился у российских футболистов событийным. Результативными действиями отметились Алексей Миранчук и Александр Головин. Две другие российские звезды, Денис Черышев и Александр Кокорин, остались в запасе.

Миранчук вышел в старте и сделал ассист

Необычное событие в жизни Алексея Миранчука случилось в игре с «Дженоа»: главный тренер вдруг выпустил россиянина в стартовом составе на одну из важнейших игр в конце сезона. Полузащитник быстро почувствовал темп, через него проходили атаки команды, правда первые три гола соорудили другие игроки. Леша старался, и во втором тайме поучаствовал в голе Пашалича, сделав ассист. По итогам матча он получил оценку 7,3 от Whoscored (выше только у Малиновского и Сапаты).

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Головин сделал разницу еще в первом тайме и ушел во втором

Александр Головин продолжает делать все, чтобы удержать «Монако» на третьем месте, а, возможно, побороться и за второе. Нико Ковач выпустил россиянина в старте в игре с «Ренном», и он сделал разницу уже в первом тайме: сначала ассистировал Бен-Йеддеру, а на 29-й минуте россиянин забил сам. Во втором тайме при счет 2:1 Ковач убрал Сашу с поля, выпустив вместо него Дьятту.

Александр Кокорин во второй раз за последние два месяца попал в заявку на матч «Фиорентины», но вряд ли он помог бы против «Наполи». Флорентийцы проиграли 0:2, но вылет им все равно не грозит.

Юрий Лодыгин провел весь матч за «ПАС Янину» и пропустил два мяча от «Ларисы». Правда, во втором тайме сделал один яркий сэйв.

«Белененсиш» со Станиславом Крицюком проиграл 0:2 «Санта Кларе» в чемпионате Португалии.

Полузащитник «Богемианса» Владислав Левин забил на 25-й минуте, правда его команда сыграла вничью со «Словацко».

Федор Кудряшов получил только 13 минут в игре за «Антальяспор». Команда сыграла вничью 0:0 и заняла итоговое 16-е место в чемпионате Турции.

Александр Жиров провел весь матч за «Зандхаузен», его команда победила «Регенсбург» 2:0.

Евгений Башкиров поучаствовал в унижении своей команды в матче с «Вислой». «Заглембе» уступил 0:4, россиянин провел на поле 25 минут.

Вратарю «Буде-Глимт» Никите Хайкину не удалось провести на ноль третий матч подряд. Он пропустил 2 мяча от «Русенборга», но его команда сыграла вничью.

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