Англия – Алиссон тащит «Ливерпуль» в ЛЧ

После прихода Юргена Клоппа в «Ливерпуль» болельщики подзабыли главную фишку «красных» – максимально усложнять себе жизнь на ровном месте. Но догорающий сезон-2020/21 снова напомнил о фирменном скилле. Вот и матч с «Вест Бромом» должен был пройти легко и непринужденно – мальчиши уже вылетели из АПЛ и просто доигрывают сезон. Но «Ливерпуль» есть «Ливерпуль».

На 15-й минуте Хэл Робсон-Кану с передачи Матеуса Перейры заварил интригу, которая в итоге вылилась в сенсацию. На 33-й минуте Мо Салах сравнял счет, благодаря ассисту Садио Мане. Египтянин забил 22-й мяч в сезоне и делит первое место в гонке бомбардиров АПЛ с Харри Кейном.

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Несмотря на вселенское преимущество «Ливерпуля», игра катилась к ничьей, а это для «красных» подобно смерти – они в сантиметрах от попадания в Лигу чемпионов и не имеют права терять очки с настолько немотивированным аутсайдером.

Алиссон принес победу «Ливерпулю» Фото: Getty Images

Интрига кипела аж до четвертой компенсированной минуты второго тайма. «Ливерпуль» заработал угловой. Подавать по традиции пошел Трент Александер-Арнольд. И тут через все поле к воротам «дроздов» промчался кипер «красных» Алиссон Беккер. А дальше случилась историческая штуковина.

Трент подал корнер, и Алиссон головой вонзил решающий мяч на последних секундах! Уф! Оказалось, что бразилец – первый кипер «Ливерпуля», который забил в официальном мачте. Беккер оказался раритетом для всей АПЛ: он лишь шестой забивший вратарь в истории лиги и единственный, кто вогнал победный мяч. В итоге – 2:1.

«Ливерпуль» набрал 63 очка и отстает от «Челси» и лигочемпионской зоны на один балл. У Клоппа с командой есть еще два тура, чтобы ворваться в ЛЧ-2021/22.

А еще в Англии:

«Тоттенхэм» грохнул «Вулверхэмптон» – 2:0. Первый мяч забил Харри Кейн с передачи Пьер-Эмиля Хейбьерга. Второй забил сам датчанин. Победа никак не отразилась на турнирном положении «шпор» – за два тура до конца они отстают от «Ливерпуля» на четыре очка.

Испания – «Атлетико» чуть не слил первое место

Испанский сезон дарит одну из самых драматичных концовок ever. Месси вот-вот уйдет из «Барсы», Зидан тоже на ниточке в «Реале», а Симеоне близок ко второму чемпионству с «Атлетиком» спустя шесть лет после первого. Ему в спину сопит «Реал», и каждая ошибка симеоновцев кладет на весы судьбу титула.

В матче против «Осасуны» мадридцы едва не опростоволосились. Из-за высоких ставок «Атлетико» не рисковал, и первый гол залетел только на 75 минуте. Правда, его забили памплонцы: Анте Будимир воспользовался ассистом Рубена Гарсии.

Луис Суарес, «Атлетико Мадрид»- «Осасуна» Фото: Getty Images

«Атлетико» оказался в ситуации, когда за 15 минут нужно выиграть матч – никаких вариантов. И мадридские бандиты справились с задачей! На 82-й Ренан Лоди сравнял счет. А через шесть минут Луис Суарес завалил победный мяч. 34-летний уругваец завалил 20-ую пулю в сезоне, а 10 мячей вовсе оказались победными. При этом в трех случаях Луис забивал победный мяч после 85-й минуты матча. А еще в трех случаях уругваец бил с пенальти. «Атлетико» опережает «Реал» на два очка за тур до конца Ла Лиги.

А еще в Испании:

«Барселона» проиграла «Сельте» 1:2 и лишилась математических шансов на титул. Начали за здравие – на 28-й забил Лео Месси. Кончили за упокой: удаление Лангле на 83-й и дубль Санти Мины с победным голом на 89-й минуте сломали команду Кумана. Поражение установило несколько антирекордов. «Барса» не выиграла лигу два года подряд впервые за 13 лет. Клуб впервые при Месси не выиграл в трех домашних матчах лиги подряд. «Сельта» не побеждала на «Камп Ноу» почти семь лет. Но есть и один положительный момент: Лео забил 30 и больше мячей в Ла Лиге уже в девятый раз за карьеру – зверюга!

«Реал» в нервном матче переиграл «Атлетик» – единственный мяч забил Начо с паса Каземиро. «Сливочные» не отпустили «Атлетико» в отрыв и сохраняют шансы на победу в Ла Лиге. После этой победы «Реал» довел беспроигрышную серию в лиге до 17 матчей – это лучшая серия при Зидане.

Зинедин Зидан, «Реал Мадрид» Фото: Getty Images

«Севилья» могла обогнать «Барсу» и попасть в тройку лидеров, но крупно влетела «Вильярреалу» – 0:4. Хет-трик внезапно родил Карлос Бакка – у колумбийца за весь сезон было всего два гола в чемпионате, а тут аж три в предпоследнем туре. «Вильярреал» претендует на место в Лиге Европы: у «желтых» поровну очков с «Бетисом» и на одно меньше, чем у «Сосьедада».

Но конкуренты яростно обороняют позиции: «Бетис» побил «Уэску» (1:0), а «Сосьедад» разобрал «Вальядолид» (4:1).

Италия – «Наполи» победил, «Милан» свалял дурака

Дженаро Гаттузо делает все, чтобы не пустить своего приятеля Андреа Пирло в Лигу чемпионов. «Наполи» под руководством Рино уверенно прибил «Фиорентину» – настолько, что игрок «фиалок» Венути даже забил в свои ворота. Еще за неаполитанцев отличился Инсинье. В целом матч запомнился тем, что Александр Кокорин снова не вышел на поле – форвард посмотрел с первого ряда уже 12 матч в сезоне.

В матче «Милана» и «Кальяри» оказалось еще скучнее: «россонери» не сообразили, как забить 16-й команде чемпионата. За тур до конца сезона «Милан» не обеспечил место в Лиге чемпионов: «россонери» пока на третьей строчке, но разница с «Ювентусом» и пятым местом – один балл.

Анте Ребич Фото: Getty Images

Франция – «Лилль» почти отдал чемпионство «ПСЖ»

Лидер чемпионата Франции «Лилль» мог оформить чемпионство уже сегодня. Им подходил один из двух вариантов. Либо «Лилль» выиграет или сыграет вничью с «Сент-Этьеном», а «ПСЖ» проиграет «Реймсу». Либо «Лилль» победит «Сент-Этьен», а ПСЖ сыграет вничью с «Реймсом». Но в результате «Лилль» не смог одолеть немотивированных соперников из середины таблицы (0:0).

А «Париж» буднично разбомбил «Реймс» (4:0). Забивали все, кто хотел: зачекинились Неймар, Мбаппе, Маркиньос и Мойзе Кин. Для Мбаппе этот мяч стал 40-м во всех турнирах сезона: 26 мячей Килиан забил в чемпионате Франции, 8 – в Лиге чемпионов, 6 – в Кубке Франции. Это лучший результат в карьере 22-летнего нападающего.

Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

А еще во Франции:

Александр Головин выдал мощный первоманс против «Ренна». На 16-й минуте Алекс ассистировал Бен-Йеддеру. А через 13 минут забил сам с передачи Фофана. В этом сезоне у Головина 5+9 по системе гол+пас – Саша уже назвал сезон-2020/21 лучшим в карьере.

За тур до конца чемпионата шансы на титул есть у «Лилля», «ПСЖ» и «Монако». Парижане отстают от лидера на один балл, монегаски – на три, но в случае равенства очков клуб Головина выйдет на первую строчку благодаря дополнительным показателям.

А еще в Германии:

«Боруссия» Дортмунд на волне счастья от победы в Кубке разметала «Майнц» - 1:3. Забивали Геррейру, Ройс и Брандт. Хозяева ответили лишь с точки и компенсированное время – пенку забил Квайсон на 91-й минуте. «Дортмунд» спокойно занимает третье место и практически гарантировал выход в ЛЧ.

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