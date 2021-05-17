Eurosport.ru начинает подведение итогов футбольного сезона-2020/21 – уже пора, хотя не все чемпионы определены, а финалы еврокубков не сыграны. Первые – по традиции вратари.

Кейлор Навас («ПСЖ», Коста-Рика)

Кейлор Навас, «ПСЖ» Фото: Getty Images

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Возможно, «ПСЖ» не станет чемпионом Франции, но Навас провел отличный сезон: «Париж» пропустил в чемпионате 28 мячей. Правда, вратари лидирующего «Лилля» – всего 22.

Тибо Куртуа («Реал», Бельгия)

Тибо Куртуа, «Реал» Фото: Getty Images

«Реал» также не идет лидером Ла Лиги и вылетел из Лиги чемпионов, но сэйвы Куртуа в полуфинальном противостоянии с «Челси» запомнились всем.

Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия)

Эдерсон, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

«Сити» – абсолютный лидер АПЛ: всего 29 пропущенных голов. Ближайший показатель – 33 пропущенных у «Челси». Без скиллов Эдерсона «Сити» наверняка бы не оформил чемпионство так быстро.

Эдуар Менди («Челси», Сенегал)

Эдуар Менди Фото: Getty Images

Менди – удачнейшая находка лондонского менеджмента после чудачеств Кепы. Сенегальский вратарь уверенно занял место в воротах «Челси» и впервые сыграет в финале Лиги чемпионов.

Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина)

Эмилиано Мартинес Фото: Getty Images

28-летний вратарь «Арсенала» подписал полноценный контракт с «Астон Виллой» и невероятно раскрылся. Мартинес провел 15 сухих матчей в сезоне.

Мануэль Нойер («Бавария», Германия)

Мануэль Нойер Фото: Getty Images

Девятый подряд титул «Мюнхена» не обошелся без вклада вратаря, хотя меньше пропустили и «Лейпциг», и «Вольфсбург», и «Байер», ровно столько же – дебютант «Унион».

Ян Облак («Атлетико», Словения)

Ян Облак Фото: Getty Images

«Атлетико» пропустил меньше всех и заслуженно лидирует в чемпионате за тур до конца. В мае Облак провел 225-й матч за мадридский клуб в Ла Лиге. Теперь им интересуются в Англии.

Самир Ханданович («Интер», Словения)

Самир Ханданович Фото: Getty Images

Вратарская линия «Интера» в Серии А порадовала так же, как сам клуб, преломивший чемпионскую серию «Ювентуса». 36-летний голкипер в огне – в последнем матче против «Юве» он отразил пенальти Криштиану Роналду. Криш, правда, все-таки добил.

Дин Хендерсон («Манчестер Юнайтед», Англия)

Дин Хендерсон Фото: Getty Images

Давид де Хеа в апреле потерял место в стартовом составе на матчи АПЛ – его 24-летний сменщик отлично проявлял себя даже в важнейших матчах. Яркий пример – перенесенный из-за фанатских протестов матч против «Ливерпуля» и сэйвы Дина.

КТО ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ СЕЗОНА-2020/21? Навас Куртуа Эдерсон Менди Мартинес Нойер Облак Ханданович Хендерсон

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