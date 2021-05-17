Eurosport.ru начинает подведение итогов футбольного сезона-2020/21 – уже пора, хотя не все чемпионы определены, а финалы еврокубков не сыграны. Первые – по традиции вратари.
Кейлор Навас («ПСЖ», Коста-Рика)
Кейлор Навас, «ПСЖ»
Фото: Getty Images
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Возможно, «ПСЖ» не станет чемпионом Франции, но Навас провел отличный сезон: «Париж» пропустил в чемпионате 28 мячей. Правда, вратари лидирующего «Лилля» – всего 22.
Тибо Куртуа («Реал», Бельгия)
Тибо Куртуа, «Реал»
Фото: Getty Images
«Реал» также не идет лидером Ла Лиги и вылетел из Лиги чемпионов, но сэйвы Куртуа в полуфинальном противостоянии с «Челси» запомнились всем.
Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия)
Эдерсон, «Манчестер Сити»
Фото: Getty Images
«Сити» – абсолютный лидер АПЛ: всего 29 пропущенных голов. Ближайший показатель – 33 пропущенных у «Челси». Без скиллов Эдерсона «Сити» наверняка бы не оформил чемпионство так быстро.
Эдуар Менди («Челси», Сенегал)
Эдуар Менди
Фото: Getty Images
Менди – удачнейшая находка лондонского менеджмента после чудачеств Кепы. Сенегальский вратарь уверенно занял место в воротах «Челси» и впервые сыграет в финале Лиги чемпионов.
Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина)
Эмилиано Мартинес
Фото: Getty Images
28-летний вратарь «Арсенала» подписал полноценный контракт с «Астон Виллой» и невероятно раскрылся. Мартинес провел 15 сухих матчей в сезоне.
Мануэль Нойер («Бавария», Германия)
Мануэль Нойер
Фото: Getty Images
Девятый подряд титул «Мюнхена» не обошелся без вклада вратаря, хотя меньше пропустили и «Лейпциг», и «Вольфсбург», и «Байер», ровно столько же – дебютант «Унион».
Ян Облак («Атлетико», Словения)
Ян Облак
Фото: Getty Images
«Атлетико» пропустил меньше всех и заслуженно лидирует в чемпионате за тур до конца. В мае Облак провел 225-й матч за мадридский клуб в Ла Лиге. Теперь им интересуются в Англии.
Самир Ханданович («Интер», Словения)
Самир Ханданович
Фото: Getty Images
Вратарская линия «Интера» в Серии А порадовала так же, как сам клуб, преломивший чемпионскую серию «Ювентуса». 36-летний голкипер в огне – в последнем матче против «Юве» он отразил пенальти Криштиану Роналду. Криш, правда, все-таки добил.
Дин Хендерсон («Манчестер Юнайтед», Англия)
Дин Хендерсон
Фото: Getty Images
Давид де Хеа в апреле потерял место в стартовом составе на матчи АПЛ – его 24-летний сменщик отлично проявлял себя даже в важнейших матчах. Яркий пример – перенесенный из-за фанатских протестов матч против «Ливерпуля» и сэйвы Дина.
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