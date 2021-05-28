Для внимательного футбольного фаната сезон-2020/21 преподнес множество неожиданностей, и речь не только о пустых трибунах, странных результатах и аномально высоком проценте выездных побед. Пандемия указала на еще одну проблему индустрии, от которой агентам игроков, коммерческим отделам клубов и экспертам по брендингу становится некомфортно.

В финале Лиги чемпионов Алькантара дирижировал центром поля за «Баварию» в бутсах Nike Phantom Venom. В последние недели в «Мюнхене» его можно было заметить на тренировках в паре от японского бренда Mizuno, а в начале нового сезона с «Ливерпулем» испанец тренировался в полностью черной обуви или старых моделях от Nike.

Игроки на персональных контрактах с экипировщиками так не исхитряются и носят флагманский продукт производителя. Фанаты хотят брать пример с кумиров, спортивные бренды поднимают продажи, а атлеты зарабатывают на безбедную старость на спонсорских договорах. Для футбольного сникерхеда было очевидно – испанец отработал сделку с Nike, и их партнерство прекратится.

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Тьяго долго лечился после повреждения в матче с «Эвертоном» в начале сезона, а когда вернулся – вышел на поле уже в бутсах от adidas, немецкий бренд гордо представил Алькантару своим амбассадором. На тренировках полузащитник сверкал в моделях Predator и Copa – он остановил выбор на последних и заканчивает сезон именно в них.

Какое это имеет значение для любого, кто не считает себя футбольным гиком, помешанном на мерче? Дело не в конкретном игроке. Тьяго – один из многих спортсменов, прекративших за последний год сотрудничество с Nike. Как сообщает The Athletic со ссылкой на инсайдеров отрасли, рынок находится на пороге масштабной перестройки – рынок, который долгие годы приносил футболистам большие доходы и воспринимался как должное.

Во многих случаях Nike сам прерывал партнерство (как в случае с домогательствами Неймара к сотруднице бренда), но источник отмечает, что показания сторон часто разнятся – представители игроков намекают на желание самих спортсменов уйти к конкурентам. Так или иначе, значительное количество мировых звезд за последнее время отказались от лого со Swoosh. Помимо Тьяго, это звезда «ПСЖ» Неймар, трио из «Реала» Рафаэль Варан, Серхио Рамос и Марко Асенсио, вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, нападающий «Арсенала» Букайо Сака, а также игроки «Баварии» Лерой Сане и Роберт Левандовский – и это только звезды первой величины.

Игроки индустрии называют разные причины происходящего. The Athletic предположил, что многие футболисты разочаровались ролью в маркетинговой кампании бренда и тем, как спонсор работает над развитием их персональной медийности. Другие утверждают, что финансовые ограничения пандемии вынудили Nike снизить риски и ограничить бюджет на подобные сделки. Продажи adidas в первом квартале 2020 года упали на 90%, перенос Евро и Олимпиады негативно отразился на производителях спортивных товаров.

Для многих атлетов изменения на рынке станет серьезным ударом по доходам. У брендов вроде Nike, adidas, Puma, New Balance или Under Armour есть устоявшаяся схема взаимодействия с элитными спортсменами – обычно это игроки, регулярно выступающие за сборные и в Лиге чемпионов на клубном уровне. Футболист на таком контракте получает от спонсора деньги и экипировку, участвует в его рекламных акциях в цифровом пространстве и на оффлайн-мероприятиях.

Реклама Nike с Уэйном Руни Фото: Getty Images

В лучших случаях такое партнерство приносит атлету сумму, эквивалентную 10-15% от его оклада в клубе. The Athletic приводит в пример неназванного форварда Премьер-лиги, который зарабатывает около 1,75 млн евро в год со спонсорской сделки. Как и контракт с клубом, договор с брендом стимулируется бонусами за забитые голы, выигранные командные и персональные трофеи. Обычно такой договор действует четыре года, чтобы захватить несколько международных турниров. Скудные спортивные успехи тоже отразятся на выплатах – в меньшую сторону. Еще атлета могут оштрафовать за появление на публике в шмотках других брендов.

Отток игроков из Nike привлек внимание только сейчас, но тенденция сохраняется уже на протяжении пары лет. Источник из конкурирующего бренда сообщил The Athletic, что подход связан не с пандемией, а с изменением политики компании. Американцы решили сосредоточиться на меньшем количестве элитных спортсменов и сделать ставку на молодых звезд, небезразличных к социальной повестке. Килиан Мбаппе, Джейдон Санчо, Маркус Рэшфорд и Эрлинг Холанн – идеальные клиенты для бренда. Кроме того, Nike – мировая империя с огромными инвестициями в атлетов из США, представляющих различные виды спорта, меньшее представительство в европейском футболе не станет для компании критичным.

Прогресс Мбаппе и жирный контракт от Puma заставил Неймара впервые в карьере сменить экипировщика, Рахим Стерлинг уступил роль самого перспективного английского клиента Nike Рэшфорду и весь сезон выступает то в полностью черных, то в белых бутсах. Левандовский время от времени примеряет модели Puma на тренировках и в матчах – американский бренд не стремится удерживать топовых игроков, и в ближайшее время мы увидим еще много обновок на звездных атлетах.

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