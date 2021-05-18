Магистрант университета Твенте Макс Слаттер провел исследование о мозговой активности футболистов при выполнении пенальти.

Ученый хотел понять, почему игроки, способные на сверхточные передачи и виртуозное владение мячом, могут промазать с 11 метров. В рамках исследования 22 добровольца выполнили в общей сложности по 15 пенальти в трех подходах. На них были наушники для фиксации функциональной ближней инфракрасной спектросопии – эта технология исследует активность мозга во время движения.

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В первом подходе участники били по пустым воротам. Во втором вратарь присутствовал, но не прикладывал усилий, чтобы блокировать удар. Третий подход был максимально приближен к боевым условиям, включая отвлекающие факторы. У испытуемых, которые не добились успеха, была зафиксирована повышенная активность в той части мозга, которая связана с долгосрочным мышлением.

Слаттер посчитал, что эти участники слишком много думали о своих ударах и их последствиях. А те, кто проявил себя успешно, придерживаются моторных свойств организма. Об исследовании рассказывает CBC

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