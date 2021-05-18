Магистрант университета Твенте Макс Слаттер провел исследование о мозговой активности футболистов при выполнении пенальти.
Ученый хотел понять, почему игроки, способные на сверхточные передачи и виртуозное владение мячом, могут промазать с 11 метров. В рамках исследования 22 добровольца выполнили в общей сложности по 15 пенальти в трех подходах. На них были наушники для фиксации функциональной ближней инфракрасной спектросопии – эта технология исследует активность мозга во время движения.
Чемпионат России
«Ахмат» отреагировал на слова Дзюбы о враждебности в Грозном
В первом подходе участники били по пустым воротам. Во втором вратарь присутствовал, но не прикладывал усилий, чтобы блокировать удар. Третий подход был максимально приближен к боевым условиям, включая отвлекающие факторы. У испытуемых, которые не добились успеха, была зафиксирована повышенная активность в той части мозга, которая связана с долгосрочным мышлением.
Слаттер посчитал, что эти участники слишком много думали о своих ударах и их последствиях. А те, кто проявил себя успешно, придерживаются моторных свойств организма. Об исследовании рассказывает CBC.
Чемпионат России
Стендапер шутил на юбилее Слуцкого. Получилось смешно?
Чемпионат Китая
Сын владельца клуба весит 126 кг. Его требуют ставить в основу