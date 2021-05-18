Eurosport.ru продолжает подведение итогов футбольного сезона-2020/21. Вслед за вратарями – центральные защитники.

Маркиньос («ПСЖ», Бразилия)

Маркиньос Фото: Getty Images

Чемпионат Англии «Сити» затмил «МЮ». Но у кого больше фанатов в Манчестере? ЧАС НАЗАД

Капитан «ПСЖ» тащил клуб вперед, но пока не дотащил до чемпионства, а в ЛЧ парижане вылетели от «Сити». Маркиньос вкатил три мяча в Лиге 1 и забил «Манчестеру» единственный гол своей команды в двухматчевом противостоянии. У Неймара и Мбаппе не получилось.

Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия)

Рубен Диаш Фото: Getty Images

Купленный у «Бенфики» Диаш входит практически во все неофициальные рейтинги главных открытий сезона. «Сити» пропустил в АПЛ меньше всех: с Диашем на поле команда пропускает примерно 0,5 мяча за игру, без него – в два раза больше.

Стефан де Врей («Интер», Нидерланды)

Стефан де Врей Фото: Getty Images

Чемпион пропустил меньше всех в Серии А, и это огромный вклад защитников. Экс-тренер сборной Нидерландов Виллем ван Ханеген недавно заявил, что лучший голландский защитник – именно Де Врей, а не Де Лигт или Ван Дейк.

Милан Шкриньяр («Интер», Словакия)

Милан Шкриньяр Фото: Getty Images

Словак звездил не только в «Интере», но и в сборной: получил капитанскую повязку и во второй раз был признан футболистом года в своей стране. Защитник забил три мяча и попал в неофициальный шорт-лист «Ливерпуля».

Курт Зума («Челси», Франция)

Курт Зума Фото: Getty Images

Зума наколотил в АПЛ аж пять мячей – больше, чем остальные защитники, хотя на тот момент провел лишь 19 матчей чемпионата из 31. В январе защитник сообщил, что хочет догнать по голам легендарного Джона Терри.

Тьяго Силва («Челси», Бразилия)

Тьяго Силва Фото: Getty Images

36-летний бразилец не сбавляет высочайшего уровня и спустя год снова сыграет в финале Лиги чемпионов под руководством того же тренера – Томаса Тухеля. Игра Силвы настолько устроила руководство лондонского клуба, что «Челси» готов активировать опцию продления контракта.

Андреас Кристенсен («Челси», Дания)

Андреас Кристенсен Фото: Getty Images

Меньше «Челси» пропустил только чемпион «Сити», поэтому – третий защитник «синих» в списке. 25-летний футболист находится в системе клуба с 2014 года и наконец раскрылся в сезоне-2020/21: стал игроком основы и очень хочет продлить контракт.

Дайо Упамекано («РБ Лейпциг», Франция)

Дайо Упамекано, «Лейпциг» Фото: Getty Images

22-летний игрок настолько ценен, что привлек боссов «Баварии»: именно по популярному маршруту Лейпциг – Мюнхен он отправится в межсезонье. В Бундеслиге-2020/21 забил только один мяч, но поспособствовал тому, что «РБ» пропустил меньше всех.

Джон Стоунз («Манчестер Сити», Англия)

Джон Стоунз, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Еще один защитник-бомбардир с пятью голами (один – кубковый) и игрок основы «Сити». В 2016 году «Эвертон» получил за Стоунза 47,5 милллиона евро – и сейчас стоимость совсем не кажется завышенной.

КТО ЛУЧШИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК СЕЗОНА-2020/21? Маркиньос Диаш Де Врей Шкриньяр Зума Силва Кристенсен Упамекано Стоунз

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