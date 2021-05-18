Eurosport.ru продолжает подведение итогов футбольного сезона-2020/21. Вслед за вратарями – центральные защитники.
Маркиньос («ПСЖ», Бразилия)
Маркиньос
Фото: Getty Images
Чемпионат Англии
«Сити» затмил «МЮ». Но у кого больше фанатов в Манчестере?
Капитан «ПСЖ» тащил клуб вперед, но пока не дотащил до чемпионства, а в ЛЧ парижане вылетели от «Сити». Маркиньос вкатил три мяча в Лиге 1 и забил «Манчестеру» единственный гол своей команды в двухматчевом противостоянии. У Неймара и Мбаппе не получилось.
Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия)
Рубен Диаш
Фото: Getty Images
Купленный у «Бенфики» Диаш входит практически во все неофициальные рейтинги главных открытий сезона. «Сити» пропустил в АПЛ меньше всех: с Диашем на поле команда пропускает примерно 0,5 мяча за игру, без него – в два раза больше.
Стефан де Врей («Интер», Нидерланды)
Стефан де Врей
Фото: Getty Images
Чемпион пропустил меньше всех в Серии А, и это огромный вклад защитников. Экс-тренер сборной Нидерландов Виллем ван Ханеген недавно заявил, что лучший голландский защитник – именно Де Врей, а не Де Лигт или Ван Дейк.
Милан Шкриньяр («Интер», Словакия)
Милан Шкриньяр
Фото: Getty Images
Словак звездил не только в «Интере», но и в сборной: получил капитанскую повязку и во второй раз был признан футболистом года в своей стране. Защитник забил три мяча и попал в неофициальный шорт-лист «Ливерпуля».
Курт Зума («Челси», Франция)
Курт Зума
Фото: Getty Images
Зума наколотил в АПЛ аж пять мячей – больше, чем остальные защитники, хотя на тот момент провел лишь 19 матчей чемпионата из 31. В январе защитник сообщил, что хочет догнать по голам легендарного Джона Терри.
Тьяго Силва («Челси», Бразилия)
Тьяго Силва
Фото: Getty Images
36-летний бразилец не сбавляет высочайшего уровня и спустя год снова сыграет в финале Лиги чемпионов под руководством того же тренера – Томаса Тухеля. Игра Силвы настолько устроила руководство лондонского клуба, что «Челси» готов активировать опцию продления контракта.
Андреас Кристенсен («Челси», Дания)
Андреас Кристенсен
Фото: Getty Images
Меньше «Челси» пропустил только чемпион «Сити», поэтому – третий защитник «синих» в списке. 25-летний футболист находится в системе клуба с 2014 года и наконец раскрылся в сезоне-2020/21: стал игроком основы и очень хочет продлить контракт.
Дайо Упамекано («РБ Лейпциг», Франция)
Дайо Упамекано, «Лейпциг»
Фото: Getty Images
22-летний игрок настолько ценен, что привлек боссов «Баварии»: именно по популярному маршруту Лейпциг – Мюнхен он отправится в межсезонье. В Бундеслиге-2020/21 забил только один мяч, но поспособствовал тому, что «РБ» пропустил меньше всех.
Джон Стоунз («Манчестер Сити», Англия)
Джон Стоунз, «Манчестер Сити»
Фото: Getty Images
Еще один защитник-бомбардир с пятью голами (один – кубковый) и игрок основы «Сити». В 2016 году «Эвертон» получил за Стоунза 47,5 милллиона евро – и сейчас стоимость совсем не кажется завышенной.
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