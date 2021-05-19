Люк Шоу («Манчестер Юнайтед», Англия)

Люк Шоу, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

В 2015-м Шоу получил чудовищную травму, которая могла поставить крест на его карьере. Прошло шесть лет – он столб флангов «МЮ», один из лидеров АПЛ по ключевым передачам (2,3 за матч – пятое место в лиге), человек, который нанес контрольный выстрел в голову «Сити» в манкунианском дерби.

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Жоау Канселу («Манчестер Сити», Португалия)

Жоау Канселу Фото: Getty Images

Парень много и плодотворно играл на обоих флангах обороны «горожан», успел позакрывать даже позиции вингера и центрального полузащитника. Быть может, именно такого человека не хватало раньше Пепу Гвардиоле, чтобы вывести «Сити» в финал ЛЧ.

Ферлан Менди («Реал Мадрид», Франция)

Ферлан Менди Фото: Getty Images

Француз – один из немногих проблесков в довольно посредственном сезоне «королевского клуба». С его травмой в апреле «Реал», едва не ставший фаворитом чемпионской гонки Ла Лиги, снова начал раздавать очки, а еще вылетел из Лиги чемпионов (в ответке с «Челси» Менди сыграл, но с едва залеченным повреждением).

Ашраф Хакими («Интер», Марокко)

Ашраф Хакими Фото: Getty Images

В 2019-м Хакими вышвырнул «Интер» из Лиги чемпионов. «Нерадзурри» все поняли и немедленно подписали марокканца на свой фланг, где Ашраф играет успешно как в защите, так и в полузащите. 7 голов и 10 ассистов – впечатляет? Почти также, как первое скудетто за 11 лет.

Александр Зинченко («Манчестер Сити», Украина)

Александр Зинченко, «Манчестер Сити» – «Пари Сен-Жермен» Фото: Getty Images

29 мая экс-игрок «Уфы» пополнит – короткий, к сожалению – список футболистов, для которых РПЛ стала трамплином в финал ЛЧ. В решающем матче против «ПСЖ» Александр стал лучшим в составе «горожан» по точности передач. Сложно поверить, что еще в начале сезона украинец находился в немилости Пепа и то лечился, то сидел на скамейке, а теперь Гвардиола не нарадуется: «Александр боролся с Салахом, Рашфордом, Ди Марией, самыми сложными соперниками, и вообще не совершал ошибок».

Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада)

Альфонсо Дэйвис Фото: Getty Images

20-летний левый защитник, ярко блеснувший в ковидном сезоне, год спустя снова и снова доказывает, что Канада и футбол – это не взаимоисключающие параграфы. В завершающемся розыгрыше ЛЧ Дэвис по качеству дриблинга уступил только Месси, Мбаппе, Неймару и Сане. Неплохо?

Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд, Португалия)

Рафаэл Геррейро Фото: Getty Images

Еще один яркий фланговый защитник из Бундеслиги. Геррейру также нередко выдвигался вперед и во всех турнирах за «Дортмунд» настрелял 6 забитых мячей и 11 ассистов.

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