Йозуа Киммих («Бавария», Германия)

Мануэль Нойер и Йозуа Киммих Фото: Getty Images

Осенью «Бавария» приезжала в Москву на матч ЛЧ с «Локомотивом», и именно удар Киммиха спас немецкий клуб от нелепой потери очков и срыва победной серии. Киммиху всего 26, но он уже стал лидером команды при живых Мюллере и Нойере. Конечно, не в последнюю очередь из-за высочайшего уровня игры и важнейшей позиции на поле.

ЧМ Буффон намекнул, что хочет сыграть на ЧМ-2022 41 МИНУТУ НАЗАД

Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», Германия)

Илкай Гюндоган, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Илкай был просто отличным игроком в команде Гвардиолы в прошлые годы, но по-настоящему раскрылся в этом сезоне. Немец блестяще зачищает середину поля, но что самое главное – стал джокером «Сити» перед чужими воротами. Гюндоган уже забил 17 мячей и отдал 5 ассистов во всех турнирах – не удивляйтесь, если именно он станет творцом победы «горожан» в финале ЛЧ.

Каземиро («Реал» Мадрид, Бразилия)

Карлос Каземиро, «Реал» Фото: Getty Images

Бразилец перенял все лучшее от Серхио Рамоса – храбрость, выносливость и дерзость. Без Каземиро «Реал» не могут представить ни болельщики «бланкос», ни Тибо Куртуа – которого прыжками под мяч и шикарными отборами неоднократно спасал полузащитник.

Н'Голо Канте («Челси», Франция)

Н'Голо Канте и Ферлан Менди Фото: Getty Images

Французский скромняга еще со времен «Лестера» входит в список сильнейших оборонительных хавбеков в мире. Чтобы осознать, насколько он хорош, достаточно всего лишь пересмотреть второй гол «Челси» в ворота «Реала» – именно рывок и отбор Канте на 85-й минуте похоронил команду Зидана.

Френки де Йонг («Барселона», Нидерланды)

Френки де Йонг, «Барселона» Фото: Getty Images

Хотя «Барселона» капитально провалила сезон, даже в ней есть игроки, которые достойны похвалы и упоминания. Один из них – Френки де Йонг, который стал для команды не только новым Андресом Иньестой в атаке, но еще образовал в середине поля мощнейший тандем с Серхи Бускетсом.

Томаш Соучек («Вест Хэм», Чехия)

Томаш Соучек, «Вест Хэм» Фото: Getty Images

То, что «Вест Хэм» спустя 6 лет вернется в еврокубки, во многом заслуга почти двухметрового парня из опорной зоны. Соучек сделал команду максимально зависимой от себя не только из-за успехов в защите (6,1 выигранная верховая дуэль за матч, 2,1 отбор), но и впереди – на его счету 10 голов и второе место в списке бомбардиров клуба.

Родриго («Манчестер Сити», Испания)

Родри Фото: Getty Images

Если Гюндоган заставил говорить о себе голами и ассистами, то Родриго – его неприметная, но максимально полезная тень. Испанец стал заменой стареющему Фернандиньо и на несколько лет вперед закрыл вопрос о проблемах в опорной зоне.

ВЫБЕРИ ЛУЧШЕГО ОПОРНИКА СЕЗОНА Йозуа Киммих Илкай Гюндоган Каземиро Н'Голо Канте Френки де Йонг Томаш Соучек Родриго Кто-то другой

Кубок Либертадорес «Ривер Плейт» выиграл матч с полузащитником в воротах 2 ЧАСА НАЗАД