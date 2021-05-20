Фигуранты дела о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны обвиняются в умышленном убийстве.
Как сообщает AFP со ссылкой на источники в суде, семи обвиняемым грозит от восьми до 25 лет тюрьмы. В совершении преступления подозреваются нейрохирург Марадоны Леопольдо Луке, психиатр Агустина Косачев и психолог Карлос Диас.
Следствие выстроило обвинения на выводах экспертной комиссии, которая признала действия врачей Марадоны неадекватными, недостаточными и неосторожными: футболисту якобы не обеспечили должный уход и необходимое лечение. Также было установлено точное время смерти Марадоны – оказалось, при попытке его реанимировать он был мертв уже несколько часов.
Примера А
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  • Марадона в качестве футболиста привел сборную Аргентины к золоту ЧМ-1986 и серебру ЧМ-1990. В качестве тренера он дошел с «альбиселесте» до четвертьфинала ЧМ-2010.
  • 30 октября 2020 года Диего исполнилось 60 лет, спустя несколько дней он перенес операцию на мозге. Марадона скончался 25 ноября дома, где восстанавливал силы после выписки из больницы.
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