Eurosport.ru продолжает подведение итогов футбольного сезона-2020/21. Теперь в нашем фокусе – атакующие полузащитники.
Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Португалия)
Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед» в матче против «Манчестер Сити»
Фото: Getty Images
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Пожалуй, главная причина взлета «МЮ» на вторую строчку АПЛ. Португалец настрелял 18 голов и отдал 12 ассистов за 37 матчей Премьер-лиги, а также помог «дьяволам» выйти в финал Лиги Европы. Львиная доля мячей Бруну забита с пенальти, но ведь исполнять их – тоже искусство? К тому же влияние Фернандеша на атакующую игру «Юнайтед» значительно выше, чем просто штамповка голов с 11-метровой отметки.
Кевин де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия)
Кевин де Брёйне
Фото: Getty Images
В этом сезоне АПЛ бельгиец забил всего 5 мячей, но оценивать вклад Де Брёйне в атакующие подвиги «Сити» исключительно по этому показателю – преступление. Кевин – главное связующее звено между полузащитой и атакой вернувшейся на английский трон команды Гвардиолы. Этой весной он продлил контракт с клубом так, как мог бы только умнейший из полузащитников – убедил руководство в своей важности для команды продвинутой статистикой. А уже через неделю сыграет в первом для «Сити» финале Лиги чемпионов. Превосходный сезон бельгийца.
Томас Мюллер («Бавария», Германия)
Томас Мюллер, «Бавария»
Фото: Getty Images
После прихода Ханси Флика немец расцвел: в прошлом сезоне он выбил лучший для себя показатель по системе гол+пас в Бундеслиге, а в этом – повторил личный рекорд. Логичный итог – возвращение в сборную Германии. Лёв игнорировал Мюллера 2 года, но после такого сезона не выдержал и вызвал полузащитника на Евро-2020.
Мэйсон Маунт («Челси», Англия)
Мэйсон Маунт
Фото: Getty Images
Увольнение Фрэнка Лэмпарда заставило хейтеров молодого британца саркастично хихикать: сейчас придет Томас Тухель и засунет любимчика Лэмпса в запас. Но ко всеобщему удивлению, новый тренер не только не зарубил Маунту игровое время, но и расширил его функции на поле. В тактических схемах немца игра Мэйсона засверкала по-новому, что особенно ощутил на себе мадридский «Реал». Наряду с Канте молодой хавбек сыграл важнейшую роль в двухматчевом противостоянии с командой Зидана и втащил «Челси» в финал Лиги чемпионов.
Лионель Месси («Барселона», Аргентина)
Лионель Месси, «Барселона»
Фото: Getty Images
Лионель – с отрывом лучший бомбардир Ла Лиги и последний человек в «Барсе», которого можно упрекнуть в сливе чемпионской гонки и раннем вылете из ЛЧ. Возможно, последний сезон Месси в составе «Барсы» получился не таким ярким, как все привыкли. Но аргентинца уже давно привыкли судить по самой высокой планке – и как ни крути, он все еще важнейший игрок атаки каталонской команды.
Джек Грилиш («Астон Вилла», Англия)
Джек Грилиш
Фото: Getty Images
Десятый номер бирмингемцев наконец победил вредные привычки и показал, на что действительно способен. Грилиш – в топ-5 ассистентов АПЛ и, разумеется, едет на Евро в составе сборной Англии. А топ-клубы Премьер-лиги бьются за возможность подписать 25-летнего капитана «негодяев».
Фил Фоден («Манчестер Сити», Англия)
Фил Фоден
Фото: Getty Images
Британец – первый игрок в тренерской карьере Гвардиолы, успевший забить 30 мячей до 21-летия. Этот парень усадил на лавку Рахима Стерлинга – нужны ли еще какие-то слова, чтобы объяснить прогресс Фодена и его важность для «Манчестер Сити»? Голы в каждом из четвертьфиналов ЛЧ с «Боруссией» помогли «Сити» не вылететь из турнира на любимой стадии, а голевой пас в ответной игре с «ПСЖ» закрепил преимущество английского клуба и помог уверенно взлететь в финал главного еврокубка.
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