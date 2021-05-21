Eurosport.ru продолжает подведение итогов футбольного сезона-2020/21. Теперь в нашем фокусе – атакующие полузащитники.

Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Португалия)

Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед» в матче против «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Чемпионат России Николич продлил контракт с «Локомотивом» на 2 года ЧАС НАЗАД

Пожалуй, главная причина взлета «МЮ» на вторую строчку АПЛ. Португалец настрелял 18 голов и отдал 12 ассистов за 37 матчей Премьер-лиги, а также помог «дьяволам» выйти в финал Лиги Европы. Львиная доля мячей Бруну забита с пенальти, но ведь исполнять их – тоже искусство? К тому же влияние Фернандеша на атакующую игру «Юнайтед» значительно выше, чем просто штамповка голов с 11-метровой отметки.

Кевин де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия)

Кевин де Брёйне Фото: Getty Images

В этом сезоне АПЛ бельгиец забил всего 5 мячей, но оценивать вклад Де Брёйне в атакующие подвиги «Сити» исключительно по этому показателю – преступление. Кевин – главное связующее звено между полузащитой и атакой вернувшейся на английский трон команды Гвардиолы. Этой весной он продлил контракт с клубом так, как мог бы только умнейший из полузащитников – убедил руководство в своей важности для команды продвинутой статистикой. А уже через неделю сыграет в первом для «Сити» финале Лиги чемпионов. Превосходный сезон бельгийца.

Томас Мюллер («Бавария», Германия)

Томас Мюллер, «Бавария» Фото: Getty Images

После прихода Ханси Флика немец расцвел: в прошлом сезоне он выбил лучший для себя показатель по системе гол+пас в Бундеслиге, а в этом – повторил личный рекорд. Логичный итог – возвращение в сборную Германии. Лёв игнорировал Мюллера 2 года, но после такого сезона не выдержал и вызвал полузащитника на Евро-2020.

Мэйсон Маунт («Челси», Англия)

Мэйсон Маунт Фото: Getty Images

Увольнение Фрэнка Лэмпарда заставило хейтеров молодого британца саркастично хихикать: сейчас придет Томас Тухель и засунет любимчика Лэмпса в запас. Но ко всеобщему удивлению, новый тренер не только не зарубил Маунту игровое время, но и расширил его функции на поле. В тактических схемах немца игра Мэйсона засверкала по-новому, что особенно ощутил на себе мадридский «Реал». Наряду с Канте молодой хавбек сыграл важнейшую роль в двухматчевом противостоянии с командой Зидана и втащил «Челси» в финал Лиги чемпионов.

Лионель Месси («Барселона», Аргентина)

Лионель Месси, «Барселона» Фото: Getty Images

Лионель – с отрывом лучший бомбардир Ла Лиги и последний человек в «Барсе», которого можно упрекнуть в сливе чемпионской гонки и раннем вылете из ЛЧ. Возможно, последний сезон Месси в составе «Барсы» получился не таким ярким, как все привыкли. Но аргентинца уже давно привыкли судить по самой высокой планке – и как ни крути, он все еще важнейший игрок атаки каталонской команды.

Джек Грилиш («Астон Вилла», Англия)

Джек Грилиш Фото: Getty Images

Десятый номер бирмингемцев наконец победил вредные привычки и показал, на что действительно способен. Грилиш – в топ-5 ассистентов АПЛ и, разумеется, едет на Евро в составе сборной Англии. А топ-клубы Премьер-лиги бьются за возможность подписать 25-летнего капитана «негодяев».

Фил Фоден («Манчестер Сити», Англия)

Фил Фоден Фото: Getty Images

Британец – первый игрок в тренерской карьере Гвардиолы, успевший забить 30 мячей до 21-летия. Этот парень усадил на лавку Рахима Стерлинга – нужны ли еще какие-то слова, чтобы объяснить прогресс Фодена и его важность для «Манчестер Сити»? Голы в каждом из четвертьфиналов ЛЧ с «Боруссией» помогли «Сити» не вылететь из турнира на любимой стадии, а голевой пас в ответной игре с «ПСЖ» закрепил преимущество английского клуба и помог уверенно взлететь в финал главного еврокубка.

ВЫБЕРИ ЛУЧШЕГО АТАКУЮЩЕГО ПОЛУЗАЩИТНИКА СЕЗОНА Бруну Фернандеш Кевин де Брёйне Томас Мюллер Мэйсон Маунт Лионель Месси Джек Грилиш Фил Фоден

Чемпионат Испании Бэйл хочет отыграть за «Реал» сезон и уйти из футбола 2 ЧАСА НАЗАД