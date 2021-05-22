Олимпийский чемпион Афин-2004 в беге на 800 метров Юрий Борзаковский в интервью Анару Ибрагимову для Eurosport.ru рассказал, как у него сорвалась встреча с одним из любимых футболистов – нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.

– Вы же кайфуете от Бэйла?

– Да, это один из любимых футболистов. Кто еще? Криштиану Роналду. У Месси дар от Бога. А Криштиану – пахарь. Для того, чтобы добиться таких высот в футболе, он пашет, пашет, пашет.

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– Неужели вы не пересекались с ним нигде?

– Так сложилось, что Роналду жил недалеко от меня – в двух километрах на базе в Кратово, когда сборная Португалии приезжала на ЧМ. Была возможность пересечься, но не пересеклись. Я сидел со своим другом в кафе. Ко мне подошел иностранный журналист: «Вы же Юрий Борзаковский?! Что вы тут делаете? – «Ем сижу. Глобально? Я здесь живу». Журналист хотел взять у меня большое интервью. – «Хорошо. Не вопрос. Давайте баш на баш. Я вам интервью, а потом приезжаю на базу с детьми, познакомлюсь с Криштиану и сфотографируюсь с ним». Этот журналист из Португалии пообещал поговорить со спортивным директором команды. Он мне потом написал, что они готовы. У Португалии был матч с Хорватией (на самом деле с Уругваем), который сборная проиграла и вылетела. Если бы она выиграла, то вернулась бы на базу и встреча состоялась бы, – рассказал Борзаковский.

Полностью видеоинтервью с Юрием Борзаковским будет опубликовано на Eurosport.ru в понедельник, 24 мая.

Юрий Борзаковский – чемпион мира и Европы.

С 2015 года он возглавляет сборную России по легкой атлетике.

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