Российский футбольный союз, футбольный проект GirlPower Kids и компания adidas запускают программу «Мы в игре». Ее цель – развитие женского футбола в России.

Организаторы хотят добиться результата, привлекая к игре детей школьного возраста – от 5 до 12 лет. Проект стартует в пяти городах: Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.

«Программа подойдет как девочкам, которые уже занимались футболом, так и тем, кто никогда не играл. На тренировках работают два тренера, а все пришедшие делятся на группы по возрасту и уровню, чтобы каждой девочке было интересно. Специально для проекта были отобраны детские тренеры, которые прошли стажировку в школе GirlPower FC.

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Программа тренировок разработана таким образом, чтобы развивать не только футбольные навыки, но и лидерство, креативность, умение работать в команде, смелость, упорство, скорость принятия решений в стрессовой ситуации и другие качества. Эти навыки важны в любом возрасте, но воспитать их проще всего в детстве», – говорится в пресс-релизе программы.

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан и футболистка Яна Шеина Фото: Getty Images

«Мы уверены, что фундаментом для развития всех направлений женского футбола является массовый футбол, – поделилась мнением руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова. – В этом отношении мы видим свою задачу в том, чтобы вовлечь как можно больше девочек в игру, подготовить тренеров к работе в женском футболе и создать возможности для занятий футболом во всех регионах. Именно на это направлена программа РФС «Мы в игре». Она призвана привлечь девочек в футбол и продемонстрировать, что футбол – отличный способ найти друзей, укрепить здоровье, развить важные качества характера, и наконец, просто получить удовольствие от игры».

Для участия в проекте достаточно зарегистрироваться на externalсайте программыhttp://mivigre.rfs.ru/None и прийти на тренировку, старт которых состоится во всех городах 5 июня.

GirlPower – первая и крупнейшая в России женская футбольная школа GirlPower FC и футбольная академия для девочек GirlPower Kids.

Девиз организации: «Без разницы, где, без разницы, насколько девочка хороша для профессионального футбола. Единственное, что имеет смысл – ее желание играть в футбол».

Помимо пяти городов, академия GirlPower открыта в Москве и Санкт-Петербурге.

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