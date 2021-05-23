Последний уикенд сезона ознаменовался для лучших российских футболистов борьбой за еврокубки. А менее статусные легионеры просто старались красиво уйти в отпуск.

Головин ворвался в Лигу чемпионов

В важнейшей встрече последнего тура Нико Ковач отправил Головина на правый фланг нападения. На новом месте голов и ассистов не родилось: Александр нанес два удара, и ни один не пришелся в створ. Александр был неплох в подыгрыше, но забить это не помогло – «Монако» сыграл нулевую ничью с «Лансом». Головин получил от WhoScored оценку 6,9, а его команда заработала путевку в Лигу чемпионов.

Чемпионат Италии Кокорин ни разу не пробил по воротам за 4 матча в Серии А 9 ЧАСОВ НАЗАД

Миранчук даже не потрогал мяч в игре за ЛЧ

«Аталанта» без шансов проиграла «Милану» – когда у команды из Бергамо туго идет игра, Джан Пьеро Гасперини не дает Алексею Миранчуку много игрового времени. Так получилось и в этот раз. Алексей заменил Ремо Фройлера за три минуты до конца основного времени. За это время российский футболист не успел перевернуть игру – что уж там, он даже ни разу не коснулся мяча. Однако WhoScored откуда-то наскреб для игрока оценку, соотвествующую номеру на его футболке – 5,9.

Алексей Миранчук, «Аталанта» Фото: Getty Images

Фантастическое возвращение Кокорина

Александр Кокорин появился на поле впервые с 3 марта. Нападающий «Фиорентины» вышел на замену вместо Франка Рибери на 76-й минуте. За отведенное время форвард отдал четыре передачи, и все оказались точными. Александр совершил один отбор и однажды мяч у него отняли. За 15 минут Кокорин семь раз коснулся мяча и не нанес ни одного удара, как и вообще за карьеру в «Фио» – оценка за матч от WhoScored составила 6,1.

Александр Кокорин Фото: Getty Images

Черышев проводил «Уэску» в Сегунду

Главное российское лицо в Испании отыграл чуть меньше 20 минут матча «Валенсии» против «Уэски». Футболист почти ничем не запомнился – сделал две передачи, совершил семь касаний в лучших традициях Кокорина и получил от WhoScored оценку 6,2.

Как дела у других футболистов из России?

Вратарь Станислав Крицюк провел последний матч за «Белененсеш». Команда проиграла «Порту» 0:4, а голкипер сообщил, что покидает клуб. За 27 игр он пропустил 27 мячей.

Федор Кудряшов и его «Антальяспор» проиграл в финале Кубка Турции «Бешикташу» 0:2. Российский защитник провел полный матч и получил желтую карточку.

Герман Онугха сначала вонзил мяч «Ольборгу», а затем – в ворота своей команды. «Вайле» проиграл со счетом 1:2, а Германа заменили через пять минут после автогола.

Легенда сборной России Александр Жиров провел 90 минут в составе «Зандхаузена» против «Бохума». Его команда проиграла 1:3, но избежала вылета в третью Бундеслигу.

Полузащитник Владислав Левин не помог «Богемиансу» избежать поражения от «Спарты», хотя и отыграл весь матч.

Вратарь «Будё/Глимт» Никита Хайкин пропустил два мяча от «Русенборга», но его команда сыграла вничью с лидером норвежского футбола.

Защитник румынского «УТА АРАД» Евгений Шляков провел полный матч против «Волунтари» – команды не сумели открыть счет.

По разным причинам без игрового времени остались Антон Митрюшкин («Фортуна»), Иван Злобин («Фамаликао»), Алексей Татаев («Млада-Болеслав»), Тимур Мелекесцев («Словацко»), Юрий Лодыгин («ПАС Янина»), Даниил Чалов («Инджия»), Сердер Сердеров («Мезёкёвешд»), Александр Васютин («Юргорден»).

Чемпионат Италии «Думал, это уровень «Реала». Павлюченко – о Кокорине 20/05/2021 В 06:38