В чемпионате Италии судьба путевок в еврокубки решалась в последнем туре. На два места в Лиге чемпионов претендовали сразу «Милан», «Наполи» и «Ювентус». И до последней секунды 38-го тура не было понятно, кто в итоге запрыгнет в главный еврокубок.

Чемпионская гонка

Впервые за долгие годы борьба за победу в Серии А действительно была. «Милан» стал зимним чемпионом, но во втором круге команду заштормило, и лидерство подобрал мощный «Интер». За весь второй круг команда Антонио Конте не выиграла всего три раза и оформила чемпионство уже в 34-м туре, благодаря ничьей преследующей «Аталанты» с «Сассуоло». «Нерадзурри» завоевали 19-е чемпионство в истории и впервые за девять лет оставили «Ювентус» без короны.

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Кто попал в Лигу чемпионов?

Вместе с чемпионом в главный еврокубок от Италии поедут «Милан», «Аталанта» и «Ювентус». Бергамаски пробили путевку в 37-м туре после победы над «Дженоа» (4:3), судьба остальных двух направлений решалась в 38-м игровом дне. В последнем туре команда Алексея Миранчука штурмовала первое в истории серебро Серии А, но нарвалась на мотивированный и аккуратный «Милан».

«Россонери» прагматично обыграли «Аталанту». Команда Стефано Пьоли осторожно защищалась всю игру, но забила по голу с пенальти в конце каждого тайма. «Милан» ворвался в Лигу чемпионов спустя три года отсутствия и трех подряд шестых мест. В этом розыгрыше красно-черные запрыгнули на вторую строчку.

«Ювентус» проскочил в ЛЧ благодаря стыдной ничьей «Наполи» с «Вероной». Подопечные Дженнаро Гаттузо не обыграли команду с 10-го место и упустили место в топ-4.

«Napoli», Lorenzo Insigne Фото: Getty Images

Кто попал в Лигу Европы?

Во второй по значимости еврокубок улетят «Наполи» и «Лацио». Римляне обеспечили место в ЛЕ за несколько туров до конца и в последнем игровом дне уже не могли подняться выше или съехать вниз. «Орлы» и в этом сезоне играли в Лиге Европы и доехали до полуфинала. Правда, там попали под каток «МЮ». Неаполитанцы тоже привыкают жить без Лиги чемпионов. «Наполи» второй сезон подряд пролетел мимо ЛЧ и уже обжился в менее престижном турнире.

Кто попал в Лигу конференций?

В ньюскульный еврокубок отобралась «Рома». За место в новый турнир тоже шла огненная борьба. В последнем туре римляне неожиданно уступали кислой «Специи» 0:2 и спасли ничью только за пять минут до конца матча – выручил Мхитарян. «Волки» вполне могли остаться вообще без еврокубков, ведь «Сассуоло» в параллельной встрече вдесятером разматывал «Лацио» (2:0) и уже чувствовал веяние второго выхода в евротурниры в истории. Однако «Роме» хватило ничьей, чтобы объехать соперника в таблице по дополнительным показателям.

Кто вылетел

Прочищать Серию Б отправятся «Парма», «Кротоне» и «Беневенто». Причем первые две команды попрощались с элитой еще задолго до конца чемпионата, а «Беневенто» продержался до предпоследнего тура.

Кто поднимется из Серии Б

Напрямую в Серию А залетели «Эмполи» и «Салернитана». Если клуб из Тосканы отсутствовал в элите всего два года, то «морские коньки» взлетели в вышку впервые с 1999 года. Они прилично оторвались от конкурентов и обеспечили подъем за несколько туров до конца. Третью путевку в финале плей-офф разыграют «Венеция» и «Читтаделла». Первый матч со счетом 1:0 выиграла «Венеция», ответная игра пройдет 27-го мая.

Кто взял индивидуальные награды

Лучшим бомбардиром стал Криштиану Роналду. Португалец не играл в последнем туре, но его результат в 29 мячей никто не перебил. Причем португалец сыграл меньше игр, чем многие конкуренты (33). Королем ассистов стал Руслан Малиновский. Украинец на один пас опередил Ромелу Лукаку, который стал вторым и по голам, и по голевым.

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