Eurosport.ru продолжает подведение итогов футбольного сезона-2020/21. Остались только нападающие и тренеры. Сегодня речь идет о форвардах.

Роберт Левандовский («Бавария», Польша)

Роберт Левандовский с призом лучшему бомбардиру Бундеслигу Фото: Getty Images

Чемпионат Франции «Лилль» опередил «ПСЖ», у Мбаппе «Золотая бутса». Что во Франции? 12 ЧАСОВ НАЗАД

Сравнение кого-либо/чего-либо с вином, которое с годами становится лучше, уже давно стало дурным штампом, но… про Роберта сказать лучше просто невозможно. В 27 лет поляк забил всего 25 мячей за весь сезон, а в 32 побил вечный рекорд Герда Мюллера – 41 в Бундеслиге. Не забываем, что в 2020-м Левандовский должен был получить «Золотой мяч», но France Football отправил награду на карантин. В 2021-м историческая несправедливость будет исправлена?

Эрлинг Холанн («Боруссия» Дортмунд, Норвегия)

Эрлинг Холанн, «Боруссия» Дортмунд Фото: Getty Images

Если осенью 2019-го весь мир дивился игре юного норвежца, то в 2021-м странной кажется неделя без новостей об очередном рекорде Эрлинга. 41 гол в 41 матче за «Дортмунд». 20 мячей в 18 первых играх в ЛЧ – у Месси было 8, у Криштиану… 0! Норвежец настолько крут, что даже судьи берут у него автографы и меняются майками.

Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция)

Килиан Мбаппе, «ПСЖ» Фото: Getty Images

Похоже, именно черепашка-ниндзя Донателло из «ПСЖ» вместе с Холанном будет делить «Золотые мячи» в 20-е годы. В этом сезоне Килиан не удивил, а просто выступил на своем уровне. Высочайшем уровне – 41 забитый мяч в 46 матчах, хет-трик в ворота «Барсы» и дубль «Баварии» в плей-офф ЛЧ. Сезон для «ПСЖ» сложился неудачно, но у Мбаппе хорошие шансы выстрелить на Евро-2020.

Карим Бензема («Реал», Франция)

Карим Бензема забивает в Эль Класико «Реал» – «Барселона» Фото: Getty Images

А помните, когда-то Карим считался просто придатком к Криштиану Роналду, который после ухода португальца неизбежно стухнет, присядет на скамейку и уедет в MLS? Сейчас Кариму 33, и он показывает чуть ли не лучший футбол в карьере, забивая в важнейших матчах. Этой весной он отличился в Эль Класико, потом спас «Реал» в мадридском дерби и первом полуфинале ЛЧ с «Челси». Бензема настолько хорош, что даже принципиальному Дидье Дешаму не осталось иных вариантов, как вызвать футболиста в сильнейшую сборную планеты, за которую Карим не играл 6 лет. Не потому, что был плох, а из-за мутного скандала.

Ромелу Лукаку («Интер», Бельгия)

Ромелу Лукаку («Интер») с трофеем чемпионов Италии Фото: Getty Images

Бельгиец стал одним из главных символов возрождения «нерадзурри». Ромелу второй сезон подряд забил +30 мячей за «Интер» во всех турнирах, а с 24 голами в чемпионате Италии-2020/21 он уступил только Роналду (29), но зато компенсировал это ассистами: 9 против 2. Без Лукаку первое черно-синее скудетто за 11 лет ни за что бы не состоялось.

Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия)

Харри Кейн – лучший бомбардир АПЛ Фото: Getty Images

Кейн вновь выдал роскошный сезон в составе «шпор», в третий раз в карьере стал лучшим бомбардиром АПЛ (чаще это удавалось только Тьерри Анри) и… снова остался без трофеев. Возможно, «Тоттенхэму» стоит отпустить своего лучшего игрока хотя бы из банальной благодарности?

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Чемпионат Германии Левандовский побил вечный рекорд Мюллера ВЧЕРА В 15:23