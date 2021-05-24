Опубликовано 24/05/2021 в 12:31 GMT | Обновлено 24/05/2021 в 12:35 GMT

УЕФА показал трофей за победу в Лиге конференций. Команды впервые разыграют новый кубок в сезоне-2021/22.

Его высота – 57,5 см, вес – 11 кг. Кубок состоит из 32 шестиугольных прутьев, которые изгибаются вокруг основания. Как отмечается на официальном сайте УЕФА, изгиб пластин навеян полетом футбольного мяча к воротам – момент наибольшего оптимизма для болельщиков. Гимн у нового турнира будет тем же, что у Лиги Европы. Представил новый трофей лично президент УЕФА Александр Чеферин.

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В следующем сезоне в Лиге конференций примут участие такие команды, как «Тоттенхэм», «Вильярреал», «Рома», «Унион Берлин», «Ренн», «Рубин», «Сочи» и «Фейенорд».

Победитель Лиги конференций примет участие в Лиге Европы в следующем сезоне.

Матчи будут проходить в четверг, как и игры Лиги Европы.

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