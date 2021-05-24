Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян не вызван в сборную Армении перед товарищескими матчами против команд Швеции и Хорватии. Футболист остался недоволен непопаданием в список, о чем сообщил в твиттере.

«К моему удивлению тренерский штаб сборной Армении проинформировал меня, что по каким-то причинам я не вызван на предстоящие игры. Приведенные официальные доводы для меня не убедительны. Однако желаю удачи нашим ребятам в следующих матчах», – написал Мхитарян.

По словам главного тренера армянской сборной Хоакина Капарроса, в этот раз он решил дать больше игрового времени молодежи.

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«Есть футболисты, которых на этот раз нет в списке приглашенных. Это те игроки, которые помогали нам в предыдущих матчах. Мы очень хорошо знаем их возможности и возлагаем на них большие надежды. Однако на сей раз мы решили предоставить им отдых, и взамен увидеть в действии нескольких молодых игроков. Я думаю, что для них не может быть лучшей возможности. Мы пригласили футболистов, которые очень неплохо себя проявили во внутреннем чемпионате. Тренерский штаб желает проверить их способности в поединках с такими сильными командами, как Хорватия и Швеция», – приводит слова Капарроса официальный сайт федерации футбола Армении

Генрих Мхитарян – капитан сборной Армении, в ее составе он провел 88 матчей, забил 30 мячей и сделал 25 ассистов.

Сборная Армении сыграет 1 июня против Хорватии и 5-го числа – против Швеции.

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