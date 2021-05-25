Eurosport.ru завершает подведение итогов футбольного сезона-2020/21. На сладкое остались главных творцы успехов своих команд – коучи.

Томас Тухель («Челси», Германия)

Томас Тухель («Челси») Фото: Getty Images

Евро-2020 Флик подписал контракт со сборной Германии до 2024-го (Bild) ЧАС НАЗАД

Последние 12 месяцев были бешеными в карьере немца. В августе он втащил «ПСЖ» в первый в клубной истории финал Лиги чемпионов, где команду Тухеля остановила только мощнейшая «Бавария». В последние дни 2020-го Томас оставил Париж, а уже через месяц принял тонущий «Челси». В день назначения Тухеля «синие» шли десятыми в АПЛ. А финишировали четвертыми, причем со дня назначения Томаса только «Сити» набрал в чемпионате больше баллов.

А еще Томас вывел «Челси» в первый за 9 лет финал Лиги чемпионов, в полуфинале по всем статьям переиграв «Реал», и 29 мая сразится за трофей.

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», Англия)

Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Легкая и уверенная победа «горожан» в чемпионате Англии уже не удивляет, тем более единственный конкурент последних лет «Ливерпуль» сам ликвидировался из гонки. Зато Пепа наконец прорвало в Лиге чемпионов: первый финал со времен ухода из «Барсы» для самого Гвардиолы и первый в истории для «Сити». По пути были сломлены две «Боруссии», а также бывшая Тухеля с Мбаппе и Неймаром.

Антонио Конте («Интер», Италия)

Антонио Конте, «Интер» Фото: Getty Images

9 лет назад Конте начал фантастическую серию чемпионств «Ювентуса». Он же положил ей конец у руля «Интера». И если старт сезона у «нерадзурри» не задался, то уже с января команда Конте выглядела настоящим бронепоездом, не замечающим препятствий. Жирным пятном стала неудача в Лиге чемпионов – пока Конте там не слишком везет со всеми клубами, которые он тренировал. Наверняка, в межсезонье он серьезно подумает над ошибками.

Кристоф Гальтье («Лилль», Франция)

Кристоф Гальтье («Лилль») празднует чемпионство с футболистами Фото: Getty Images

Реалии Лиги 1 таковы: если побеждает не «ПСЖ» – это уже суперсенсация, а коуч новых чемпионов автоматом оказывается среди героев сезона. В декабре 2017-го Гальтье принял барахтающихся в болоте «догов» и с трудом удержал их в Лиге 1. Спустя два года он вернул «Лилль» в Лигу чемпионов, а еще спустя два короновался на родине. Причем «доги» не просто ждали осечки «ПСЖ»: в апреле могучий противник был обыгран на «Парк де Пренс».

Нико Ковач («Монако», Хорватия)

Нико Ковач Фото: Getty Images

Нико подмочил реноме неудачной работой с «Баварией», но исправился в Монте-Карло. Под чутким руководством Ковача монегаски снова стали грандом Лиги 1 и претендентом на золото. А еще Нико заметно прокачал Александра Головина.

Зинедин Зидан («Реал», Франция)

Зинедин Зидан, «Реал» Фото: Getty Images

Еще в новогодние каникулы сложно было представить, что в списке лучших не окажется Диего Симеоне, зато будет красоваться имя другого коуча из Мадрида. Но с февраля в Ла Лиге не было команды, круче зидановской. А еще «Реал» вновь дошел до решающих стадий ЛЧ, и только на «Стэмфорд Бридж» получилось не очень.

Рубен Аморим («Спортинг», Португалия)

«Спортинг» празднует чемпионство: Рубен Аморим на руках футболистов Фото: Getty Images

Человек, который сделал Криштиану Роналду счастливым. Человек, который прервал гегемонию «Порту» с «Бенфикой» и вернул «Спортинг» на вершину после 19-летнего перерыва. Неудивительно, что теперь Роналду сватают не столько в Манчестер с Мадридом, сколько на родину.

КТО БЫЛ ЛУЧШИМ ТРЕНЕРОМ СЕЗОНА? Тухель Гвардиола Конте Гальтье Ковач Зидан Аморим Конечно, Семак! Конечно, Черчесов! Кто-то другой

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