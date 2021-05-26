Знаменитую актрису комедийного коллектива «Шакалы» Аврору Леоне выгнали с Матча Сердец. Организаторам не понравилось, что на поле выйдет женщина.

Аврора приехала на матч, организованный на «Альянц Стэдиум» в поддержку борьбы с раком, чтобы вместе с коллегой Чиро Приелло сыграть за команду актеров. Несмотря на наличие всех необходимых документов, у Авроры возникли серьезные проблемы еще в отеле. Накануне встречи девушку попросили покинуть столик, хотя к ее спутнику не было никаких претензий. А затем, когда Леоне попробовала разобраться в ситуации, и актрису вовсе выставили за дверь. «Мы думали, что, когда нас попросили встать из-за стола, это было потому, что мы играем за команду противников и нужно просто выбрать другое место, но в действительности оказалось, что из-за Авроры», – прокомментировал ситуацию Чиро Приелло.

Мечта каждого футбольного фаната – побывать на стадионе в качестве игрока, надеть форму и сыграть со своей командой, пусть и на благотворительном матче. Однако Леоне попала в унизительную ситуацию: получила официальное приглашение, но даже не вышла на поле. Когда она показала распечатанное разрешение присутствовать на стадионе, организаторы отмахнулись и разрешили девушке прийти на матч, но… только в качестве болельщицы на трибунах. «Все было официально настолько, что я даже получила запрос о размерах одежды, чтобы мне выдали форму. Но менеджер заявил, что мое место только на трибунах, и, если я так сильно хочу, то мне вынесут форму прямо туда», – рассказала Аврора.

Чемпионат Испании Конте может возглавить «Реал» после отставки из «Интера» (As) 15 МИНУТ НАЗАД

На обвинения в женоненавистничестве Национальная сборная певцов немедленно ответила заявлением, что они никогда не подвергали дискриминации по признаку пола, известности, цвета кожи, политических и религиозных взглядов, а все произошедшее считают «чудовищным недоразумением» и обещает принять меры.

Этот неприятное событие раскрыла сама Аврора Леоне в своем Instagram . Она сняла несколько сторис в компании Чиро Приелло, который также был приглашен в Турин на товарищеский матч между Национальными певцами и Чемпионами исследования (команда специалистов, занимающаяся исследованиями в области онкологии – Eurosport.ru).

Актриса получила поддержку в социальных сетях. Защитник женской футбольной команды «Ювентус» Сесилия Сальваи прокомментировала ситуацию: «Мы снова начинаем разбирать такую ситуацию, надеясь, что она будет последней. Но нет. С того момента, как мы взяли скудетто прошло два дня, это явное доказательство того, что мы, женщины, тоже можем неплохо ударить по мячу. А теперь оказывается, что мы даже не можем сидеть за одним столом с мужчинами».

Вскоре женская команда «бьянконери» отреагировала на историю Авроры, выступив с

. «Женщины Ювентуса сыграют первую часть вечера против итальянских национальных певцов, чтобы собрать средства для Пьемонтского фонда исследований рака», – говорится на сайте «старой синьоры» и в социальных сетях.

«Дело Авроры Леоне» накануне Матча Сердец привело к отставке Джанлуки Пеккини, генерального менеджера Национальной сборной певцов. Ранее он заявил девушке: «Женщины не играют. Это наши правила, и вы обязаны уважать их хотя бы здесь». Он покидает свой пост, надеясь на личную встречу с молодой актрисой. Руководство обязало Пеккини публично извиниться перед Авророй.

Лига Европы УЕФА Сульшер против царя Лиги Европы. Что нужно знать о финале 23 МИНУТЫ НАЗАД