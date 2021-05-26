Опубликовано 26/05/2021 в 05:57 GMT

УЕФА официально открыл дисциплинарное дело в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из-за создания Суперлиги. Клубы подозреваются в нарушении нормативно-правовой базы УЕФА.

«После расследования, проведенного инспекторами УЕФА по этике и дисциплине в связи с так называемым проектом Суперлиги, против «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» возбуждено процессуальное дело за возможное нарушение нормативно-правовой базы УЕФА. Дополнительная информация будет предоставлена в надлежащее время», – говорится в заявлении УЕФА

Об организации Суперлиги объявили 12 клубов, но затем девять из них вышли из проекта.

«Реал», «Барса» и «Юве» продолжили верить в проект. По информации медиа, их могут отстранить от участия в еврокубках сроком на два сезона.

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