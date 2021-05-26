Накануне старта Евро-2020 Transfermarkt обновил цены на игроков в группе B. Бельгийцы доминируют в рейтинге самых ценных игроков, но и у российских болельщиков есть повод для радости.

Самый дорогой футболист группы В – Ромелу Лукаку

Сверхуспешный сезон в чемпионском «Интере», настрелял 24 гола в Серии А и увеличил его трансферную стоимость до 100 миллионов евро. Форвард впервые в карьере преодолел эту отметку и сравнялся с партнером по сборной Бельгии Кевином де Брёйне. Если «Интер» и правда переходит в режим экономии, то подорожание 28-летнего нападающего перед Евро – отличая новость для клуба.

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Ромелу Лукаку («Интер») с трофеем чемпионов Италии Фото: Getty Images

Куртуа – минус 15 миллионов

Бельгиец из «Реала», чья трансферная стоимость упала по итогам сезона-2020/21. Казалось, бы ответ очевиден, но не все так просто: Эден Азар по-прежнему оуенивается в 40 миллионов евро и никуда не сдвинулся с пятого места рейтинга. Хотя падение на 110 миллионов евро всего за 2 года не может не впечатлять. Потерял в цене дружочек Азара по сборной Бельгии и один из главных тащеров «Реала» в минувшем сезоне – Тибо Куртуа. Вратарь стал дешевле на 15 миллионов и теперь оценивается не в 75, а в 60 миллионов евро. Тибо замыкает топ-3 рейтинга самых дорогих игроков группы B.

Долгожданный апгрейд Эриксена

Первое скудетто «Интера» за 11 лет положительно сказалось не только на стоимости Ромелу Лукаку – полузащитник миланцев Кристиан Эриксен прибавил в цене впервые с июня 2019 года! Трансферная стоимость Эриксена увеличилась с 35 до 40 миллионов евро – он поднялся на шестое место в топе. Среди футболистов сборной Дании только Йоахим Андерсен добился большего прогресса – аренда в «Фулхэме» подняла цену защитника на 7 миллионов евро. Теперь принадлежащий «Лиону» Андерсен оценивается в 22 миллионов евро.

Другие заметные изменения в топ-10

Янник Карраско внес вклад в первую с 2014 года победу «Атлетико» в Ла Лиге и увеличил свою стоимость с 35 до 40 миллионов евро. Бельгиец идет на седьмом месте вслед за Эриксеном. Трансферная цена Юри Тилеманса и Пьера-Эмиля Хёйбьерга осталась без изменений – полузащитник «Лестера» оценивается в 55 миллионов евро, игрок «Тоттенхэма» стоит 35 миллионов евро. Бельгиец и датчанин занимают четвертое и восьмое места в топе соответственно. Защитник «Челси» Андреас Кристенсен прибавил в цене на 2 миллиона евро и теперь стоит 30. Его позиция в топе – девятая. Замыкает десятку Леандер Дендонкер – бельгийский защитник «Вулверхэмптона» подешевел до 30 миллионов евро.

Самый дорогой русский в группе В – лишь 12-й

Александр Головин помог «Монако» завоевать бронзовые медали чемпионата Франции и увеличил рыночную стоимость на 5 миллионов – теперь полузащитник оценивается в 28 миллионов евро. Россиянин провел лучший по статистике сезон в составе монегасков – в его активе 5 голов и 9 ассистов в Лиге 1, но из-за травм отыграл всего 1280 минут в сезоне. Уязвимость перед травмами помешала Головину вернуть рекордную трансферную стоимость из 2018 года – тогда он оценивался в 30 миллионов евро.

Соболев сравнялся с Дзюбой

Несмотря на победу в РПЛ и второе место в списке бомбардиров чемпионата Артем Дзюба стал дешевле на миллион и достиг показателя в 11 миллионов евро. Тогда как главный конкурент форварда «Зенита» в сборной России Александр Соболев подорожал на 2 миллиона и сравнялся с Дзюбой по трансферной стоимости.

Александр Соболев и Артем Дзюба Фото: Twitter

А как дела у других россиян?

Марио Фернандес и Алексей Миранчук потеряли по 2 миллиона евро и теперь их стоимость составляет 16 и 15 миллионов соответственно. Они идут на 22-м и 23-м местах рейтинга и наряду с Головиным занимают самые высокие позиции среди российских игроков. Другой футболист, отметившийся отрицательной динамикой в топе самых дорогих игроков сборной России – Матвей Сафонов. После выдающейся первой половины сезона вратарь «Краснодара» не смог вернуться на тот же уровень из-за полученной перед зимним перерывом травмы. В рыночной стоимости Сафонов потерял 1 пункт и теперь оценивается в 14 млн евро.

Остальные же российские игроки не претерпели серьезных рыночных изменений: Далер Кузяев и Даниил Фомин прибавили в стоимости на один миллион и оцениваются в 8 и 6 миллионов евро соответственно. Также число в россиян, подорожавших на трансферном рынке, вошел Антон Заболотный. Форвард «Сочи» оценивается в 2,5 миллиона евро.

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