«Реал» «Барселона» и «Ювентус» подали иск на УЕФА и ФИФА в Европейский суд. Клубы-основатели Суперлиги обвиняют организации в нарушении закона Евросоюза о конкуренции.

«УЕФА принял к сведению объявление Европейского суда о передаче мадридским судом иска так называемой Европейской Суперлиги, несмотря на выход из нее девяти клубов-учредителей. УЕФА уверен в своей позиции и будет твердо ее защищать», – сообщает твиттер УЕФА.

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О создании Суперлиги 12 крупнейшими клубами Англии, Италии и Испании было объявлено в ночь на 19 апреля, а уже вечером 20-го проект потерпел крах.

26 мая УЕФА официально открыл дисциплинарное дело в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из-за создания Суперлиги.

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