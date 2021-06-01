Европейский клубный сезон официально завершен, и теперь боссы сосредоточат все внимание на трансферных операциях. Собрали для вас самые заметные слухи за 1 июня.

Англия

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Андерлехта» Альберу-Мбойо Локонге. По информации Het Niewsblad, бельгийский клуб не собирается удерживать Локонгу, чей контракт истекает в 2023 году, и готов к летней продаже. Бельгийцы хотят всего 15-20 млн евро, что не должно быть препятствием для «канониров».

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Защитник «Барселоны» Серджи Роберто может продолжить карьеру в английской Премьер-Лиге. Издание Sport.es отмечает, что в услугах 29-летнего испанского универсала заинтересован главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола, который намерен добавить опыта команде. Существует вариант, при котором «Барселона» отпустит Роберто в «Ман Сити» как часть сделки по трансферу защитника Эмерика Лапорта.

А еще в Англии

«Ньюкасл» всерьез заинтересован в двух игроках лондонского «Челси», которые не входят в планы Томаса Тухеля. По данным Northern Echo, руководство «сорок» планирует арендовать нападающего Тэмми Абрахама и полузащитника Били Гилмора с возможностью выкупа.

Италия

Моуринью пытается убедить руководство «Ромы» подписать Джанлуиджи Доннарумму, передает итальянский источник La Gazzetta dello Sport. Ранее сообщалось об интересе к голкиперу «Милана» со стороны «Барселоны», «Ювентуса» и «ПСЖ».

А в это время полузащитник «джаллоросси» Генрих Мхитарян договорился с клубом о новом контракте. Официальный сайт «волков» объявил, что договор рассчитан на один сезон. Il Tempo уточнил, что контракт включает опцию продления, а зарплата армянского игрока повысится до 4,5 млн евро в год плюс бонусы.

«Интер» не устраивает предложение «ПСЖ» о трансфере защитника Ашрафа Хакими. Парижане готовы заплатить за 22-летнего футболиста из Марокко 60 миллионов евро плюс 10 млн в виде бонусов. Во только чемпион Италии, если верить Corriere dello Sport, желает бы получить 80 млн.

А еще в Италии

Чалханоглу, скорее всего, покинет «Милан» бесплатно. Его не устраивает предложение клуба, а руководство в свою очередь не хочет идти на уступки, пишет Tuttosport.

Испания

По данным ESPN, защитник Жюль Кунде интересен «Барселоне». У игрока соглашение с андалусийцами до 2024 года, и клуб не намерен отпускать игрока меньше, чем за 70 млн. евро

«Реал» нашел преемника Зинедину Зидану. Им стал старый знакомый Карло Анчелотти. Контракт рассчитан на три года. В свой первый приезд в Мадрид Карло привел команду к первой за долгие годы и к десятой в истории победе в Лиге чемпионов. Но на следующий сезон команда осталась без трофеев, и Анчелотти покинул «Королевский клуб».

А еще в Испании

Мадридский «Атлетико» заинтересован в крайнем защитнике «Барселоны» Жорди Альбе. По информации AS, руководство занято поиском нового левого фулбека, а кандидатура 32-летнего испанца выглядит отличным вариантом усиления.

заинтересован в крайнем защитнике По информации AS, руководство занято поиском нового левого фулбека, а кандидатура 32-летнего испанца выглядит отличным вариантом усиления. Центральный нападающий «Вильярреала» Жерар Морено может сменить клубную прописку. Портал TWM сообщает, что на покупку Морено претендуют «Барселона», «Атлетико», «Вест Хэм», «Ньюкасл» и «Рома», а его ценник теперь находится на отметке 40 млн евро.

Франция

«Пари Сен-Жермен» заинтересован в полузащитнике туринского «Ювентуса» Артуре. По информации Calciomercato, ключевой целью «ПСЖ» является усиление центральной линии поля. Контракт 24-летнего бразильского хавбека истекает в 2025 году, а его трансфер оценивают в 50 млн евро.

Николо Скира разузнал, что «ПСЖ» нацелился и на Фабиана Руиса. По информации источника, «Наполи» просят за игрока 50 млн евро. Действующий контракт Руиса рассчитан ещё на два года.

А еще во Франции

«Лилль» находится в поисках нового главного тренера после прощания с Кристофом Галтье, который проработал в команде четыре года и привел ее к чемпионству. Как сообщает издание Footmercato, «доги» хотят пригласить Клаудио Раньери.

Германия

Нападающий «Штутгарта» Николас Гонсалес близок к тому, чтобы продолжить карьеру в чемпионате Англии. По информации Daily Mail, в услугах 23-летнего аргентинского форварда заинтересован «Брайтон», который уже ведет переговоры со «швабами» о трансфере игрока. Отмечается, что сумма будущей сделки оценивается в 16 млн фунтов.

«РБ Лейпциг» собирается нарушить трансферные планы лондонского «Челси» и увести центрального защитника «Вольфсбурга» Максанса Лакруа. По информации Sky Germany, «быки» ищут адекватную замену Ибраиму Конате. Источник утверждает, что «Лейпциг» готов заплатить за трансфер Лакруа требуемые 30 млн евро и уже начал переговоры с руководством «Вольфсбурга».

А еще в Германии

Дортмундская «Боруссия» объявила о подписании голкипера «Штутгарта» Грегора Кобеля. 23-летний футболист, недавно получивший вызов в сборную Швейцарии, подписал с дортмундцами контракт до 30 июня 2026 года, сообщает пресс-служба «Боруссии».

Россия

Полузащитник Алан Дзагоев пока не продлил контракт с «ЦСКА». 30-летний хавбек отказался от первого предложения армейцев, пишет Eurostavka. Стороны продолжают ведиалог. Москвичи предлагают Алану контракт на один год, до лета 2022-го, с еще более жесткими условиями по зарплате, чем в прошлом сезоне. Дзагоева эти условия не устраивают.

Алан Дзагоев и Денис Глушаков в сезоне-2020/21 Фото: Getty Images

Полузащитник «Спартака»Алекс Крал близок к переходу в «Вест Хэм». Согласно The Source, руководство клуба АПЛ согласовало условия контракта с 23-летним чешским хавбеком, но теперь нужно договориться с красно-белыми.

А еще в России

Московское «Динамо» проявляет серьезный интерес к защитнику «Милана» Диего Лакcальту, сообщает журналист Николо Скира. Руководство бело-голубых уже направило запрос «россонери». Сам «Милан» больше не рассчитывает на 28-летнего уругвайского фулбека.

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