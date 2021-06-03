Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подпишет контракт с футбольным клубом «Легион-Динамо».
Как сообщает Eurostavka, стороны уже согласовали необходимые детали – осталось лишь подписать контракт. В графе зарплата стоит прочерк. Сумму должен вписать сам Хабиб. Отмечается, что она, скорее всего, будет символической.
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- «Легион-Динамо» – футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в Первенстве ПФЛ.
- Клуб основан 1 октября 2015 года. Президент «Легиона» – экс-игрок «Терека» и «Анжи» Шамиль Лахиялов.
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