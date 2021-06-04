Юные болельщики сборной Бразилии накинулись на нападающего «ПСЖ» Неймара. Футболист выходил из автобуса, а фанаты, караулившие его возле отеля в Порту-Алегри, не смогли сдержать эмоций.
Поклонники Неймара прорвались через охрану и бросились обниматься с игроком. Один из фанатов не удержал равновесия и упал, чуть не сбив с ног нападающего. Чтобы оторвать детей от Неймара, даже пришлось вмешаться службе безопасности.
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