Европейский клубный сезон официально завершен, и теперь боссы сосредоточат все внимание на трансферных операциях. Собрали для вас самые заметные слухи за 4 июня.

Испания

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин может вернуться в чемпионат Испании уже этим летом. Как утверждает издание Marca, руководство мадридского «Атлетико» планирует в ближайшее время обсудить условия перехода 26-летнего фулбека с его агентами. Отмечается, что у мадридцев есть несколько вариантов покупки Бельерина, первым из которых будет прямой обмен на Кирана Триппьера.

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Мартин Эдегор Фото: Getty Images

Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор может покинуть команду и в летнее межсезонье перебраться в английскую Премьер-Лигу на постоянной основе. По информации AS, Эдегор интересен не только лондонскому «Арсеналу».«Челси» и «Ливерпуль» также претендуют на игрока. Действующий контракт Мартина с «Реалом» рассчитан до 2023 года, а его трансфер оценивают в 36 миллионов евро.

А еще в Испании

В летнее трансферное окно мадридский «Реал» собирается оформить только один трансфер. По информации Marca, руководство «королевского клуба» рассчитывает заполучить нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Помимо француза, «сливочные» не смогут позволить себе других новичков.

собирается оформить только один трансфер. По информации Marca, руководство «королевского клуба» рассчитывает заполучить Помимо француза, «сливочные» не смогут позволить себе других новичков. «Барселона» готова поспорить с «Манчестер Юнайтед» за нападающего «Вильярреала» Жерара Морено. По информации Fichajes, боссы «блауграны» намерены выкупить 29-летнего испанского форварда, который в минувшем сезоне забил 30 голов во всех турнирах.

Италия

Новый главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри планирует в летнее межсезонье укрепить центральную линию поля. По информации Goal, он рассчитывает подписать полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли, чей трансфер будет стоить порядка 40 миллионов евро. Вторым потенциальным новичком называют Миралема Пьянича из «Барселоны», который не смог проявить себя при Роналде Кумане.

Макс Аллегри в «Ювентусе» Фото: Getty Images

Из-за финансовых проблем в летнее трансферное окно «Интер» расстанется с одним из ключевых нападающих: Ромелу Лукаку или Лаутаро Мартинесом. По информации Calciomercato, ключевой целью «нерадзурри» является нападающий «Селтика» Одсонн Эдуар. Текущий контракт 23-летнего француза истекает следующим летом, а значит игрок будет доступен по сниженной стоимости: 15-20 млн евро, что вполне устраивает боссов миланского клуба.

А еще в Италии:

Новый главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти обратился к руководству клуба с просьбой сохранить двух ключевых игроков. По информации портала TMW, 62-летний итальянец рассчитывает не только на полузащитника Фабиана Руиса , но и его напарника Петра Зелиньского .

Лучано Спаллетти обратился к руководству клуба с просьбой сохранить двух ключевых игроков. По информации портала TMW, 62-летний итальянец рассчитывает не только на полузащитника , но и его напарника . Центральный защитник «Аталанты» Кристиан Ромеро может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». По информации Gazzetta dello Sport, прекрасный сезон от Ромеро оценили не только в «Аталанте», но и в «Манчестер Юнайтед». «Аталанта» будет готова продать Ромеро за сумму в 45 млн евро.

Англия

«Тоттенхэм» ведет продвинутые переговоры с Антонио Конте. Приход итальянского специалиста может привести к перестройке на другую игровую схему, в которой будут задействованы три центральных защитника. По информации TMW, руководство «Тоттенхэма» уже начало поиски игроков, которые смогут укрепить защитную линию команды и умеют играть по схеме 3-5-2. Англичанам интересны защитник миланского «Интера» и бывший подопечный Конте Милан Шкриньяр, а также игрок «Фулхэма» Йоаким Андерсен.

Антонио Конте Фото: Getty Images

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подписал новый долгосрочный контракт. Официальный сайт «аристократов» сообщил, что 47-летний немецкий специалист продолжит работу в клубе до лета 2024 года.

А еще в Англии:

Новоиспеченный главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти намерен привести Испанию бывшего игрока из «Эвертона». По информации Football Insider, итальянец собирается подписать форварда «ирисок» Ришарлисона. Отмечается, что для трансфера 24-летнего бразильца «бланкос» придется раскошелиться на 50-60 млн евро.

Германия

Дортмундская «Боруссия» при определенных условиях готова продать полузащитника Джейдона Санчо. По информации Kicker, для завершения трансфера 21-летнего англичанина заинтересованным клубам придется не только заплатить 80-90 миллионов евро, но и закрыть сделку до возвращения игрока из расположения сборной Англии.

Джейдон Санчо, «Боруссия» Фото: Getty Images

Нападающий Эрик-Максим Шупо-Мотинг подписал новый контракт с мюнхенской «Баварией». Официальный сайт клуба объявил о продлении контракта с игроком до 2023 года.

А еще в Германии

Мюнхенская «Бавария» в летнее трансферное окно подпишет полузащитника мадридского «Атлетико» Сауля Ньигеса. По информации Radio Marca, чемпионы Бундеслиги заплатят 80 миллионов евро за трансфер 26-летнего испанца, который является воспитанником «Атлетико» и выступает за первую команду с 2013 года.

Россия

«Локомотив» заключил контракт с Максимом Ненаховым. Контракт рассчитан на 3 года. 22-летний правый защитник переехал в Москву из «Ахмата» за 1,8 млн евро.

Московский «Спартак» заинтересован в подписании флангового защитника «Спортинга» Валантена Розье. По информации A Bola, руководство «красно-белых» планирует заплатить 5 миллионов евро за трансфер французского фулбека, который минувший сезон провел в аренде в «Бешикташе».

А еще в России:

Полузащитник московского «Спартака» Александр Ташаев покинул клуб на правах свободного агента.

покинул клуб на правах свободного агента. Хавбек «Майнца» Робин Квайсон может продолжить карьеру в другом чемпионате, включая российскую Премьер-лигу. По информации TMW, в услугах 27-летнего шведа заинтересованы четыре клуба, включая «Рому», «Фиорентину», «Галатасарай» и московский «Спартак».

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