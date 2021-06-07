В воскресенье, 6 июня, житель России стал миллионером – выиграл 50 миллионов рублей благодаря победе в игре Х50 от букмекерской компании Winline.

Х50 – новая суперигра, в которой любой желающий может попробовать выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 11 спортивных событий. Причем за дополнительную плату можно выбирать несколько исходов сразу. Ключевое отличие Х50 от других игр – делить призовой фонд ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.

«Игра Х50 стартовала в первых числах июня – перед стартом крупных континентальных футбольных турниров. И уже в 3-м туре один человек сумел правильно предсказать исход всех 11 событий купона! Это и победа сборной России с минимальным счетом в товарищеском матче со сборной Болгарии, и ничья Португалии с Испанией, и разгром, который Италия учинила сборной Чехии.

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Судьба первых в истории игры Х50 пятидесяти миллионов рублей решалась в противостоянии Швеция – Армения: обладателю купона нужна была победа шведов с разницей в 2 мяча. Скандинавы вели 2:0 уже к концу первого тайма, когда Себастьян Ларссон не забил пенальти. Но в какой-то момент все чуть не пошло по сорвалось – в середине второго тайма армяне отыграли один мяч. Однако счастливчика спас бывший форвард «Краснодара» Маркус Берг, забивший армянам на 85-й минуте», – говорится в пресс-релизе Winline.

Компания Winline уже произвела расчет победителя – в игре Х50 всю сумму выигрыша в 50 миллионов рублей можно сразу перечислить себе на счет.

Новый тур суперигры Х50 – каждые один-два дня. Winline заплатит. Без вариантов.

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