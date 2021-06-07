Болельщики сборной Мексики устроили агрессивный прием команде США в финальном матче Лиги наций КОНКАКАФ. Американцы обыграли мексиканцев со счетом 3:2 и взяли первый кубок Лиги наций в истории.
Мексиканские фанаты запускали в игроков стаканы и бутылки, причем досталось футболистам обеих команд. Один из предметов попал в нападающего сборной Мексики Генри Мартина, другой прилетел в лицо 18-летнему форварду Джованни Рейне. Поведение фанатов привело в ярость главного тренера сборной США Грегга Берхальтера.
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«В игре нет места зрителям, бросающим предметы на поле. Полное отсутствие уважения к происходящему на поле и ко всем усилиям, которые обе команды вкладывают в игру, поэтому я был очень разочарован, увидев это. Рейна будет в порядке, но ему что-то прилетело в голову, и могло быть намного хуже», – приводит слова Берхальтера Daily Star.
- США победили в дополнительное время. Основное завершилось со счетом 2:2.
- На голы Хесуса Короны и Диего Лайнеса американцы ответили мячами Джованни Рейны и Уэстона Маккенни. В экстратаймах победу США принес удар Кристиана Палисика с пенальти.
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