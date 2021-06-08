Умер бывший полузащитник сборной Южной Кореи Ю Сан Чхоль. Экс-футболиста не стало в возрасте 49 лет из-за рака поджелудочной железы четвертой стадии.
Болезнь диагностировали у Чхоля в октябре 2019 года. О смерти полуфиналиста ЧМ-2002 сообщил телеканал KBS.
- Ю Сан Чхоль в составе сборной Южной Кореи дошел до 1/2 финала чемпионата мира, который проходил в Корее и Японии.
- В полуфинале его национальная команда под руководством Гуса Хидинка уступила Германии, а в матче за третье место проиграла Турции.
Товарищеские матчи
Космический сэйв голкипера сборной Австралии, которому подвластно управление гравитацией
Товарищеские матчи
Сон смачно прокинул мяч между ног чилийцу, который за день до игры в Корее сузил глаза на фото
Товарищеские матчи
Игрок сборной Чили имитировал узкий разрез глаз на фото с болельщиком. Его уже обвинили в расизме