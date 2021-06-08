Умер бывший полузащитник сборной Южной Кореи Ю Сан Чхоль. Экс-футболиста не стало в возрасте 49 лет из-за рака поджелудочной железы четвертой стадии.
Болезнь диагностировали у Чхоля в октябре 2019 года. О смерти полуфиналиста ЧМ-2002 сообщил телеканал KBS.
  • Ю Сан Чхоль в составе сборной Южной Кореи дошел до 1/2 финала чемпионата мира, который проходил в Корее и Японии.
  • В полуфинале его национальная команда под руководством Гуса Хидинка уступила Германии, а в матче за третье место проиграла Турции.
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