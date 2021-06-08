Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес изменения в правило определения положения вне игры.
Согласно обновленной трактовке, теперь кисти и руки игроков не учитываются при фиксации офсайда. При оценке положения вне игры граница между плечом и рукой определяется по нижней части подмышки. Плечо не считается частью руки при определении игры рукой. Следовательно, плечо является частью тела, с помощью которой можно забить гол по правилам. Поэтому оно должно учитываться при определении офсайда, говорится на сайте IFAB.
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КАК ВАМ НОВЫЕ ПРАВИЛА ОФСАЙДА?
  • Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) отвечает за регулирование футбольных правил.
  • 3 июня IFAB разрешил судьям применять дисциплинарные меры к игрокам начиная с выхода на предматчевую разминку. Теперь в случае неспортивного поведения или грубого нарушения правил арбитр имеет право не допустить игрока к участию в матче, не показывая при этом красную карточку.
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