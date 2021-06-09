Ютьюб-блогер и бывший видеоредактор Eurosport Артем Нечаев провел прощальный матч за футбольный клуб «Амкал». Команда блогеров красиво проводила Артема, обыграв актеров, а после игры комментаторы Дмитрий Шнякин и Роман Нагучев застали Нечаева с кубком и в слезах.

– Да, для меня это последний матч в «Амкале». Я просто плачу от радости, что у меня была такая команда, что я был ее частью. Просто понимаю, что нужно двигаться дальше. Мне просто приятно и радостно, что эти моменты были, хочется сейчас передать все эмоции пацанам.

– Когда было принято это решение, еще до игры или оно сейчас созрело?

Чемпионат Италии Владельцы «Интера» зажали деньги. Потеря Конте – их вина ЧАС НАЗАД

– Изначально, когда сезон начинался, говорили, что это последний сезон. Я себя настраивал, как на последний сезон. Поэтому не хочется быть Вином Дизелем, который говорит, что это последний заезд, а дальше выпускает «Форсаж 9». Но мы же не прощаемся, будем видеться в новых ипостасях.

– Каким был самый крутой эпизод за эти 3,5 года?

– Каждый эпизод очень приятный. Любой момент, любая передача, любая ошибка – все было, – рассказал Нечаев.

После матча капитан сборной ТНТ Андрей Гайдулян вручил кубок кэпу «Амкала» Дмитрию Егорову.

Точного счета у матча нет: он менялся в зависимости от хода встречи.

Чемпионат Германии Игрок «Штутгарта» оказался переписанным. Его шантажировал агент ЧАС НАЗАД