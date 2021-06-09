Апелляционная инстанция УЕФА приостановила разбирательство в отношении «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса» по делу об участии команд в европейской Суперлиге. Связано это с обращением клубов в коммерческий суд Мадрида.

«УЕФА понимает, почему дисциплинарное производство необходимо временно приостановить, но сохраняет уверенность и будет продолжать отстаивать свою позицию во всех инстанциях. УЕФА предпримет все необходимые шаги в строгом соответствии с национальным законодательством и законодательством ЕС, чтобы апелляционная инстанция УЕФА могла возобновить разбирательство как можно скорее», – приводит «Р-Спорт» заявление УЕФА.

Организация отмечает, что три клуба обратились в мадридский суд в надежде обезопасить себя от дисциплинарных последствий. УЕФА подчеркивает, что действовал в соответствии не только со своим уставом и регламентом, но и в соответствии с законодательством ЕС, Европейской конвенцией о правах человека и законодательством Швейцарии, начав независимое расследование поведения клубов, связанных с Суперлигой.

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О создании Суперлиги 12 крупнейшими клубами Англии, Италии и Испании было объявлено в ночь на 19 апреля, а уже вечером 20-го проект потерпел крах.

26 мая УЕФА официально открыл дисциплинарное дело в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из-за создания Суперлиги.

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