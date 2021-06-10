Начнем с главного: ставки на спорт – это не заработок, а развлечение. Гарантированный доход обещают только мошенники. Беттинг точно подарит вам эмоции, а при разумном подходе и доле везения может порадовать крупным выигрышем.

Футбол – самый популярный вид спорта среди игроков. На него приходится около 40% объема ставок. Ниже мы разберем основы беттинга и пройдем путь от выбора надежного букмекера до главных советов новичкам.

Как выбрать букмекерскую контору для ставок на футбол

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Для ставок на спорт вам нужна букмекерская контора. Безопасность ваших средств на первом месте. Поэтому выбираем надежную и легальную компанию.

Ваш выигрыш зависит от величины коэффициента – на него умножается сумма ставки. Но на что ставить? Лучшие букмекеры дают в линию десятки тысяч матчей и более тысячи вариантов на каждое топ-событие.

Также важны размер минимальной и максимальной ставок, быстрый вывод денег и удобное мобильное приложение.

Новичкам и опытным игрокам «Евроспорт» рекомендует букмекерскую компанию БЕТСИТИ . Этот легальный и надежный букмекер принимает ставки на спорт с 2003 года.

В 2021 году БЕТСИТИ стал лауреатом «Премии РБ» в номинациях «Лучшие коэффициенты», «Лучшая линия» и «Лучшее спортивное партнерство». Вы можете поставить от 10 рублей и получить с одной ставки 10 000 000 рублей чистой прибыли.

Вывод средств в БЕТСИТИ идет без комиссии и обычно занимает не больше пяти минут. В мобильном приложении букмекера доступны бесплатные видеотрансляции матчей и бонус новым игрокам – до 1500 рублей без пополнения счета

Виды ставок на спорт

Два самых популярных вида ставок: ординар и экспресс.

Ординар – это ставка на один исход. Потенциальная выплата равна произведению суммы ставки на коэффициент.

Например, вы поставили 1000 рублей на победу «Челси» против «Манчестер Сити» с коэффициентом 4.50. В случае выигрыша вы получите 4500 рублей.

Экспресс – это комбинированная ставка на два и более независимых исхода. Экспресс проиграет, если не зайдет хотя бы один выбор.

Общий коэффициент экспресса равен произведению всех входящих в него коэффициентов.

Например, вы поставили 500 рублей на победы «Реала» с коэффициентом 2.00, «Баварии» за 1.80 и «ПСЖ» за 3.00.

Общий коэффициент экспресса составит 10.8: 2.00 х 1.80 х 3.00.

Потенциальная выплата равна 5400 рублей: 500 х 10.8.

Линия и роспись в ставках на спорт

Линия – список будущих матчей с коэффициентами букмекера. В ней вы выбираете событие для ставки.

Все варианты поделены на категории – это рынки ставок. Выделим самые популярные:

Основной исход – победа одной из команд или ничья.

Тотал – количество условных единиц.

Фора – число, которое условно добавляется к результату одной из сторон.

Разберем на примерах:

1) Вы поставили на тотал больше 3.5 в матче «Реал» – «Ливерпуль». Для выигрыша нужно четыре гола или больше.

2) Вы поставили на «Спартак» с форой (+2.5) против «Ювентуса». Вам нужна победа «Спартака» с учетом прибавления числа 2.5. То есть ставка выиграет даже при счете 1:3 (3.5:3) или 0:2 (2.5:2).

Второстепенные рынки ставок называют росписью. В нее входят желтые карточки, угловые, авторы голов и так далее.

Ставить можно на любой показатель, который попадает в протокол матча. Кстати, уже сейчас БЕТСИТИ опубликовал расписание игр чемпионата Европы и выставил более 30 000 коэффициентов.

Как правильно выбрать ставку на футбол

Принимайте решения самостоятельно и учитывайте несколько факторов:

Текущую форму команд и статистику личных встреч;

Турнирную мотивацию и последние новости;

Стартовый состав и место матча.

В интернете огромное количество прогнозистов и экспертов. Но они зарабатывают не на ставках, а на продаже своего мнения, которое ничем не лучше вашего.

Доверяйте только своим знаниям, анализу и интуиции. Начните с чемпионатов и команд, за которыми регулярно следите.

Сколько денег ставить? Определите игровой банк – начните с суммы, сравнимой с тратой на другие развлечения.

На одну ставку рекомендуем выделять 1-2% игрового банка. В этом случае даже при серии неудач вы сохраните большую часть денег.

Если на дистанции будете играть в плюс, подумайте о повышении размера ставок.

Типичные ошибки – повышать сумму ставки после проигрыша и ставить в порыве эмоций.

Суммируем наши рекомендации:

1) Выберите надежного букмекера с высокими коэффициентами и бонусом для новичков. Советуем ставить на официальном сайте БЕТСИТИ: http://betcity.ru

2) Изучите виды и рынки ставок.

3) Оцените шансы команд по нескольким факторам.

4) Определите свой игровой банк.

Перед игрой на ставках настройтесь на правильный подход. Беттинг – это развлечение, которое при знаниях в спорте и доле везения может радовать прибылью.

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