«Сассуоло» – открытие итальянского сезона. Команда до последнего тура цеплялась за еврокубки и уступила «Роме» путевку в Лигу конференций только из-за разницы мячей. «Черно-зеленые» выдали мощный финиш с победами над топами. В 32-м туре команда казнила «Милан» на «Сан-Сиро» (2:1). Оба гола в последние 15 минут заложил 21-летний Джакомо Распадори (третий дубль в Серии А футболистом после 2000-го года рождения). Причем второй – в стиле Серхио Агуэро. Итальянец принял мяч в штрафной, сразу прокинул под правую ногу и вторым касанием вонзил в угол.

«Второй мяч «Милану» я забил как Агуэро. Это его фирменное движение. Я часто изучаю его игру, у нас похожие характеристики. Мне нравится, как Кун двигается, его первое касание всегда идеальное», – сказал нападающий. Янгстер сильно спрогрессировал в этом сезоне и в награду неожиданно выбил путевку на Евро.

Джакомо Распадори, гол «Милану» Фото: Getty Images

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Джакомо родился в спрятанном тенью Апеннинских гор регионе Эмилия-Романья. Крупнейшим футбольном клубом области считается «Сассуоло». Шустрый паренек попал в академию «черно-зеленых» уже в девять лет, после трех в подготовительной академии Scuola Calcio Progresso. Так «Сассуоло» провернул один из самых перспективных трансферов в истории. Распадори с детства отличался упорством, силой воли и бесстрашием на поле, а его футбольные скиллы всегда опережали способности сверстников. В последней игре перед переходом в «Сассуоло» Джакомо впечатлил скаутов решающим голом после углового в финале турнира памяти одного из первых тренеров футболиста.

Клуб забрал Джакомо вместе с братом Энрико. Он старше на 2,5 года, но не пролез выше Серии D. Младший же не заметил разницы между теплой детской академией и школой клуба высшей лиги. Энрико сыграл важную роль в развитии Джакомо. Нападающий всегда смотрел на старшего брата и подражал его игре правой ногой, хотя сам – левша. «Мой старший брат Энрико – правша, и я не мог вынести этой разницы, поэтому начал подражать. Теперь я пишу правой рукой и имею удар с обеих ног», – хвастался форвард.

Распадори моментально адаптировался в новой академии. Понадобилось всего несколько месяцев для получения капитанской повязки – менталитет лидера вживлен в Джакомо. Нападающий не расставался с отличительным нарукавником практически на всем пути в «Сассуоло»: только в Примавере нашлись кандидаты опытнее. Целеустремленный подросток впечатлял на турнирах и со скромной командой вздергивал топ-клубы. Джакомо уже в 14 получил приглашения от «Ромы» и «Интера». «Нерадзурри» – детская мечта Распадори. Первый футбольный мяч итальянца был сине-черного цвета, а кумиром он называл Самюэля Это’О. «Мой первый мяч – подарок мамы и папы на первый день рождения. Они выбрали цвета наугад, но именно так я стал фанатом «Интера», – вспомнил футболист.

Родители предоставили сыну свободу выбора. Джакомо удивил их и остался в «Сассуоло», который считал второй семьей. «В 14 лет у меня был выбор между «Интером» и «Ромой», родители уважали мое решение. Я отказался. В «Сассуоло» я буду лучше развиваться, команда для меня как семья. Мне кажется, я не ошибся», – сказал итальянец.

Джакомо Распадори, «Сассуоло» Фото: Getty Images

Распадори оказался прав: он дебютировал в Серии А уже в 19 лет – вышел на одну минуту в последнем туре сезона-2018/19. В следующем розыгрыше итальянец все время находился рядом с основой и окончательно забыл про молодежку. Однако сезон-2019/20 все равно не стал прорывным. Джакомо появился на поле 11 раз, в стартовом составе – всего дважды. Плюс за весь розыгрыш так и не отыграл полный матч и наковырял лишь 256 игровых минут. Однако янгстер точно запомнился: за крошечное время ввалил два мяча и создал задел на следующий розыгрыш.

В сезоне-2020/21 Джакомо снова не стал железным игроком основы. Однако Роберто де Дзерби сильно ему доверился: тренер поладил с игроком и разглядел талант. В итоге Распадори провел в чемпионате 27 игр. Правда, полных матчей снова набралось мало – четыре. Зато стата рванула вверх: шесть голов и три ассиста. Самое ценное, что Распадори забил по голу «Ювентусу» и «Роме» + вонзил двушку «Милану». «В моем возрасте трудно мечтать о дубле «Милану» на «Сан-Сиро». . Когда я вспоминаю об этом, мое сердце бьется быстрее. Вызов на чемпионат Европы вызывает у меня такие же эмоции», – светился форвард.

Самое крутое, что Де Дзерби полностью понял характер юноши и идеально мотивировал его: трижды доверил Джакомо капитанскую повязку в Серии А (в том числе против «Ромы» и «Интера»). Звание капитана много значит для итальянца. Распадори впервые примерил повязку больше 10 лет назад еще ребенком и теперь носит ее в матчах Серии А за родной клуб. «В моем телефоне есть фотография Джакомо с капитанской повязкой. Его футбольные мечты сбываются. Игрок с огромным потенциалом. Повязка пошла ему на пользу. Я дал ему понять, что он важный игрок, а не просто ребенок. Он взял на себя большую ответственность», – раскрыл планы Де Дзерби.

Выступления за сборную Италии разгонялись параллельно с развивающейся клубной карьерой. В 16 Распадори получил вызов в команду U-16 и с каждым годом пролезал в состав старше. Джакомо играл на чемпионатах Европы U-19 и U-21, причем между последней игрой за молодежку и дебютом за взрослую сборную прошло всего четыре дня. 31-го мая Распадори отыграл 120 минут в четвертьфинале Евро U-21 (Италия проиграла по пенальти будущему финалисту Португалии), а 4-го июня выскочил на замену в товарняке с Чехией. Теперь нападающему предстоят матчи чемпионата Европы.

Характер супергероя – не единственное, что выделяет Распадори. Защитники расслабляются при виде коротышки (рост – 172 см), но Джакомо встряхивает их в первом же столкновении. «Он не великан, но обладает внушительной физической силой», – отметил скаут «Сассуоло» Франческо Пальмьери. Нападающий дерзко ведет единоборства и никогда не оставляет соперников без борьбы. Плюс Джакомо обладает мощным прыжком: один из шести голов в этом сезон влетел от головы итальянца. Резкие спринты и уверенная игра обеими ногами довершают образ многофункционального форварда. Распадори легко сыграет в центре, в оттяжке или даже атакующего полузащитника.

По стилю игры Джакомо напоминает Серхио Агуэро – это отмечает сам футболист и его окружение: «Меня вдохновляет Кун, он мой образец для подражания во всем». Оба нападающих – убийцы в штрафной. Получая мяч около ворот, Джакомо точно знает, как им распорядиться. Он обожает принимать резкие передачи с флангов и разбираться парой касаний в штрафной. Игра в ограниченном пространстве – любимое блюдо Распадори. Юркий и напористый нападающий легко просачивается сквозь неповоротливых защитников.

Первым кумиром итальянца остается Это’О. И если по игре Джакомо напоминает Куна, то поведением – Сэмми. Распадори – молчаливый лидер, такой же, каким камерунец был в «Интере». «Он очень сильный. Джакомо хорошо не только в штрафной. Когда он опускается ниже, то действует, как десятка. Он – киллер в ограниченном пространстве. На поле он назойливый, упрямый, никогда не сдается», – описал Де Дзерби.

Джакомо Распадори на тренировке сборной Италии Фото: Getty Images

Манчини давно следит за перспективным форвардом. Тренеру нравится стиль Распадори, поэтому выбор третьего нападающего был однозначным. Роберто вызвал янгстера вместо Мойзе Кина, который уже давно дебютировал за сборную и провел более результативный сезон (19 голов + ассист за «ПСЖ»). Манчини засомневался в форварде из-за нежного характера и блеклой игры в товарняке с Сан-Марино. Из конкурентов остались Чиро Иммобиле и Андреа Белотти. Страйкер «Лацио» – 100-процентный основной: он самый опытный и стабильный. Распадори борется за статус джокера и вполне может спихнуть Белотти. В последнем товарняке перед Евро так и было: Иммобиле выскочил в основе, а Распадори заменил его на 78-й минуте. Об этом говорит и Манчини: «Увеличение количества игроков в заявке оставляет мне право на оригинальный выбор – например, вызывать молодого игрока, чтобы он пережил опыт большого турнира. И, конечно, с возможностью сразу использовать его».

На дебютном турнире за сборную Распадори вряд ли испытает психологическое давление. «Если и когда я перейду в топ-команду, у меня не будет проблем с тем, чтобы остаться самим собой. Можно оставаться скромным, но осознавать свои качества», – признался футболист. Переход в топ-клуб может случиться уже летом. Агент Фаусто Пари уже отбивается от вопросов о будущем итальянца. Возможно, сразу после Евро Джакомо прыгнет в в любимый «Интер» и повторит путь кумира Это’О.

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