Трансферное окно распахнулось и радует огромным количеством инсайдов – возможно, какие-то из них совсем скоро станут реальностью. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 10 июня.
Англия
Лондонский «Челси» не оставляет надежд оформить трансфер нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. Как утверждает издание Marca, владелец «синих» Роман Абрамович готов инвестировать 180 млн евро в покупку 20-летнего норвежского форварда «шмелей».
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Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс стал чуть ближе к переходу в «Ливерпуль». Журналист Даниэль Нильсон утверждает, что «красные» начали переговоры с «лисами» о трансфере бельгийского хавбека. «Ливерпулю» придется продать нескольких игроков, чтобы найти средства на Тилеманса, трансфер которого оценивают в 70-80 млн евро.
Юри Тилеманс, «Лестер»
Фото: Getty Images
А полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо все ближе и ближе к «Манчестер Юнайтед». По информации журналиста Фабрицио Романо, 21-летний английский вингер согласовал условия личного контракта с «красными дьяволами» до лета 2026 года. Финансовые условия контракта в данный момент неизвестны.
А еще в Англии:
- Нападающий «Лос-Анджелеса» Диего Росси может продолжить карьеру в АПЛ. По данным The Telegraph, в услугах 23-летнего уругвайского форварда заинтересованы «Тоттенхэм» и «Эвертон». За трансфер нападающего английским клубам придется заплатить порядка 12 млн евро.
- Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард опять получит шансы возглавить «Кристал Пэлас». По информации Daily Mirror, после неудачных переговоров с Нуну Эшпириту Санту, руководство «ледяных орлов» приняло решение вернуться к кандидатуре Лэмпарда.
- Лондонский «Тоттенхэм» в скором времени объявит о назначении главным тренером экс-тренера «Ромы» Пауло Фонсеки. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что за последние 48 часов Фабио Паратичи контактировал с португальским специалистом. В данный момент стороны обсуждают формат будущего контракта, который будет рассчитан либо на 3 года, либо по схеме «2+1».
Испания
Полузащитник «Реал Сосьедад» Микель Мерино попал на радары каталонской «Барселоны». По информации Esport3, главный тренер «Барсы» Роналд Куман высоко ценит многие качества Мерино, а также его стиль игры. Действующий контракт Микеля истекает только в 2025 году и имеет пункт о сумме отступных в размере 60 млн евро.
«Манчестер Юнайтед» сделал первое предложение мадридскому «Атлетико» по защитнику Кирану Триппьеру в размере 12 миллионов евро. По информации Football Insider, боссы мадридев отклонили данное предложение, посчитав его недостаточно хорошим. Несмотря на желание 30-летнего фулбека вернуться в АПЛ, «индейцы» не собираются отпускать своего ключевого игрока за бесценок.
Киран Триппьер, «Атлетико»
Фото: Getty Images
А еще в Испании:
- «Милан» ведет переговоры с «Барселоной» и «Реалом» о трансфере двух игроков. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «россонери» намерены заполучить флангового защитника каталонцев Хуниора Фирпо. Боссы «Барсы» хотят 15-20 млн евро за игрока. В это же время спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини ведет переговоры о полузаще «Реала» Браиме Диасе.
- Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган открыт к переходу в «Барселону». По информации The Sun, немецкий полузащ «горожан» не будет спешить с подписанием нового контракта, поскольку хочет дождаться интереса со стороны «Барсы». Гюндоган счастлив в «Ман Сити», но не сможет устоять от перехода в каталонский гранд.
Италия
Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Харри Кейн в Серии А – это не пустые фантазии. По информации Calciomercato, туринский «Ювентус» крайне заинтересован в подписании английского форварда, а сам игрок настаивает на уходе из «шпор», поскольку хочет выигрывать трофеи. Президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви хочет заработать на Кейне не меньше 180 млн евро.
Харри Кейн в матче «Ювентус» – «Тоттенхэм», 2019-й
Фото: Getty Images
Центральный полузащитник и капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини продолжит карьеру в «Барселоне», считает Mundo Deportivo. Действующий контракт Пеллегрини с «волками» истекает следующим летом, а переговоры о новой сделке не увенчались успехом. «Барса» готова поспорить за 24-летнего хавбека с «Ливерпулем» и «Аталантой», и уже отправила официальный запрос римскому клубу.
А еще в Италии:
- Итальянская «Аталанта» планирует подписать японского защитника «Болоньи» Такэхиро Томиясу. Об этом твитнул журналист Николо Скира. По его сведениям, клуб из Бергамо предлагает футболисту пятилетний контракт.
- По информации Sky Sport Italia, форвард туринского «Ювентуса»Криштиану Роналду готов на финансовые уступки ради смены прописки. Дело в том, что сейчас ни одна команда не будет платить именитому нападающему 30 млн евро в год.
Германия
Полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер надеется сменить клубную прописку этим летом ради более престижного чемпионата. Издание The Athletic сообщает, что 27-летний австрийский хавбек попросил руководство «быков» отпустить его, если поступит предложение из Англии или Испании. При этом Забитцер будет доступен для трансфера всего за 18 млн евро.
А еще в Германии:
- Мюнхенская «Бавария» отказалась от переговоров о новом контракте для полузащитника Кингсли Комана из-за завышенных требований агента игрока. По информации Bild, клуб не готов платить Коману по 20 млн евро в год вместо 12 млн евро по действующему до 2023 года контракту.
Франция
Полузащитник Джорджиньо Вейналдум перешел из «Ливерпуля» в «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. Официальный сайт «ПСЖ» сообщил, что 30-летний хавбек подписал с клубом контракт до 2024 года, финансовые условия которого не разглашаются. По неофициальным данным, игрок будет получать по 9,5 млн евро в год.
Заодно парижане договорились о личном долгосрочном контракте с голкипером «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой: суперголкипер будет зарабатывать по 12 млн евро в год. По информации Corriere dello Sport, боссы «ПСЖ» опасаются упустить Доннарумму и хотят, чтобы голкипер прошел медицинское обследование и подписал все необходимые документы как можно скорее.
А еще во Франции:
- Защитник бразильской команды «Фламенго» Жерсон продолжит карьеру во Франции. «Марсель» официально объявил о договоренности по трансферу 24-летнего игрока сборной Бразилии. Сумма трансфера – 20 млн евро. Контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.
Россия
По информации Marca, экс-форвард московского «Локомотива» Лука Джорджевич в скором времени попробует свои силы в испанской Примере. Если верить источнику, то 26-летний нападающий попал в сферу интересов сразу нескольких клубов из Ла Лиги.
«Вест Хэм Юнайтед» приостановил переговоры о трансфере полузащитника «Спартака» и сборной Чехии Алекса Крала, сообщает Hammers News. По информации источника, сделка была близка к завершению, однако московский клуб начал увеличивать запросы. По этой причине лондонский клуб решил приостановить переговоры.
А еще в России:
- «Зенит» намерен продлить контракт с защитником Юрием Жирковым, сообщает «Чемпионат». По информации источника, стороны продолжат переговоры по новому контракту после Евро-2020.
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