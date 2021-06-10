Трансферное окно распахнулось и радует огромным количеством инсайдов – возможно, какие-то из них совсем скоро станут реальностью. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 10 июня.

Англия

Лондонский «Челси» не оставляет надежд оформить трансфер нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. Как утверждает издание Marca, владелец «синих» Роман Абрамович готов инвестировать 180 млн евро в покупку 20-летнего норвежского форварда «шмелей».

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Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс стал чуть ближе к переходу в «Ливерпуль». Журналист Даниэль Нильсон утверждает, что «красные» начали переговоры с «лисами» о трансфере бельгийского хавбека. «Ливерпулю» придется продать нескольких игроков, чтобы найти средства на Тилеманса, трансфер которого оценивают в 70-80 млн евро.

Юри Тилеманс, «Лестер» Фото: Getty Images

А полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо все ближе и ближе к «Манчестер Юнайтед». По информации журналиста Фабрицио Романо, 21-летний английский вингер согласовал условия личного контракта с «красными дьяволами» до лета 2026 года. Финансовые условия контракта в данный момент неизвестны.

А еще в Англии:

Нападающий «Лос-Анджелеса» Диего Росси может продолжить карьеру в АПЛ. По данным The Telegraph, в услугах 23-летнего уругвайского форварда заинтересованы «Тоттенхэм» и «Эвертон». За трансфер нападающего английским клубам придется заплатить порядка 12 млн евро.

может продолжить карьеру в АПЛ. По данным The Telegraph, в услугах 23-летнего уругвайского форварда заинтересованы и За трансфер нападающего английским клубам придется заплатить порядка 12 млн евро. Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард опять получит шансы возглавить «Кристал Пэлас» . По информации Daily Mirror, после неудачных переговоров с Нуну Эшпириту Санту, руководство «ледяных орлов» приняло решение вернуться к кандидатуре Лэмпарда.

опять получит шансы возглавить . По информации Daily Mirror, после неудачных переговоров с Нуну Эшпириту Санту, руководство «ледяных орлов» приняло решение вернуться к кандидатуре Лэмпарда. Лондонский «Тоттенхэм» в скором времени объявит о назначении главным тренером экс-тренера «Ромы» Пауло Фонсеки. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что за последние 48 часов Фабио Паратичи контактировал с португальским специалистом. В данный момент стороны обсуждают формат будущего контракта, который будет рассчитан либо на 3 года, либо по схеме «2+1».

Испания

Полузащитник «Реал Сосьедад» Микель Мерино попал на радары каталонской «Барселоны». По информации Esport3, главный тренер «Барсы» Роналд Куман высоко ценит многие качества Мерино, а также его стиль игры. Действующий контракт Микеля истекает только в 2025 году и имеет пункт о сумме отступных в размере 60 млн евро.

«Манчестер Юнайтед» сделал первое предложение мадридскому «Атлетико» по защитнику Кирану Триппьеру в размере 12 миллионов евро. По информации Football Insider, боссы мадридев отклонили данное предложение, посчитав его недостаточно хорошим. Несмотря на желание 30-летнего фулбека вернуться в АПЛ, «индейцы» не собираются отпускать своего ключевого игрока за бесценок.

Киран Триппьер, «Атлетико» Фото: Getty Images

А еще в Испании:

«Милан» ведет переговоры с «Барселоной» и «Реалом» о трансфере двух игроков. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «россонери» намерены заполучить флангового защитника каталонцев Хуниора Фирпо. Боссы «Барсы» хотят 15-20 млн евро за игрока. В это же время спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини ведет переговоры о полузаще «Реала» Браиме Диасе.

ведет переговоры с и о трансфере двух игроков. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «россонери» намерены заполучить флангового защитника каталонцев Боссы «Барсы» хотят 15-20 млн евро за игрока. В это же время спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини ведет переговоры о полузаще «Реала» Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган открыт к переходу в «Барселону». По информации The Sun, немецкий полузащ «горожан» не будет спешить с подписанием нового контракта, поскольку хочет дождаться интереса со стороны «Барсы». Гюндоган счастлив в «Ман Сити», но не сможет устоять от перехода в каталонский гранд.

Италия

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Харри Кейн в Серии А – это не пустые фантазии. По информации Calciomercato, туринский «Ювентус» крайне заинтересован в подписании английского форварда, а сам игрок настаивает на уходе из «шпор», поскольку хочет выигрывать трофеи. Президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви хочет заработать на Кейне не меньше 180 млн евро.

Харри Кейн в матче «Ювентус» – «Тоттенхэм», 2019-й Фото: Getty Images

Центральный полузащитник и капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини продолжит карьеру в «Барселоне», считает Mundo Deportivo. Действующий контракт Пеллегрини с «волками» истекает следующим летом, а переговоры о новой сделке не увенчались успехом. «Барса» готова поспорить за 24-летнего хавбека с «Ливерпулем» и «Аталантой», и уже отправила официальный запрос римскому клубу.

А еще в Италии:

Итальянская «Аталанта» планирует подписать японского защитника «Болоньи» Такэхиро Томиясу. Об этом твитнул журналист Николо Скира. По его сведениям, клуб из Бергамо предлагает футболисту пятилетний контракт.

По информации Sky Sport Italia, форвард туринского «Ювентуса»Криштиану Роналду готов на финансовые уступки ради смены прописки. Дело в том, что сейчас ни одна команда не будет платить именитому нападающему 30 млн евро в год.

Германия

Полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер надеется сменить клубную прописку этим летом ради более престижного чемпионата. Издание The Athletic сообщает, что 27-летний австрийский хавбек попросил руководство «быков» отпустить его, если поступит предложение из Англии или Испании. При этом Забитцер будет доступен для трансфера всего за 18 млн евро.

А еще в Германии:

Мюнхенская «Бавария» отказалась от переговоров о новом контракте для полузащитника Кингсли Комана из-за завышенных требований агента игрока. По информации Bild, клуб не готов платить Коману по 20 млн евро в год вместо 12 млн евро по действующему до 2023 года контракту.

Франция

Полузащитник Джорджиньо Вейналдум перешел из «Ливерпуля» в «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. Официальный сайт «ПСЖ» сообщил, что 30-летний хавбек подписал с клубом контракт до 2024 года, финансовые условия которого не разглашаются. По неофициальным данным, игрок будет получать по 9,5 млн евро в год.

Заодно парижане договорились о личном долгосрочном контракте с голкипером «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой: суперголкипер будет зарабатывать по 12 млн евро в год. По информации Corriere dello Sport, боссы «ПСЖ» опасаются упустить Доннарумму и хотят, чтобы голкипер прошел медицинское обследование и подписал все необходимые документы как можно скорее.

А еще во Франции:

Защитник бразильской команды «Фламенго» Жерсон продолжит карьеру во Франции. «Марсель» официально объявил о договоренности по трансферу 24-летнего игрока сборной Бразилии. Сумма трансфера – 20 млн евро. Контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

Россия

По информации Marca, экс-форвард московского «Локомотива» Лука Джорджевич в скором времени попробует свои силы в испанской Примере. Если верить источнику, то 26-летний нападающий попал в сферу интересов сразу нескольких клубов из Ла Лиги.

«Вест Хэм Юнайтед» приостановил переговоры о трансфере полузащитника «Спартака» и сборной Чехии Алекса Крала, сообщает Hammers News. По информации источника, сделка была близка к завершению, однако московский клуб начал увеличивать запросы. По этой причине лондонский клуб решил приостановить переговоры.

А еще в России:

«Зенит» намерен продлить контракт с защитником Юрием Жирковым, сообщает «Чемпионат». По информации источника, стороны продолжат переговоры по новому контракту после Евро-2020.

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