Трансферное окно распахнулось и радует огромным количеством инсайдов – возможно, какие-то из них совсем скоро станут реальностью. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 11 июня.

Англия

Лондонский «Челси» собирается выкупить контракт нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна. Журналист Джанлука Ди Марцио утверждает, что «синие» отправят «шпорам» первое официальное предложение по английскому форварду в размере 70 млн евро. В клубе понимают, что не выкупят Кейна за такую стоимость, но смогут наладить первоначальный контакт с руководством «шпор».

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«Ливерпуль» в летнее трансферное окно готов потратиться на подписание полузащитника, который займет место перешедшего в «ПСЖ» Вейналдума. Издание Il Messagero сообщает, что «красные» проявляют интерес к игроку римского «Лацио»Сергею Милинкович-Савичу. Несмотря на истекающий в 2024 году контракт, римские «орлы» готовы отпустить своего ключевого игрока за 60 млн евро.

Сергей Милинкович-Савич Фото: Getty Images

А еще в Англии:

После ухода Карло Анчелотти в мадридский «Реал» «Эвертон» начал поиски нового главного тренера. По информации Daily Mail, на радаре «ирисок» находятся четыре потенциальных кандидата, только один из которых не имеет тренерского опыта работы в АПЛ. Возглавляет шорт-лист «Эвертона» экс-тренер «Вест Хэма» и «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини. В списке находятся также Руди Гарсия, Нун Эшпириту Сану и Рафаэль Бенитес.

в мадридский «Реал» начал поиски нового главного тренера. По информации Daily Mail, на радаре «ирисок» находятся четыре потенциальных кандидата, только один из которых не имеет тренерского опыта работы в АПЛ. Возглавляет шорт-лист «Эвертона» экс-тренер «Вест Хэма» и «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини. В списке находятся также Руди Гарсия, Нун Эшпириту Сану и Рафаэль Бенитес. Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш рассказал своим партнерам, что покинет команду и присоединится к «Арсеналу» . Ожидается, что «Арсенал» закроет трансфер Невеша до первого матча сборной Португалии на Евро-2020.

рассказал своим партнерам, что покинет команду и присоединится к . Ожидается, что «Арсенал» закроет трансфер Невеша до первого матча сборной Португалии на Евро-2020. Нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру продолжит карьеру в чемпионате Италии. Издание Calciomercato уверенно, что 34-летний французский форвард согласовал условия 2-летнего контракта с «Миланом», по которому будет зарабатывать по 4 млн евро в год.

Испания

«Вильярреал» объявил о выкупе защитника Хуана Фойта у «Тоттенхэма». 23-летний аргентинец, выступавший за испанскую команду на правах аренды в сезоне-2020/21, подписал соглашение с «желтой субмариной» до 2026 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 млн евро.

Каталонская «Барселона» предложила туринскому «Ювентусу» подписать нападающего Антуана Гризманна на правах аренды. Как сообщает Calciomercato, боссы «сине-гранатовых» намерены значительно сократить расходы на зарплату, и уход французского форварда станет только первым шагом.

«Атлетико» ведет переговоры с «Удинезе» по трансферу центрального полузащитника Родриго де Пауля. По информации TMW, руководство «Атлетико» уже вступило в борьбу за Родриго, трансфер которого оценивают в 40 млн евро. Клуб готов предложить футболисту 5-летний контракт.

А еще в Испании:

Центральный защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос , скорее всего, вернется в «Севилью». Как сообщило esRadio, руководство «нервионцев» с радостью примет 35-летнего испанского центрбека и готово предложить игроку контракт на пять лет.

, скорее всего, вернется в Как сообщило esRadio, руководство «нервионцев» с радостью примет 35-летнего испанского центрбека и готово предложить игроку контракт на пять лет. Полузащитник «Наполи» Ирвинг Лосано может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Издание Il Mettino считает, что главным претендентом на мексиканского вингера является «Севилья», которая несколько дней назад отправила официальный запрос «неаполитанцам».

Италия

«Рома» включилась в борьбу за атакующего полузащитника «РБ Лейпциг»Марселя Забитцера. По данным Calciomercato, «джаллоросси» готовы побороться за Забитцера, трансфер которого оценивают в 20 млн евро.

Туринский «Ювентус» связался с «Манчестер Сити» насчет трансфера нападающего Габриэла Жезуса, пишет Gazzetta dello Sport. В подписании бразильского форварда «горожан» лично заинтересован новый главный тренер «бьянконери» Массимилиано Аллегри. При этом, трансфер Жезуса не зависит от будущего Криштиану Роналду.

Габриэл Жезус Фото: Getty Images

А еще в Италии:

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака станет игроком «Ромы» . В Corriere dello Sport уверены, что «волки» покупают швейцарского хавбека «канониров» всего за 15,4 млн фунтов плюс бонусы, размер которых не разглашается.

станет игроком . В Corriere dello Sport уверены, что «волки» покупают швейцарского хавбека «канониров» всего за 15,4 млн фунтов плюс бонусы, размер которых не разглашается. Новоиспеченный главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри надеется в летнее трансферное окно укрепить несколько проблемных позиций. По информации Calciomercato, президент «орлов» Клаудио Лотито намерен привести в команду голкипера лондонского «Челси» Кепу Аррисабалагу, плеймейкера «Аталанты» Йосипа Иличича и вингера «Наполи» Маттео Политано.

Германия

Ведущий бомбардир «Баварии» Роберт Левандовский после Евро легко может примерить майку «Реала». AS уверяет, что руководство «Королевского клуба» в лице 32-летного польского форварда видит идеальную альтернативу молодому, но слишком уж дорогому Эрлингу Холанну. Сам игрок давно мечтает перейти в испанский гранд.

Голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Издание Sport1 рассказало, что в услугах швейцарского вратаря «шмелей» заинтересована «Рома». Действующий контракт 30-летнего Бюрки истекает в 2023 году, но за его трансфер «Боруссия» хочет получить всего лишь 1 млн евро.

А еще в Германии:

«Челси» проявляет интерес не только к центральному защитнику «Баварии» Никласу Зюле, но и к его напарнику Кингсли Коману . После неудачных переговоров будущее игрока остается неопределенным. Мюнхенский гранд не согласится на требования агента Пини Захави и не увеличит зарплату игрока до 17-20 млн евро в год.

проявляет интерес не только к центральному защитнику «Баварии» Никласу Зюле, но и к его напарнику . После неудачных переговоров будущее игрока остается неопределенным. Мюнхенский гранд не согласится на требования агента Пини Захави и не увеличит зарплату игрока до 17-20 млн евро в год. Лондонский «Арсенал» рассматривает варианты подписания крайнего защитника «РБ Лейпциг»Тайлера Адамса. Руководство «канониров» обеспокоено возможным уходом Эктора Бельерина и продолжает поиски нового правого фулбека. По информации The Athletic, главный тренер «пушкарей» Микель Артета положил глаз на Адамса. Действующий контракт Тайлера истекает в 2025 году, а его трансфер оценивают в 20 млн евро.

Франция

Полузащитник лондонского «Арсенала» Маттео Гендузи продолжит карьеру в «Марселе». La Provence информирует, что французский хавбек договорился по условиям личного контракта с «провансальцами», и в ближайшее время вернется во Францию. Ожидается, что «Марсель» заплатит порядка 13 млн фунтов за трансфер Гендузи.

А защитник лондонского «Тоттенхэма» Серж Орье снова станет заклятым соперником Гендузи – уже в «Пари Сен-Жермен», сообщает Footbal Insider. По информации источника, 28-летний ивуариец уже согласился на возвращение в парижский клуб и даже согласовал условия личного 4-летнего контракта.

Серж Орье и Маттео Гендузи Фото: Imago

А еще во Франции:

По данным Todofichajes, «Марсель» заинтересован в трансфере Филиппе Коутиньо. Президент «Марселя» Пабло Лонгория уже вступил в переговоры с «Барселоной» относительно перехода Коутиньо. Все стороны заинтересованы в данном трансфере.

Россия

Полузащитник «Велеса» Артур Галоян продолжит карьеру в одном из клубов российской Премьер-лиги. Официальный сайт «Велеса» сообщил о расставании с 21-летним хавбеком, в услугах которого серьезно заинтересован московский «ЦСКА».

Николай Комличенко теперь будет защищать цвета «Ростова». «Южане» арендовали 25-летнего нападающего у московского «Динамо» на один сезон с правом выкупа. Следующий сезон Комличенко проведет на Ростов Арене.

А еще в России:

Владимир Ильин стал игроком «Краснодара». Форвард перешел из «Ахмата» и подписал с «быками» трёхлетний контракт, срок которого истекает в конце мая 2024 года.

стал игроком Форвард перешел из и подписал с «быками» трёхлетний контракт, срок которого истекает в конце мая 2024 года. «Краснодар» достиг соглашения с «Ахматом» об аренде Даниила Уткина. Полузащитник проведет следующий сезон в клубе из Грозного, срок аренды истекает 31 мая 2022 года.

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