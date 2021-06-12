Зачем нужна прорезь в ручке ковша, как появилась жизнь, почему мы спим, как сборная России выступит на крупном турнире – вещи, которые не объяснит простой человек. Если про ковш вы можете погуглить, то ответ на последний вопрос получите тут. Скорее всего. Наверное. Вряд ли, конечно.

Артем Буторин

Редактор футбольного раздела

Евро-2020 Черчесов изменился за полгода. Хамства больше нет 43 МИНУТЫ НАЗАД

На групповом этапе сборная России потерпит всего одного поражение. Но не победит ни разу: одно очко с датчанами посчитают подвигом, с финнами – провалом. При нынешнем формате Евро облажаться намного сложнее, чем выйти из группы, но шансы России это не особо повышает.

Предсказуемая атака, вратарь-дебютант, травмы в обороне. Все это кричит за то, что Россия опять будет страдать, пыхтеть, биться и терпеть. Но не играть – у этой команды нет класса, чтобы обыгрывать. Зато есть характер, чтобы вырывать.

Станислав Черчесов и Юрий Жирков, сборная России Фото: Getty Images

Руслан Хрипун

Старший редактор

Сборная России идеально иллюстрирует один из базовых принципов психологии: чем больше ожиданий по поводу какого-то события, тем выше вероятность сокрушительного разочарования. На Евро-2016 команда ехала с прицелом как минимум выйти из группы с Уэльсом и Словакией, а закончилось все пиром Мамаева с Кокориным в Монте-Карло и убийственной фразой Слуцкого в разговоре с командой: «Мы – говно». Два года спустя к домашнему ЧМ Россия подошла с серией неудачных матчей и мрачными перспективами, а в итоге вспорхнула в четвертьфинал.

Сегодняшний состав сборной провалил Лигу наций (0:5 от сербов), но после возвращения в состав Дзюбы результаты чуть улучшились. И все же не покидает ощущение определенного застоя в развитии, отсутствии идей у тренера, который давно превратился в чиновника. Скорее всего, на Евро Россия выступит ровно, но это не отменяет давно назревшую необходимость перемен. Как бы ни отыграла команда, это лето должно стать началом нового переходного периода.

Артем Дзюба и Александр Головин Фото: Getty Images

Дмитрий Панферов

Автор

Перфомансы сборной России на крупных турнирах – загадка. История с руками Акинфеева против Кореи на ЧМ-2014 меняется историей с ногами Игоря на ЧМ-2018. Волшебство Хиддинка и компании вытесняется склоками Аршавина на Евро-2012 и словом из пяти букв от команды Леонида Слуцкого в 2016-м. Евро-2020 – новый ребус.

С одной стороны, логичных предпосылок, почему парни Черчесова должны выходить из группы с первых двух мест, нет. Сломался основной ЦЗ, нет вариативности в центре атаки, в воротах – Шунин. Ожиданий тоже нет (как и возможных проблем), а в поражение от Финляндии верится гораздо больше, чем в достойное оппонирование Бельгии и Дании. Перед ЧМ-2018 история была похожей: мы серьезно опасались за результат матча против саудитов, но потом грустили от того, что не залезли в полуфинал.

Верю, что история способна повториться. Сборная сыграет дома два матча из трех, причем на стадионе, на котором у нее был положительный опыт на ЧМ-2018 против Египта. Уже вижу, как Россия в таком же стиле уничтожает Финляндию и сушит Бельгию в первом матче в духе 1/8 финала против испанцев. С датчанами сложнее, но для выхода с третьего места может хватить очков и от первых двух матчей. А в плей-офф, как повезет, но чувствую, что чем сложнее будет соперник, тем больше шансов на успех.

Испания – Россия, ЧМ-2018 Фото: Getty Images

Сергей Кулагин

Автор

Для выхода из группы нужно набрать хотя бы четыре очка. Пока ясно, где взять три – с финнами. Хотя и здесь вопрос: суоми очень дисциплинированные, Россия с такими традиционно играет тяжело. По поводу оставшегося балла сомнений еще больше.

Как сборная России играет с Бельгией, мы видели в отборочных (2:7 в двух матчах). Даже если получится выстоять первые 20 минут и обойтись без быстрого гола (на отборе не получилось), продержаться два тайма парням Черчесова будет сложно. Да и с Данией не легче – скандинавы рвутся в футбольную элиту так же динамично, как это недавно сделали бельгийцы. У нее половина состава, если не больше, играет в европейских топ-клубах, да и новость о подготовке к Евро 52 игроков впечатлила. Но если Россия все-таки выйдет из группы, то дальше возможно что угодно.

Роберто Мартинес и Станислав Черчесов перед матчем Россия – Бельгия Фото: Getty Images

Андрей Литвинов

Старший редактор соцсетей с телеграм-каналом «Антифутбол»

Никто особо не верит в сборную. Это понятно. Сложно ожидать чего-то по-европейски крутого от команды в матчах с Германией, Чехией и Италией, но, с другой стороны, после провала с Украиной наши парни должны собраться и показать себя по полной. Ради нас и ради страны. Жаль, что Онопко не поехал, но есть уверенность, что легионеры – Смертин, Мостовой и Аленичев – сделают разницу. Чего им бояться? Чего они не видели?

А к третьему матчу и Аршавин подтянется. Правильно, что все-таки решили взять его на Евро, несмотря на дисквалификацию. Тонкое решение. Тренер у нас не просто психолог. Адвокат! Кокорин, Смолов и Дзюба – каждый может при доле удачи стать лучшим бомбардиром Евро, а если у них не получится, то Соболев и Заболотный тупо затопчут всех. Я уже достал с полки сине-бело-желтый флаг и буду жестко топить за наших. Вперед, СНГ! Третье место в группе точно возьмем!

КАК ВЫСТУПИТ СБОРНАЯ РОССИИ НА ЕВРО? Не выйдет из группы Оступится в 1/8 Вылетит в 1/4 или 1/2 Дойдет до финала и проиграет Возьмет титул! А что?

Также из серии «Особое мнение»:

Евро-2020 Петербург – город Евро. Родина Аршавина и русской культуры ЧАС НАЗАД