Трансферное окно распахнулось и радует огромным количеством инсайдов – возможно, какие-то из них совсем скоро станут реальностью. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 12 июня.

Англия

Английский «Вест Хэм Юнайтед» на официальном сайте объявил о продлении сотрудничества с главным тренером команды Дэвидом Мойесом. Новое соглашение с 58-летним шотландским специалистом рассчитано до лета 2024-го.

Евро-2020 Спасение жизни Эриксена превратили в реалити-шоу. Это дичь ЧАС НАЗАД

Боссы «Арсенала» решили, что будут делать с молодым фулбеком Тирни. По информации Football London, руководство лондонского «Арсенала» приняло решение продлить контракт с 24-летним защитником. Стоит отметить, что действующий контракт шотландца с «канонирами» действует до 2024 года. Если верить источнику, то в ближайшее время «красно-белые» свяжутся с агентом футболиста, чтобы провести переговоры.

Бывший спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи занял аналогичную должность в «Тоттенхэме». Контракт с итальянским специалистом подписан до лета 2024 года, сообщает официальный сайт «шпор»

А еще в Англии:

«Челси» заинтересован в подписании полузащитника «Фейенорда» Оркуна Кекчю. По информации турецкого канала Vole, руководство «синих» высоко ценит талант 20-летнего хавбека. К игроку также присматривается «Арсенал». Действующий контракт Кекчю истекает в 2025 году, а его стоимость оценивают в 12 миллионов евро.

заинтересован в подписании полузащитника По информации турецкого канала Vole, руководство «синих» высоко ценит талант 20-летнего хавбека. К игроку также присматривается Действующий контракт Кекчю истекает в 2025 году, а его стоимость оценивают в 12 миллионов евро. Еще «канониры» вступили в борьбу за полузащитника «Удинезе» Родриго де Пауля. По информации журналиста Экрема Конюра, лондонцы начали переговоры с руководством «зебр» о трансфере аргентинца. Боссы «пушкарей» видят в Де Пауле прямую замену Дани Себальосе и будут готовы выложить порядка 40 млн евро.

По информации журналиста Экрема Конюра, лондонцы начали переговоры с руководством «зебр» о трансфере аргентинца. Боссы «пушкарей» видят в Де Пауле прямую замену Дани Себальосе и будут готовы выложить порядка 40 млн евро. Журналист Генри Винтер утверждает, что 50-летний Гарет Саутгейт сохранит свой пост вне зависимости от того, какой результат Англия покажет на Евро-2020. В Футбольной ассоциации Англии считают, что под руководством Саутгейта молодая команда развивается в правильном направлении и может победить на ЧМ-2022.

Испания

Футболист мадридского «Реала» Эден Азар заявил, что не хочет покидать команду и чувствует себя в Испании очень комфортно. В интервью As вингер «бланкос» назвал «Реал Мадрид» своим домом. Также Азар сказал, что хочет доказать руководству и всем болельщикам, что он достоин находится в клубе и выигрывать статусные трофеи.

Каталонская «Барселона» в ближайшее время готова расстаться с Фелиппе Коутиньо. Испанская пресса сообщает, что в услугах бразильца заинтересован «Пари Сен-Жермен». Рональд Куман не рассчитывает на 29-летнего атакующего полузащитника в новом сезоне, поэтому «Барселона» стремится продать футболиста. Каталонцы хотят выручить порядка 50 млн евро. Это при том, что в 2018-ом «сине-гранатовые» заплатили за бразильца все 135 млн евро. А парижане стремятся еще уменьшить сумму трансфера.

Филиппе Коутинью Фото: Getty Images

А еще в Испании:

Полузащитника «Наполи» Ирвинга Лосано ждут в Испании. Издание Il Mettino выяснило, что главным претендентом на мексиканского вингера является «Севилья» , которая несколько дней назад отправила официальный запрос неаполитанцам. Первое предложение «Наполи» не устроило, оно было отклонено.

ждут в Испании. Издание Il Mettino выяснило, что главным претендентом на мексиканского вингера является , которая несколько дней назад отправила официальный запрос неаполитанцам. Первое предложение «Наполи» не устроило, оно было отклонено. Легенда «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в Испании. Об этом сообщает Tuttomercatoweb. По информации источника, на 43-летнего вратрая претендуют «Атлетико» и «Барселона».

Италия

«Милан» готов отпустить молодого форварда Леау. Журналист Николо Скира в своём твиттере написал, что нападающий «Милана» Рафаэль Леау может покинуть стан «россонери» уже этим летом. Сообщается, что 22-летнего футболиста готовы продать за 30 млн евро. Если верить источнику, то услугами игрока заинтересован целый ряд английских и французских клубов.

Рафаэль Леау Фото: Getty Images

По информации журналиста Николо Скиры, полузащитник «АЗ Алкмара»Тён Копмейнерс готовится к переходу в «Аталанту». «Черно-синие» готовы заплатить за 23-летнего полузащитника около 18 миллионов евро. Однако руководство «АЗ Алкмара» намерено отпустить своего футболиста минимум за 20 млн. Также сообщается, что «Аталанта» согласовала пятилетний контракт с игроком, поэтому договориться осталось на клубном уровне.

Защитник «Лацио» Штефан Раду может продолжить карьеру в «Интере». 34-летний футболист имеет очень хорошие взаимоотношения с главным тренером Симоне Индзаги, который недавно как раз возглавил «нерадзурри», пишет Сalciomercato.

А еще в Италии:

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма скоро станет игроком «ПСЖ» , констатирует Фабрицио Романо. По информации источника, Доннарумма пройдет медосмотр для парижского клуба после матча Евро-2020 между сборными Италии и Швейцарии, который состоится 16 июня. Контракт будет рассчитан до июня 2026 года, Доннарумма будет получать 12 млн евро.

скоро станет игроком , констатирует Фабрицио Романо. По информации источника, Доннарумма пройдет медосмотр для парижского клуба после матча Евро-2020 между сборными Италии и Швейцарии, который состоится 16 июня. Контракт будет рассчитан до июня 2026 года, Доннарумма будет получать 12 млн евро. Mundo Deportivo считает, что Антуан Гризманн может перейти в «Ювентус». Как сообщается, туринский клуб рассматривает вариант с подписанием француза, если Роналду покинет команду. «Барселона» готова предложить «Ювентусу» взять Гризманна в аренду, чтобы сократить зарплатную ведомость.

Германия

Журналист Николо Скира сообщил, что бывший наставник «Герты», «Ниццы» и «Боруссии Дортмунд»Люсьен Фавр может продолжить тренерскую деятельность в турецкой Суперлиге. Если верить источнику, то опытному специалисту предложили двухлетний контракт в «Фенербахче».

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман все ближе к уходу, сообщает Sky Sport Deutschland. Футболиста не устраивает не только зарплата но и то, что десятый номер, под которым он хочет играть, переходит другим игрокам.

А еще в Германии:

«Вольфсбург» проявляет серьезный интерес к полузащитнику «Милана» Йенсу Хеуге, сообщает Kicker. Руководство «волков» планирует выкупить контракт 21-летнего норвежского вингера, контракт которого с «россонери» истекает только в 2025 году. Портал transfermart оценивает трансфер Хеуге всего в 9,5 млн евро, но «Милан» вряд ли отпустит молодого игрока менее чем за 30 млн евро.

Франция

Форвард сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе ответил на вопросы касательно дальнейшего развития своей карьеры. Напомним, что руководство «ПСЖ» уверено в том, что 22-летний нападающий останется с ними, но сам игрок не уверен, то «ПСЖ» – лучший клуб для него. Окончательное решение футболиста будет зависеть от трансферной политики клуба, информирует Goal.

Рафаэль Варан может продолжить карьеру в Лиге 1. Защитник мадридского «Реала» может покинуть команду. Утверждается, что в подписании 28-летнего футболиста заинтересован «ПСЖ».

А еще во Франции:

Защитник «Фламенго» Жерсон стал игроком «Марселя». Об этом сообщает официальный сайт французского клуба. Таким образом, 24-летний игрок сборной Бразилии, который выступал за «Рому» и «Фиорентину» в 2016–2019 годах, возвращается в Европу. «Марсель» не раскрыл финансовые условия сделки, но СМИ оцениваются сумма трансфера в 20 миллионов евро плюс бонусы.

Россия

Итальянский «Милан» начинает поиски нового нападающего. Издание La Gazzetta dello Sport пишет, что итальянцам нужен форвард, который в будущем мог бы заменить уже немолодого 39-летнего Златана Ибрагимовича. «Россонери» рассматривают две кандидатуры – форварда «ПСЖ» Мауро Икарди и нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Трансферная стоимость 26-летнего иранского форварда составляет 25 млн евро. Его контракт с «Зенитом» действующий еще год.

Футбольный клуб «Ростов» объявил о подписании хавбека «Урала» Игоря Калинина. Сообщается, что договор с 25-летним полузащитником подписан до 2026 года. Калинин – воспитанник футбольной школы мариупольского «Ильичевца».

А еще в России

«Краснодар» намеревается предложить 20 млн евро за форварда мадридского «Реала». Испанский портал Fichajes.com, специализирующийся на новостях и слухах с трансферного рынка, сообщает о том, что мадридский «Реал» может получить предложение из России по форварду Мариано Диасу.

Евро-2020 Кто и как спас жизнь Эриксену? Герои – врач, Кьер и Шмейхель ЧАС НАЗАД