Трансферное окно распахнулось и радует огромным количеством инсайдов – возможно, какие-то из них совсем скоро станут реальностью. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 13 июня.

Англия

Чемпион Англии «Манчестер Сити» планирует усилить защитную линию. Издание The Athletic сообщает, что «горожане» хотят подписать центрбэка «Вильярреала» Пау Торреса. Источник утверждает, что «Сити» начнет переговоры с Торресом в случае ухода другого защитника Эмерика Ляпорта. Последним активно интересуется «Барселона». За 24-летнего Пау Торреса «горожанам» придется выложить 50 миллионов.

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Пау Торрес Фото: Getty Images

The Athletic пишет, что полузащитник «Андерлехта» Альбер-Мбойо Локонга попал в сферу интересов лондонского «Арсенала». Если верить источнику, то боссы «канониров» видят в 21-летнем бельгийце отличную альтернативу в случае неудачи с Рубеном Невешем из «Вулверхэмптона». Предполагается, что Локонга обойдется «красно-белым» гораздо дешевле, чем 40 миллионов евро, которые требуют «волки» за Невеша.

А еще в Англии:

По информации издания AS, «Арсенал» еще ведет переговоры по трансферу Фекира. Проблема в том, что «Бетис» запрашивает сумму выше, чем готовы заплатить лондонцы за 27-летнего француза.

Испания

Форвард «Лиона» Мемфис Депай дал согласие на переход в каталонскую «Барселону», сообщает Sport.es. Если верить источнику, то «сине-гранатовые» объявят о подписании голландца на следующей неделе. Презентация нападающего будет возможна только после окончания Евро-2020. Ожидается, что стороны заключат трехлетний контракт, а получать футболист будет около 5 миллионов евро за сезон.

Мемфис Депай Фото: Getty Images

Марсьяль может продолжить карьеру в «Реале». Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» снизил цену за футболиста и предложил мадридцам приобрести игрока всего за 25 млн евро. Руководство мадридцев рассматривает такой вариант усиления состава.

А еще в Испании:

«Атлетико» все еще ведет переговоры о трансфере Родриго де Пауля – он для них главная цель. «Удинезе» требует 40 млн евро за его продажу. Боссы мадридцев предложили 20 млн евро и Нехуэн Переса, но и это предложение было отклонено.

все еще ведет переговоры о трансфере – он для них главная цель. требует 40 млн евро за его продажу. Боссы мадридцев предложили 20 млн евро и Нехуэн Переса, но и это предложение было отклонено. Журналист Николо Скира в своём «Твиттере» написал, что защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос скоро встретится с президентом клуба Флорентино Пересом. Сообщается, что 35-летний футболист намерен убедить функционера подписать с ним контракт на два года, либо на один, но с опцией продления.

Италия

Из инсайдерской информации от Николо Скиры стало известно, что «Рома» нацелилась на вратаря «Вулверхэмптона» Руя Патрисиу. Сообщается, что римский клуб готов заплатить за португальца 7 миллионов евро, однако «волки» требуют 10 млн. Если верить источнику, сам 33-летний голкипер уже согласовал детали личного контракта с итальянским клубом – это будет трехлетнее соглашение.

Также Скира пишет о том, что Мерих Демирал может продолжить карьеру в АПЛ. По сведениям источника, на 23-летнего турка претендуют «Эвертон» и «Тоттенхэм». Туринский «Ювентус» хочет получить за игрока не менее 40 млн евро.

Мерих Демирал Фото: Getty Images

А еще в Италии:

«Ювентус» все еще ведет переговоры о переходе нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса , сообщает La Gazzetta dello Sport. Трансфер одобрил Массимилиало Аллегри. «Ювентус» также рассматривает вариант аренды 24-летнего футболиста, «Сити» же хочет продать Жезуса.

все еще ведет переговоры о переходе нападающего , сообщает La Gazzetta dello Sport. Трансфер одобрил Массимилиало Аллегри. «Ювентус» также рассматривает вариант аренды 24-летнего футболиста, «Сити» же хочет продать Жезуса. «Интер» продаст нападающего Лаутаро Мартинеса, если получит крупное предложение. По информации La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб согласится отпустить форварда за примерно 90 миллионов евро. Основными претендентами на футболиста считаются «Барселона», «Реал» и «Атлетико», однако у всех этих испанских клубов нет такой суммы на покупку Лаутаро.

Германия

Сага с уходом Комана из «Баварии» продолжается. Игроку не нравится, что ему не дают 10-й номер и не соглашаются поднимать зарплату. Футболиста не устраивает, что Лерой Сане зарабатывает больше. Требования Комана – 12 млн евро в год. «Бавария» не согласна платить такие огромные суммы игроку, пишет Goal.

А еще в Германии:

Вратарь «Баварии» Александр Нюбель все ближе к чемпионату Франции. В борьбе за 24-летнего немца «Монако» опережает «Лилль». Есть вероятность, что монегаски арендуют Нюбеля на два года, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Kicker. Голкипер знаком с главным тренером «Монако» Нико Ковачем по совместной работе в мюнхенском клубе..

Россия

Андерс Карлссон, агент полузащитника «АЗ Алкмар» Йеспера Карлссона, прокомментировал информацию о том, что швед может перейти в «Краснодар». «Интереса от «Краснодара» на данный момент нет. Клуб проявлял к нему интерес в прошлом году, до перехода в «АЗ», – сказал агент футболиста.

Полузащитник «Маккаби» из Тель-Авива Перец не перейдет в «ЦСКА». Ави Нимни, агент полузащитника «Маккаби» из Тель-Авива Дора Переца, четко расставил все точки: «Если говорить о ЦСКА, то мой игрок подпишет контракт с другим клубом», – прокомментировал слухи специалист.

А еще в России:

«Фулхэм» отказал «Динамо» в продаже Митровича за 19 млн евро. Согласно источнику, бело-голубые предложили лондонскому клубу 16 млн фунтов (18,7 млн евро) за 26-летнего серба, но сразу получили отказ. «Дачники» не намерены продавать Митровича, несмотря на вылет в Чемпионшип.

Украина

Донецкий «Шахтер» объявил о подписании вингера «Бенфики» Педриньо. «Горняки» заключили с бразильцем контракт сроком на пять лет, информирует официальный сайт клуба. Несколькими днями ранее об уходе Педриньо объявила «Бенфика», но 23-летнему футболисту ещё предстояло пройти медицинское обследование для трансфера в «Шахтёр». Сумма сделки составила €18 млн.

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