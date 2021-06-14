Многие люди задаются логичным вопросом: как правильно стирать футбольную майку? Ведь их изготавливают из высокотехнологичных материалов, которые обладают определенными свойствами, да и стоят они недешево. Чтобы избавить джерси от загрязненений, рекомендуется выполнять четыре простейших действия. И ваша майка станет чистой и будет выглядеть как новая.

Первым делом – полоскание

Как только вы вернетесь домой после игры, сразу же ополосните грязную майку: положите ее в раковину и удалите грязь с поверхности с помощью душевой лейки. Как следует намочите трикотаж и обязательно используйте холодную воду. Этот шаг является ключевым, особенно если вы только что провели тяжелый матч на грязном поле. Помните: чем дольше грязь задерживается на ткани, тем труднее ее вывести.

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Предварительное замачивание: будьте профессионалом

Следующим шагом, возможно, самым важным, является предварительное замачивание одежды. Наполните раковину или таз теплой, но не слишком горячей водой. Затем добавьте немного стирального порошка, будет достаточно двух столовых ложек, а также одну ложку пищевой соды. Если в вашем районе вода особенно жесткая (то есть в ней много минералов), вам может потребоваться умягчитель воды, чтобы моющее средство работало должным образом. Замочите трикотаж в этой смеси минимум на час. Если у вас есть такая возможность, лучше всего замочить на ночь. И не замачивайте белые майки вместе с цветными – конечно, если вы не хотите, чтобы они окрасились.

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Стирка холодной водой

Стирайте майку в стиральной машине в холодной воде без какой-либо другой одежды. Футболки из полиэстера могут притягивать хлопковые нити с другой одежды. Холодная вода помогает сохранить цвета яркими и уменьшает количество краски, которую может потерять ваша любимая джерси.

Всегда сушите на воздухе

Никогда не кладите футболку из полиэстера в автоматическую сушилку. Повесьте одежду, чтобы она высохла на воздухе. Большинство трикотажных изделий в наши дни сделаны так, чтобы не впитывать лишнюю воду. Сохнут они быстрее, чем когда-либо раньше. Осмотрите свою одежду, когда повесите ее сушиться. Для избавления от очень стойких пятен, таких как пятна крови и пятна от травы, может потребоваться сильнодействующий пятновыводитель. Вам придется втирать его прямо в загрязненный участок, после этого замочить и снова постирать в машинке.

Купите новую джерси

Избавиться от грязи слишком сложно? Просто купите новую майку. Да, это ваша любимая футболка, с ней связано так много воспоминаний, но иногда полезно избавляться от старого. Особенно если это старое уже невозможно отстирать.

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