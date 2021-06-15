Нападающий молодежной сборной Японии Такефуса Кубо забил чудомяч в товарищеской встрече против сборной Ямайки. Футболист, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», попал между ног сразу четверым игрокам соперника.
Кубо ворвался в штрафную после розыгрыша аута, ушел влево и пробил – мяч прошил трех защитников и вратаря.
Чемпионат Испании
«У «Реала» есть фанаты в таких странах, как Хьюстон или Техас». Японский Месси запутался в географии
03/08/2019 В 10:25
  • В сезоне-2020/21 японец играл в аренде за «Хетафе» – он провел 18 матчей, забил 1 мяч и сделал 1 ассист.
  • Кубо был в заявке взрослой сборной Японии в матче с Мьянмой (10:0), но на поле так и не вышел.
Гол Патрика Шика с центра поля в ворота Шотландии изумителен. Точно попадет в топ Евро-2020
Читай самые горячие спортивные новости в телеграм-канале Eurosport
Чемпионат Испании
«Барса» пожалела денег на японского Месси. Его тут же перехватил «Реал»
19/07/2019 В 08:03
Чемпионат Испании
Экс-игрок «Барсы» Кубо – о переходе в «Реал»: «Большая гордость играть в лучшем клубе мира»
16/07/2019 В 12:58