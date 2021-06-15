Нападающий молодежной сборной Японии Такефуса Кубо забил чудомяч в товарищеской встрече против сборной Ямайки. Футболист, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», попал между ног сразу четверым игрокам соперника.

Кубо ворвался в штрафную после розыгрыша аута, ушел влево и пробил – мяч прошил трех защитников и вратаря.

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В сезоне-2020/21 японец играл в аренде за «Хетафе» – он провел 18 матчей, забил 1 мяч и сделал 1 ассист.

Кубо был в заявке взрослой сборной Японии в матче с Мьянмой (10:0), но на поле так и не вышел.

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