Трансферное окно распахнулось и радует огромным количеством инсайдов – возможно, какие-то из них совсем скоро станут реальностью. Eurosport.ru собрал для тебя самые сочные новости и слухи за 15 июня.

Англия

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас вероятно покинет свой клуб в летнее межсезонье из-за прихода Джанлуиджи Доннаруммы. По информации Marca, в услугах 34-летнего костариканского вратаря заинтересован «Манчестер Юнайтед». Дело в том, что «красные дьяволы» могут расстаться сразу с двумя ключевыми вратарями в лице Дина Хендерсона и Давида де Хеа, а покупка Наваса поможет временно решить проблему с позицией первого номера.

Чемпионат Испании «Реал» объявил об уходе Рамоса ЧАС НАЗАД

Еще «МЮ» не оставляет надежду подписать крайнего защитника «Атлетико» Кирана Триппьера. В Gazzetta dello Sport узнали, что «дьяволы» сделали второе официальное предложение, увеличив сумму с 12 до 25 миллионов евро. В «МЮ» рассчитывают, что «Атлетико» не будет завышать цену на 30-летнего фулбека и примет адекватный офер.

Лондонский «Челси» собирается подписать полузащитника дортмундской «Боруссии» и национальной сборной Англии Джуда Беллингема. «Синие» не собираются форсировать приобретение 17-летнего английского хавбека, поскольку понимают, что за этот трансфер прямо сейчас придется заплатить очень большую сумму. Goal пишет, что «Челси» рассматривает Беллингема как долгосрочную цель и продолжит наблюдать за успехами Джуда на расстоянии.

Джуд Беллингем, «Боруссия» – «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

А еще в Англии:

Переговоры «Эвертона» с Нуну Эшпириту Санту зашли в тупик, поэтому «ириски» начали переговоры с Рафаэлем Бенитесом, сообщает The Times. Руководство «Эвертона» срочно ищет замену ушедшему в мадридский «Реал» Карло Анчелотти.

зашли в тупик, поэтому «ириски» начали переговоры с Рафаэлем Бенитесом, сообщает The Times. Руководство «Эвертона» срочно ищет замену ушедшему в мадридский «Реал» Карло Анчелотти. Лондонский «Арсенал» собирается подписать нового голкипера, который либо заменит Бернда Лено , либо навяжет немцу серьезную конкуренцию. По данным The Sun, главной целью Микеля Артеты на вратарскую позицию является Аарон Рэмсдэйл из «Шеффилд Юнайтед».

, либо навяжет немцу серьезную конкуренцию. По данным The Sun, главной целью Микеля Артеты на вратарскую позицию является Аарон Рэмсдэйл из «Шеффилд Юнайтед». Пеп Гвардиола рассчитывает получить солидную поддержку от руководства «Сити» для 2-3 крупных подписания. Главной целью испанского коуча остается форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн. Если сделка не выгорит, то «небесно-голубые» переключатся на дуэт из «Интера» Ромелу Лукаку – Лаутаро Мартинес и форварда «Боруссии Д» Эрлинга Холанна.

Испания

Легендарный капитан «Реала» Серхио Рамос официально покинет клуб. Стороны так и не пришли к новому соглашения, и «Мадрид» официально объявил: 1 июля 2021-го Рамос станет свободного агента.

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва намерен покинуть английскую команду и переехать в чемпионат Испании. В прошлом году 26-летний португалец был близок к переходу в «Барселону», но сделка не состоялась из-за нежелания «горожан» отпускать ключевого игрока. The Athletic пишет, что такое решение «небесно-голубых» сильно ударило по Силве, который в прошедшем сезоне не был похож сам на себя и зачастую оставался за пределами основного состава. Бернарду все еще мечтает о переходе в столицу Каталонии, где он бы смог получить новый вызов.

А еще в Испании:

Нападающий «Вулверхэмптона» Рафа Мир намерен покинуть свою команду в летнее межсезонье. Прошлый сезон игрок провел в аренде, играя за «Уэску». По информации Super Deporte, в услугах Мира заинтересована «Валенсия» , которая уже вышла на руководство «волков» с целью обсудить трансфер игрока.

намерен покинуть свою команду в летнее межсезонье. Прошлый сезон игрок провел в аренде, играя за «Уэску». По информации Super Deporte, в услугах Мира заинтересована , которая уже вышла на руководство «волков» с целью обсудить трансфер игрока. Центральный защитник Аисса Манди перешел из «Бетиса» в «Вильярреал » на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2023 года. Финансовые подробности контракта не разглашаются.

перешел из в » на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2023 года. Финансовые подробности контракта не разглашаются. «Барселона» рассматривает варианты подписания центрального защитника «Боруссии М» Маттиаса Гинтера. Издание Calciomercato утверждает, что боссы «сине-гранатовых» попытаются выкупить контракт 27-летнего игрока сборной Германии, но сделают это только в том случае, если смогут избавиться от Самюэля Умтити.

Италия

В летнее трансферное окно миланский «Интер» рискует расстаться с защитником Ашрафом Хакими, который перейдет в «Челси», «ПСЖ» или «Баварию». Издание Voetball International сообщает, что руководство «нерадзурри» взамен планирует оформить трансфер защитника ПСВ и национальной сборной Нидерландов Дэнзела Думфриса.

Дензел Дюмфрис Фото: Getty Images

Туринский «Ювентус» планирует подписать нового голкипера, который заменит уходящего из клуба Джанлуиджи Буффона. Как стало известно порталу TMW, руководство «бьянконери» планирует подписать голкипера «Болоньи» Лукаша Скорупского, который является партнером Войчеха Шченсного по сборной Польши. Действующий контракт 30-летнего поляка истекает в 2023 году, а его трансфер оценивают в 4-5 млн евро.

Туринский «Ювентус» воспользовался опцией продления аренды нападающего Альваро Мораты, который следующий сезон вновь проведет в команде из Серии А. Официальный сайт «бьянконери» сообщил, что клуб заплатил 10 млн евро за повторную аренду 28-летнего испанца с последующим правом выкупа.

А еще в Италии:

«Рома» заинтересована в подписании полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса, которого в сборной Бразилии уже считают наследником Фернандиньо. Трансфер игрока оценивают в 30-40 млн евро.

Нападающий римского «Лацио» Хоакин Корреа может продолжить карьеру в АПЛ. Интерес к 26-летнему аргентинскому страйкеру проявляют три лондонских коллектива: включая «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и «Арсенал». Gazzetta dello Sport утверждает, что «орлы» не будут удерживать Корреа в команде и отпустят за компенсацию в 40 млн евро.

Германия

Мюнхенская «Бавария» не готова платить полузащитнику Кингсли Коману годовую зарплату в размере 12 млн евро и собирается выгодно продать француза уже этим летом. По информации Bild, руководство команды согласится продать 25-летнего французского вингера клубу, который готов выложить за трансфер 80-90 млн евро. В услугах игрока проявляют интерес «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Ливерпуль».

Журналист Экрема Конура сообщил, что лондонский «Челси» сделал запрос «Боруссии Дортмунд» по нападающему Эрлингу Холанну. Если верить источнику, то «синие» хотят выменять норвежца на Тэмми Абрахама и доплатить 70 миллионов евро.

А еще в Германии:

Нападающий «Штутгарта» Саша Калайджич стал трансферной целью «Милана». Первоочередной задачей «Милана» остается покупку нового форварда, который станет долгосрочной заменой Марио Манджукичу и Златану Ибрагимовичу. По информации Calciomercato, «красно-черные» намерены выкупить 23-летнего австрийского форварда 15-20 млн евро.

Франция

Руководство «Пари Сен-Жермен» все еще не решило, будет ли выкупать контракт защитника «Ромы» Алессандро Флоренци за прописанные в соглашении 9 млн евро. Gazzetta dello Sport пишет, что 30-летний итальянец может вернуться в «Рому», но вряд ли надолго задержится в столице Италии. Дело в том, что в услугах Алессандро заинтересованы два топовых итальянских клуба, включая «Интер» и «Ювентус».

Нападающий «ПСЖ»Килиан Мбаппе сохраняет шансы перейти в «Реал» уже этим летом. Мадридский клуб давно заинтересован в подписании француза, а сам Килиан раздумывает над своим будущим. В беседе с президентом «Реала» Флорентино Пересом Мбаппе сообщил, что хотел бы играть в одной команде с Эденом Азаром и Каримом Бензема, что делает трансфер форварда в мадридский клуб ещё более вероятным.

Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

А еще во Франции:

«Арсенал» официально объявил об уходе защитника Давида Луиса. Футболист стал свободным агентом. Как сообщается, бразилец может вернуться в чемпионат Франции, где он уже выступал в составе «ПСЖ». Интерес к 34-летнему защитнику проявляет «Марсель».

Россия

«Валенсия» проявляет интерес к нападающему «Спартака»Эсекелю Понсе, информирует As. Технический секретарь испанского клуба Мигель Анхель Корона посетил расположение нескольких сборных, готовящихся к Олимпийским играм в Токио, в том числе, Аргентины, где наблюдал за работой Понсе на тренировках. Одним из аргументов в пользу 24-летнего игрока является наличие у него испанского гражданства.

По информации журналиста Алексея Конова, защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков может сменить команду в это межсезонье. По данным источника, в услугах 37-летнего футболиста заинтересован «Локомотив».

А еще в России:

В «Зените» возможна перестановка на посту главного тренера команды по окончании Евро-2020. Итальянский журналист и инсайдер Николо Скира сообщает, что петербургский клуб ведет переговоры с наставником сборной Швейцарии Владимиром Петковичем .

возможна перестановка на посту главного тренера команды по окончании Евро-2020. Итальянский журналист и инсайдер Николо Скира сообщает, что петербургский клуб ведет переговоры с наставником сборной Швейцарии . Главный тренер «Тобола» Григорий Бабаян может возглавить московский «ЦСКА». Об этом сообщает «РБ Спорт». По информации источника, именно он стал одной из причин расставания с Ивицей Оличем. Клуб настаивал на том, чтобы Бабаян вошел в тренерский штаб 41-летнего хорватского специалиста, а Олич хотел видеть своим ассистентом другого человека и, возможно, видел угрозу в назначении Бабаяна.

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