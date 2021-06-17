50% норвежского населения поддерживает бойкот чемпионата мира в Катаре из-за смертей рабочих на стройках. 26% ответили «нет» на бойкот, а 24% не определились. 20 июня Норвежская футбольная ассоциация проведет внеочередное футбольное собрание, чтобы принять решение.

Сразу два независимых опроса в Норвегии показали, что половина норвежцев не хочет видеть сборную на ЧМ в Катаре. 50% показали результаты опроса от Norstat, 49% – от Respons Analyze. Если большинство членов исполкома проголосует за бойкот, правление NFF обязуется принять решение, даже если оно его не поддержит.

Если в Норвегии бойкотируют ЧМ-2022, в ФИФА также примут меры. Дисциплинарный комитет ФИФА направил в NFF письмо, где перечислилт возможные санкций. Решение о бойкоте будет означать, что Норвегия не завершит текущую квалификацию чемпионата мира. Кроме того, страны, которые отказываются от участия до начала чемпионата, наказываются штрафом в размере 20 000 швейцарских франков. Если Норвегия откажется уже после начала чемпионата, штраф удвоится.

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В письме также сказано, что норвежская ассоциация рискует быть исключена из будущих турниров ФИФА. Значит, Норвегию не допустят к участию в следующей квалификации чемпионата мира в США, Канаде и Мексике в 2026 году, сообщает NRK

С 2010 года в Катаре при подготовке к чемпионату мира погибло более 6500 человек.

Из них более 5900 рабочих приехали из Непала, Индии, Шри-Ланки и Бангладеша. Еще 824 смерти зафиксировало посольство Пакистана в Катаре.

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