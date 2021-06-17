Евро-2020 в самом разгаре, но на количестве трансферных новостей и слухов это никак не отражается. Возможно, какие-то из этих инсайдов совсем скоро станут реальностью. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 17 июня.

Англия

Эрлинг Холанн, похоже, сделал маленький шажок в сторону из дортмундской «Боруссии» в лондонский «Челси» уже этим летом. Daily Express пишет, что руководство клуба уже договорилось с норвежским форвардом об условиях долгосрочного контракта, согласно которому зарплата игрока будет одной из самых высоких в АПЛ. Кроме того, «синие» предложили «шмелям» 70 млн евро плюс нападающего Тэмми Абрахама, стоимость которого оценивают в 50 млн.

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«Манчестер Юнайтед» рассчитывает подписать нового центрального нападающего, но на Харри Кейна и того же Холанна надежд мало, поэтому «дьяволы» ищут им адекватную альтернативу. В Daily Star уверены, что еще одной целью «МЮ» является молодая звезда сборной Швеции и форвард «Реал Сосьедад»Александер Исак. Контракт 21-летнего страйкера с «сан-себастьянцами» истекает в 2024 году, а его трансфер оценивают в 40 млн евро.

Еще «МЮ» имеет отличные шансы подписать полузащитника каталонской «Барселоны» Усмана Дембеле. Действующий контракт 24-летнего француза истекает в следующем году, а переговоры по новой сделке так и не стартовали. По информации Marca, боссы «сине-гранатовых» не допустят ухода Дембеле на правах свободного агента, ведь на его трансфер в 2017 году они потратили 105 млн евро.

Лондонский «Тоттенхэм» крайне заинтересован в подписании крайнего защитника «Брайтона» Тарика Лэмпти. По информации Daily Mail, «Тоттенхэм» уже отправил запрос «чайкам» по Лэмпти и даже получил ответ. «Брайтон» готов продать Тарика, но только за сумму в размере 58 млн евро.

Тарик Лэмпти Фото: Getty Images

«Арсенал» в летнее трансферное окно хочет провернуть сделку с «Порту». Руководство «канониров» ищет нового атакующего флангового полузащитника, способного стать прямой заменой Виллиану, который близок к уходу из клуба. Daily Mail утверждает, что «Арсенал» крайне заинтересован в полузащитнике «Порту» Хесусе Короне. В контракте 28-летнего мексиканца есть пункт о сумме отступных в 26 млн евро.

А еще в Англии:

В услугах уже бывшего капитана «Реала» Серхио Рамоса заинтересован «Сити». Боссы «горожан» рассматривают целесообразность приглашения опытного центрбека, который хочет получить контракт на два года с зарплатой в 12 млн евро.

Испания

Мадридский «Реал» убедил центрального защитника Рафаэля Варана подписать новый долгосрочный контракт. Журналист Николо Скира сообщает, что «Реал» смог убедить Варана остаться и подписать новое долгосрочное соглашение на очень выгодных условиях. Ожидается, что о продлении Рафаэля могут объявить уже в этом месяце.

Рафаэль Варан Фото: Getty Images

А еще в Испании:

Полузащитник «МЮ» Донни ван де Бек намерен покинуть команду в летнее межсезонье. Sport.es пишет, что нидерландский хавбек попросил своих агентов связаться с «Барселоной» и сообщить им о его готовности переехать на «Камп Ноу».

намерен покинуть команду в летнее межсезонье. Sport.es пишет, что нидерландский хавбек попросил своих агентов связаться с и сообщить им о его готовности переехать на «Камп Ноу». «Атлетико» отклонил предложение «Манчестер Сити» по обмену Фелиша на Бернарду Силву . Боссы «Атлетико» были заинтересованы в подписании Силвы, однако клуб не намерен отпускать одного из своих лидеров. Руководство мадридской команды уведомило «Манчестер Сити», что Фелиш не покинет команду этим летом.

отклонил предложение по обмену на . Боссы «Атлетико» были заинтересованы в подписании Силвы, однако клуб не намерен отпускать одного из своих лидеров. Руководство мадридской команды уведомило «Манчестер Сити», что Фелиш не покинет команду этим летом. Нападающий «Лиона» и сборной Нидерландов Мемфис Депай в ближайшее время должен примерить майку «Барсы». 27-летний футболист признался, что хочет играть под руководством Роналда Кумана, а коуч каталонской команды вскоре анонсировал трансфер Депая.

Италия

«Милан» подписал центрального защитника «Челси» Фикайо Томори. Официальный сайт «россонери» сообщил о трансфере 23-летнего англичанина, который в прошлом сезоне выступал за миланский клуб на правах аренды. По неофициальным данным, переход Фикайо обошелся в 28,5 млн евро. Контракт – до лета 2025 года.

«Фиорентина» рассталась с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо, который возглавил команду в мае этого года. Официальный сайт «фиалок» сообщает, что стороны приняли решение расторгнуть отношения по обоюдному согласию сторон.

Голкипер Джанлуиджи Буффон перешел из «Ювентуса» в «Парму» на правах свободного агента. Официальный сайт «крестоносцев» сообщил о подписании опытного итальянского вратаря, который подписал двухлетнее соглашение с командой из Серии В. Финансовые условия сделки не разглашаются.

А еще в Италии:

Полузащитник «Лидса» Кэлвин Филлипс прекрасно дебютировал на чемпионате Европы в составе сборной Англии, чем привлек внимание многих топовых клубов. Издание TuttoJuve сообщает, что боссы «Ювентуса» попробуют выиграть гонку за Филлипса у «Реала». Действующий контракт Кэлвина с «Лидсом» истекает в 2024 году, а его трансфер оценивают в 30 млн евро.

прекрасно дебютировал на чемпионате Европы в составе сборной Англии, чем привлек внимание многих топовых клубов. Издание TuttoJuve сообщает, что боссы попробуют выиграть гонку за Филлипса у «Реала». Действующий контракт Кэлвина с «Лидсом» истекает в 2024 году, а его трансфер оценивают в 30 млн евро. Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко может покинуть команду спустя всего полгода после перехода из «Шахтера» за 600 тысяч евро. Как утверждает портал Tutto Atalanta, главный тренер команды Джанпьеро Гасперини не впечатлен игрой украинца, и руководство клуба готово отпустить 25-летнего хавбека всего за 8-9 млн евро.

Германия

Нападающий «Гента» Роман Яремчук может продолжить карьеру в чемпионате Германии. Calciomercato пишет, что в услугах 25-летнего украинского форварда заинтересован «Вольфсбург». «Гент» открыт к продаже Яремчука, но хочет получить за игрока сборной порядка 25-30 млн евро.

Дортмундская «Боруссия» заинтересована в подписании центрального полузащитника «Арсенала» Маттео Гендузи. Как сообщает издание Fussball Transfers, руководство «шмелей» внимательно следит за ситуацией 22-летнего француза, который весь минувший сезон достаточно удачно выступал на правах аренды за «Герту».

А еще в Германии:

Атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт не покинет команду в летнее межсезонье. По информации SportBild, новоиспеченный тренер «шмелей» Марко Розе рассчитывает на немецкого хавбека, который обладает огромным потенциалом.

Франция

Руководство «Монако» планирует подписать голкипера амстердамского «Аякса», тем самым увести одну из главных целей лондонского «Арсенала». По данным As, клуб уже готовит запрос «Аяксу» по трансферу Онана и постарается договориться о трансфере игрока в ближайшие сроки.

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к крайнему защитнику «ПСЖ»Митчелу Баккеру, сообщает Tuttomercatoweb. Руководство «бьянконери» рассматривает 20-летнего нидерландца как идеального напарника для Алекса Сандро, способного в долгосрочной перспективе заменить опытного бразильца. Действующий контракт Митчела истекает в 2023 году, а его трансфер оценивают в 10 млн евро.

А еще во Франции:

Руководство «ПСЖ» не может согласовать отступные за крайнего защитника миланского «Интера» Ашрафа Хакими. Журналист Николо Скира узнал, что «красно-синие» готовы заплатить за трансфер 22-летнего марокканца не более 60 млн евро, в то время как «нерадзурри» требуют 70 млн евро и не готовы идти на уступки в цене.

Россия

По данным «СЭ», «Динамо» заплатит «Милану» за переход Диего Лаксальта 3,5 млн евро, при этом сумма разбита на три примерно равных транша, которые будут выплачиваться три года. Зарплата 28-летнего левого защитника составит около 1,3 млн евро. О трансфере футболиста должно быть объявлено официально в ближайшие дни.

Диего Лаксальт Фото: Getty Images

«Спартак» предложил 16 млн евро за Умара Садика из «Альмерии», который забил 20 голов в прошедшем сезоне в Сегунде – второй по силе лиге Испании. Как отмечает AS, «Альмерия» хочет получить за нигерийца 30 млн евро.

А еще в России:

Легендарный нападающий сборной России Александр Кержаков стал новым главным тренером «Нижнего Новгорода», который в следующем сезоне будет выступать в РПЛ. О подписании контракта с 38-летним специалистом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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