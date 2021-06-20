Участники группы А устроили решающие разборки, после которых определился еще один стопроцентный участник плей-офф. К Италии, Нидерландам и Бельгии добавился Уэльс. Для выхода в 1/8 финала валлийцам даже не потребовалось побеждать, в то время как Швейцария разнесла турок, но все равно не обеспечила себе продолжение праздника.

Голы: Маттео Пессина, 39

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Перед игрой Роберто Манчини заявил, что сборная Уэльса напоминает ему «Сток Сити». Вероятно, именно этим тренер и мотивировал выбор состава, потому что с первых минут на газон «Стадио Олимпико» вышли футболисты не стартового состава. Только три игрока «скаудры адзурры» из 11 уже появлялись на поле с первых минут – Джанлуиджи Доннарумма, Леонардо Бонуччи и Джорджиньо. Остальным Манчини дал передышку в преддверии плей-офф.

Такой несыгранный состав не сразу освоился против дерзких валлийцев. Прежде чем пришла уверенность, было запорото много моментов. Не получалось цепляться за мячи у Андреа Белотти, Федерико Кьеза выпадал из игры, зато здорово выглядел восстановившийся после травмы Марко Верратти. Он и заработал штрафной у ворот Уэльса в конце первого тайма, который сам и подал прямо на ногу Маттео Пессине. Юный полузащитник «Аталанты» не сплоховал и аккуратным ударом переправил мяч в ворота.

Маттео Пессина Фото: Getty Images

А что Уэльс? Валлийцы активизировались после того, как Пессина открыл счет, но первой реакцией стало удаление – весьма спорное. Судья Овидиу Хацеган показал прямую красную карточку 20-летнему Итану Ампаду – тот отдавил ногу Федерико Бернардески. Злого умысла у защитника «Челси» не было, Бернардески быстро встал на ноги, поэтому не совсем понятно, почему румынский арбитр не ограничился предупреждением.

Гарет Бэйл все величие оставил в матче с Турцией, а против Италии слился с партнерами по команде. Единственный яркий момент с участием звезды – его жуткий промах с пары метров. Таких на Евро-2020 уже достаточно, но Бэйл начудил уже второй раз после выстрела в небеса с пенальти.

Что надо видеть:

Элегантный финт в исполнении Роберто Манчини. Главный тренер сборной Италии будто проделывает что-то подобное с соперниками из матча в матч. Даже с таким несыгранным составом Италия одолела крепкую команду – что будет в плей-офф, когда Манчини выпустит всех кракенов?

Цифры матча:

Италия не пропустила ни одного мяча второй раз в истории группового этапа Евро. Первый был в 1980-м.

Итан Ампаду стал вторым футболистом сборных Соединенного Королевства, удаленным с поля в матче чемпионата Европы. И первым с 1968 года.

Италия пересекла отметку в 1000 минут подряд без пропущенных мячей.

Голы: Харис Сеферович, 9; Джердан Шачири, 26; 68 – Ирфан Кахведжи, 62

Джердан Шачири Фото: Getty Images

В этой встрече события развивались пободрее, хотя швейцарцы быстро дали понять, что чуда для турок не случится. Уже на шестой минуте счет открыл Харис Сеферович – нападающий «Бенфики» выполнил потрясающий по точности и траектории удар в дальний нижний угол из-за пределов штрафной. Гол не сбил темп сборной Турции, команды продолжили взаимные контратаки, но второй мяч снова забила Швейцария. И снова что-то невероятное залетело – Шачири на удачу пальнул метров с 20 прямо в девятку.

Джердан мог хоронить турок еще до истечения получаса игры, но не реализовал выход один на один – Угурджан Чакыр уверено отработал эпизод, отбив мяч ногой. Турки не реализовали кучу моментов, а потому точно заслужили хотя бы один мяч на турнире – его автором стал Ирфан Кахведжи. Обе команды только и делали, что стреляли издали, так что не удивительно, что и третий гол в матче забит дальним ударом. Кахведжи прицелился и забросил за спину Зоммеру как в баскетбольное кольцо.

Чтобы не нервничать об исходе встречи, Швейцария быстро вернула комфортный задел в два мяча. Уже через шесть минут Шачири оформил дубль после скоростной контратаки. Наконец-то не дальним ударом, но выстрел получился пушечный и под крестовину – похоже, полузащитник «Ливерпуля» может либо так, либо никак.

Что надо видеть:

На трибунах стадиона в Баку нарисовался очень неприятный персонаж. Теперь вы знаете страх в лицо.

Цифры матча:

Шачири стал лучшим бомбардиром Швейцарии на крупных турнирах, он забил седьмой мяч за сборную на ЧМ и Евро.

Сеферович и Шачири – первые швейцарские игроки, забившие из-за пределов штрафной на чемпионате Европы.

Бывший футболист ЦСКА Стивен Цубер вошел в историю. Он сделал ассистентский хет-трик – только троим на Евро это удавалось: Цуберу, Рую Коште и Микаэлю Лаудрупу. Неплохая компания.

Гол Турции пришелся на ее 35-й удар на Евро-2020.

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