Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что футбольную Суперлигу на самом деле создали «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

«Настоящими основателями Суперлиги были «Ливерпуль» и «МЮ». УЕФА занимается угрозами и демагогией. Клубы до сих пор не выплатили компенсацию за выход из проекта. Проект Суперлиги жив. Это будет самое привлекательное соревнование в мире, основанное на принципах меритократии и сплоченности.

УЕФА угрожал нам штрафами и исключением из Лиги Чемпионов. Время доказало нашу правоту. Теперь они закрыли дисциплинарное дело и заявили нас в Лигу Чемпионов. Английские клубы были главной движущей силой соревнования, но они испугались под давлением со стороны УЕФА. Думаю, сейчас они жалеют, что вышли из Суперлиги, видя, как УЕФА отозвал свои угрозы», – приводит слова Лапорты La Vanguardia

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Об организации Суперлиги объявили 12 клубов, но затем девять из них вышли из проекта.

«Реал», «Барса» и «Юве» продолжили верить в проект. Их обещали отстранить от участия в еврокубках на два сезона, но затем УЕФА приостановил разбирательство.

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