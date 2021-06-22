Групповые матчи Евро-2020 почти завершились. Сборные серьезно сосредоточились на плей-офф, но на количестве трансферных новостей и слухов это никак не отражается. Возможно, какие-то из этих инсайдов совсем скоро станут реальностью. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 22 июня.

Англия

«Манчестер Сити» может отказаться от подписания нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна в текущее межсезонье. По информации ESPN, президент «шпор» Даниэль Леви не горит желанием продавать английского форварда, который является ключевым игроком команды в последние несколько лет.

Евро-2020 Англия вышла в плей-офф Евро с 1-го места 15 МИНУТ НАЗАД

Спортивный журналист Экрем Конур сообщил, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении Чаглара Сеюнджю. Уже в июле руководство «МЮ» готово начать переговоры о трансфере игрока. В тоже время, еще одним претендентом на подписание контракта с турком является «Челси».

Также «Юнайтед» заинтересован в подписании центрального полузащитника «Погони» Кацпере Козловском. Как сообщает издание Gazzetta dello Sport, «красные дьяволы» готовы побороться за Кацпера с «Ювентусом», «Боруссиией Д» и «Кальяри» и уже готовят предложение по молодому поляку. Учитывая истекающий контракт Козловского, молодой игрок начнет следующий сезон в топовом европейском клубе.

Кацпер Козловский Фото: Getty Images

«Ливерпуль» не собирается отпускать из команды крайнего защитника Костаса Цимикаса, купленного год назад у «Олимпиакоса» за 15 миллионов евро, несмотря на достаточно слабый сезон, в котором 25-летний грек провел только семь матчей за «красных». Как сообщает издание Liverpool Echo, тренерский штаб «Ливерпуля» очень доволен работой Цимикаса на тренировках и в следующем сезоне игрок получит больше шансов проявить себя.

Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович намерен поддержать главного тренера команды Томаса Тухеля на трансферном рынке. Главными целями «синих» называют центрального нападающего и крайнего защитника. Возможность заполучить полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша видится слишком хорошей, чтобы отказаться от её осуществления. По информации Football Insider, Абрамович готов поспорить с «Манчестер Сити» за игрока и выделит дополнительные средства на его трансфер. В контракте Джека может быть прописан пункт о сумме отступных, который составляет порядка 90-110 евро.

А еще в Англии:

Daily Mail информирует о том, что Люсьен Фавр готов стать новым главным тренером «Кристал Пэлас». Переговоры уже идут, бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» заинтересован в том, чтобы работать именно в «Кристал Пэлас».

Испания

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн продолжит карьеру в мадридском «Реале». Несмотря на новости о том, что главными претендентами на норвежского форварда были «Челси» и «Манчестер Юнайтед», ключевой бомбардир «шмелей» принял решение продолжить карьеру в Испании. Как уверяет журналист SportItalia Альфредо Педулла, Холанн уже договорился по условиям контракта с «бланкос» и надеется сменить команду этим летом. Боссы «Боруссии» хотят получить за Эрлинга 175 млн евро.

«Севилья» заинтересована в подписании полузащитника «Спортинга» Жоау Пальинье. По информации Marca, «неврвионцы» намерены укрепить центральную линию поля, подписав 25-летнего португальского хавбека, который в предыдущем сезоне помог лиссабонцам добыть долгожданную победу в чемпионате.

Жоау Палинья Фото: Getty Images

А еще в Испании:

Полузащитник «Бетиса» Гидо Родригес может продолжить карьеру в Англии. В Marca уверены, что отличные выступления 27-летнего аргентинца привлекли внимание скаутов «Арсенала». Этим летом «канониры» расстанутся с 3-4 полузащитниками, а Гидо будет призван усилить команду перед стартом нового сезона. Его трансфер оценивают в 22 млн евро.

может продолжить карьеру в Англии. В Marca уверены, что отличные выступления 27-летнего аргентинца привлекли внимание скаутов Этим летом «канониры» расстанутся с 3-4 полузащитниками, а Гидо будет призван усилить команду перед стартом нового сезона. Его трансфер оценивают в 22 млн евро. Руководство мадридского «Атлетико» заинтересовано в покупке правого защитника лондонского «Арсенала» Эктора Бельерина, пишет Marca. Боссы клуба рассматривают испанского фулбека как прямую замену Кирану Триппьеру или Шиме Врсалько, каждый из которых может покинуть Мадрид этим летом. Отмечается, что «индейцы» хотят видеть Бельерина в своих рядах и уже готовят по игроку официальный запрос.

Италия

Журналист Николо Скира в своём твиттере поделился информацией, что «Ювентус» намерен заполучить полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли. Если верить источнику, то «черно-белые» готовы заплатить за хавбека 30 млн евро и включить в сделку двух своих футболистов – Руду Дрэгушина и Марко да Граку. Если удастся договориться с «Сассуоло», то с Локателли заключат пятилетний договор с окладом в 3 млн за сезон.

Мануэль Локателли Фото: Getty Images

Главной целью «Наполи» на летнее межсезонье остается крайний защитник «Челси» Эмерсон Палмьери. При этом, если партонопеи не смогут договориться о трансфере итальянского фулбека «синих», то переключатся на другого игрока из АПЛ. По информации Gazzetta dello Sport, руководство неаполитанцев внимательно следит за ситуацией Бена Дэвиса из «Тоттенхэма».

Руководство «Милана» проявляет заинтересованность к полузащитнику «Аталанты» и сборной Украины Руслану Малиновскому. По информации журналиста Даниэле Лонго, «россонери» ведут поиски замены Хакану Чалханоглу, а 28-летний украинец является одним из приоритетных вариантов. Заполучить Малиновского этим летом для «Милана» будет очень непростой задачей, ведь трансфер игрока уже оценивают в 40 млн евро.

А еще в Италии:

Хакан Чалханоглу перешел в «Интер» из «Милана». Об этом объявил официальный сайт «черно-синих» Игрок перешел в качестве свободного агента. Контракт до лета 2024 года.

«Ювентус» собирается подписать центрального защитника «Фиорентины» Николу Миленковича . Calciomercato, руководство «бьянконери» уже готовит предложение. Флорентийский клуб оценивает Миленковича в 15-18 млн евро, но «Юве» планирует обойтись меньшей суммой, включив в сделку одного из своих резервных игроков.

собирается подписать центрального защитника . Calciomercato, руководство «бьянконери» уже готовит предложение. Флорентийский клуб оценивает Миленковича в 15-18 млн евро, но «Юве» планирует обойтись меньшей суммой, включив в сделку одного из своих резервных игроков. Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Mundo Deportivo. В услугах 30-летнего итальянского форварда крайне заинтересован мадридский «Атлетико».

Германия

Полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер может продолжить карьеру в АПЛ. Gazzetta dello Sport уверяет, что в борьбу за австрийского хавбека «быков» включился лондонский «Арсенал», готовый выкупить игрока в летнее межсезонье. Источник утверждает, что из-за истекающего через год контракта, «Лейпциг» готов продать Забитцера всего за 17 млн евро.

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Хави Мартинес переходит в «ФК Катар». Официальный сайт катарского клуба сообщил о переходе 32-летнего испанца, который заключил контракт до 2023 года. Финансовые условия не разглашаются, но по неофициальным данным, Хави будет получать по 5 млн евро в год.

А еще в Германии:

Крайний защитник «ПСВ» и национальной сборной Нидерландов Дензел Думфрис может сменить клубную прописку. Молодой фулбек очень успешно выступает на текущем чемпионате Европы, чем привлек внимание со стороны топовых клубов, готовых выкупить его контракт в летнее межсезонье. Издание Voetbal International сообщает, что в списке претендентов на Дензела находится «Бавария». Юлиан Нагельсманн хочет перевести Бенжамена Павара на позицию центрального защитника, а на его место купить Думфриса, трансфер которого до чемпионата Европы оценивали в 15 млн евро.

Франция

«Пари Сен-Жермен» очень близок к подписанию флангового защитника «Интера» Ашрафа Хакими. Как утверждает издание Sky Sports, «красно-синие» готовы заплатить 75 миллионов евро плюс бонусы за трансфер марокканского фулбека. «Нерадзурри» согласны отпустить Хакими за предложенную сумму.

«Аталанта» вступила в переговоры с «Лиллем» о трансфере центрального защитника Свена Ботмана. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство «богини» крайне заинтересовано в 21-летнем нидерландце. Отмечается, что в лице Ботмана «Аталанта» видит прямую замену защитнику Кристиану Ромеро, на которого претендуют несколько серьезных клубов из Англии и Испании.

А еще во Франции:

По данным источника, голкипер «ПСЖ» Альфонс Ареоля собирается сменить команду этим летом. Это связано с тем, что парижский клуб в ближайшее время подпишет другого голкипера – Джанлуиджи Доннарумму. Агент Ареоля уже ищет для игрока новый клуб.

Россия

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не собирается подавать в отставку после провального выступления на Евро-2020. По информации «С-Э», российский специалист не подал прошение об отставке и планирует продолжить работу со сборной до окончания чемпионата мира 2022 года. Отмечается, что 57-летний специалист не собирается самостоятельно покидать свой пост и будет ждать решения РФС.

Официальный сайт команды «Динамо» провозгласил, что Диего Лаксальт присоединился к команде. Игрок перешел из «Милана». Сумма трансфера: 3,5 млн евро. Контракт заключили до лета 2024 года c опцией продления ещё на год.

А еще в России:

«Крылья Советов» в ближайшее время могут объявить, что форвард Иван Сергеев останется в команде, сообщил РИА «Новости» генеральный директор самарского клуба Вадим Андреев. «Со мной никто переговоры не вел. Мы работаем над сохранением игрока. Думаю, что в ближайшее время услышите, что мы игрока сохранили», – сказал Андреев.

А еще в мире:

Центральный защитник Марлон стал игроком «Шахтера». 25-летний футболист подписал с клубом пятилетний контракт и стал 12-м бразильцем в команде. По данным медиа, сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

33-летний защитник Марек Сухи, у которого закончился контракт с «Аугсбургом», переходит в «Млада Болеслав». В прошедшем сезоне в Бундеслиге чех сыграл лишь 5 матчей.

Чемпионат России Тренер «Ахмата»: «Задница Азара очень важна для его стиля игры» 42 МИНУТЫ НАЗАД