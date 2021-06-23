Футболистка Меган Рапино, всего несколько дней назад ставшая лицом Victoria’s Secret, попала в расистский скандал. В ее твиттере болельщики обнаружили оскорбительный пост 11-летней давности, а игрок сборной США известна как активный борец за права человека.

Рапино отстаивает права женщин, ЛГБТК+ и выступает против расизма в любом его проявлении. Однако теперь активистку принимают за лицемерку и оскорбляют. Некоторые даже призывают «отменить» Меган Рапино: то есть, отстранить ее от игр в сборной и лишить всякой популярности в медийном пространстве.

«Ты выглядишь по-азиатски с этими закрытыми глазами», – написала Рапино в 2011 году.

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Многие считают, что травля – это слишком. Журналист и правозащитник Клэй Трэвис осудил американское общество, накинувшееся на футболистку. И призвал к пониманию, ведь люди могут поменять свое мнение и измениться.

Однако похоже, что футболистка сборной США серьезно оступилась, и теперь ее дальнейшая спортивная и медийная карьера находятся под большой угрозой.

Меган Рапино пока никак не отреагировала на происходящее.

35-летняя спортсменка, как ожидается, будет представлять Соединенные Штаты на предстоящем чемпионате мира 2023 года в Австралии и Новой Зеландии.

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